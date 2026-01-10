A menos de 5 horas de Miami: así es la ciudad más antigua de EE.UU. con pasado español

La ciudad más antigua de Estados Unidos, St. Augustine, celebró 460 años de su fundación, tras la llegada de los conquistadores españoles a la costa este del país. Fue precisamente en esta región donde se bautizó al estado de Florida, nombre inspirado en la primavera y en los paisajes floridos que encontraron los exploradores. Esta ciudad de fuerte herencia española se ubica a unas cuatro horas y cuarenta minutos en auto desde Miami y cuenta con numerosos atractivos turísticos.

St. Augustine, la ciudad más antigua de Estados Unidos

De acuerdo con el sitio oficial de St. Augustine, fue en 1513 cuando un explorador español llegó por primera vez a las costas de Florida, cerca de la desembocadura del río St. Johns. El arribo ocurrió en plena primavera boreal y, al encontrar la región cubierta de flores, decidió nombrarla Florida.

Para viajar en coche desde Miami, se necesitan recorrer 319 millas (513 km) hacia San Agustín. Captura de pantalla Google

Aunque Juan Ponce de León no permaneció mucho tiempo en el sitio, en 1562 el rey Felipe II de España consideró que la presencia de hugonotes franceses cerca del río representaba una amenaza para el imperio español. Por ello, envió una expedición para expulsarlos.

El encargado de esa misión fue Pedro Menéndez de Avilés, quien logró desplazar a los franceses y avanzó por la costa hasta establecer una pequeña fuerza en el puerto natural de St. Augustine. Fue ahí donde, el 8 de septiembre de 1565, reclamó oficialmente Florida en nombre de la Corona española.

Durante varios años, la ciudad funcionó como centro de control español en el Atlántico. Sin embargo, en 1586, el corsario inglés Sir Francis Drake atacó e incendió St. Augustine. A pesar de ello, los españoles lograron reconstruirla.

A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, la ciudad sufrió constantes ataques de ingleses y nativos americanos, hasta que, mediante el Tratado de París, Florida pasó a manos británicas. En 1783, Inglaterra devolvió el territorio a España, aunque Estados Unidos negoció el control total de la península, que se convirtió en territorio estadounidense en 1821.

St. Augustine cumple 460 años de historia

De acuerdo con Telemundo, St. Augustine es el lugar donde se celebró la primera misa católica en Estados Unidos, además de ostentar el título de la ciudad más antigua del país. En septiembre de 2025, la ciudad cumplió 460 años de historia.

St. Augustine queda a unas tres horas de Florida (FB officialstaugustine)

Como parte de las celebraciones, se realizó una procesión histórica que recreó el recorrido de los conquistadores españoles desde el puerto hasta la proclamación del territorio en nombre de España. En esta ciudad también se llevó a cabo la primera misa católica y la primera cena de Acción de Gracias en territorio estadounidense.

St. Augustine, uno de los sitios turísticos más importantes de Florida

Tras las guerras entre estadounidenses y pueblos nativos, St. Augustine se consolidó como uno de los principales destinos turísticos de Florida, con más de 2,5 millones de visitantes al año, de acuerdo con el medio.

St. Augustine cuenta con un faro que se puede visitar todo el año (FB officialstaugustine)

Según el sitio oficial del destino, su arquitectura de influencia española, el entorno natural y su clima cálido han convertido a la ciudad en un lugar preferido, especialmente para quienes buscan escapar del frío del norte del país.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la visita al Castillo de San Marcos, donde es posible conocer antiguas celdas de prisioneros y observar vestigios de enfrentamientos con piratas.

Para los amantes de la historia marítima, también está el Museo del Tesoro y Piratas de St. Augustine, así como la Fuente de la Juventud, considerada el primer asentamiento del país, que ofrece exhibiciones, espectáculos históricos y hasta demostraciones con cañones reales.

Otros puntos imperdibles son el Faro y Museo Marítimo, sus playas, los restaurantes de cocina española y mediterránea, además de la destilería y la bodega de St. Augustine, donde se pueden degustar vinos locales o recorrer la ciudad a bordo del tradicional tranvía turístico.