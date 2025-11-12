Permiso de trabajo vencido en Florida: la ley del Uscis que explica qué le pasa a los inmigrantes en esta condición

Un permiso de trabajo se otorga a los extranjeros para laborar legalmente en EE.UU., incluido Florida, por un tiempo determinado. Es fundamental para muchos inmigrantes, pero al ser temporal tiene una fecha de vencimiento. Estas son las reglas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) al respecto.

Regla de Uscis: actualizaciones que afectan la renovación del permiso de trabajo

La agencia de inmigración advierte que los empleadores en Estados Unidos deben verificar que todos su personal esté legalmente aprobado para laborar en el país, sin importar su ciudadanía u origen. El Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) sirve como prueba.

El DHS, agencia federal a la que pertenece el Uscis, puso fin a la prórroga automática de la autorización de empleo Facebook Uscis

Fue hace unas semanas cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al que pertenece el Uscis, anunció una norma provisional que pone fin a la extensión automática de los EAD para renovación.

Con esa norma, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de trabajo a partir del 30 de octubre de 2025 ya no recibirán una prórroga automática. Sin embargo, no afecta a aquellos que solicitaron el proceso antes de la fecha mencionada.

Al tratarse de una agencia federal, las disposiciones y leyes aplican para todas las entidades, lo que incluye a Florida y sus condados.

Consecuencias de trabajar con un EAD vencido en Florida

De acuerdo con HAWM Law PLLC, un despacho de abogados de inmigración con atención en Florida, “trabajar con un permiso de trabajo vencido se considera empleo no autorizado y puede tener graves consecuencias”, entre ellas:

Pérdida de empleo : la ley exige a los empleadores que despidan a los empleados que no puedan presentar prueba de autorización para trabajar.

: la ley exige a los empleadores que despidan a los empleados que no puedan presentar prueba de autorización para trabajar. Consecuencias migratorias : el empleo no autorizado puede afectar negativamente el estatus migratorio y la elegibilidad para futuros beneficios.

: el empleo no autorizado puede afectar negativamente el estatus migratorio y la elegibilidad para futuros beneficios. Sanciones y multas para los empleadores: los empleadores que contraten a sabiendas a personas sin autorización de trabajo válida pueden enfrentarse a sanciones y multas.

Un permiso de trabajo vencido puede tener consecuencias para el trabajador y para el empleador Freepik

En ese sentido, el Uscis precisa que un solicitante de ajuste de estatus, por el que se obtiene la residencia permanente, no podrá ser elegible si continúa o acepta un empleo no autorizado antes de presentar la solicitud, o si ha trabajado en algún momento sin autorización, ya sea antes o después de haber presentado dicha petición.

La recomendación del Uscis ante la expiración de un permiso de trabajo

En un comunicado, el organismo aconseja a los extranjeros solicitar la renovación de su EAD a tiempo, esto en referencia a presentar el Formulario I-765 hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento.

“Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación se vea temporalmente interrumpida”, advierte la agencia.

El Formulario I-765 se utiliza para solicitar la renovación del Documento de Autorización de Empleo (EAD) Archivo

Por su parte, los especialistas de HAWM Law PLLC explican que para evitar las consecuencias de trabajar en Florida con un permiso de trabajo caducado, “es fundamental renovar su EAD a tiempo y comunicarse de forma proactiva con su empleador sobre su situación".

La agencia también explica que algunos migrantes no necesitan solicitar un EAD, como es el caso de los residentes permanentes, ya que la green card es prueba de su autorización de empleo. Tampoco se necesita si se tiene un estatus de no inmigrante con aprobación para laborar para un empleador específico, como aquellos con visas H-1B, L-1B, O o P.