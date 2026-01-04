La tienda de jerseys clásicos de las selecciones del Mundial que se puede encontrar en el sur de Florida

A pocos meses de que se celebre el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, la tienda de jerseys clásicos más grande de todo el país norteamericano cobra relevancia. Con millones de modelos vintage y nuevos, es una de las favoritas de los migrantes latinos que viven en Florida.

Así es la tienda de jerseys clásicos de fútbol en Florida

Golaço Kits está ubicada en la 7610 NE 2nd Ave, Miami, Florida, y cuenta con ventas presenciales y en línea, así como envíos a todo el mundo, según su cuenta de Instagram.

La tienda ubicada en Miami, Florida, tiene más de 2 millones de ejemplares de camisetas de futbol (Instagram/@golacokits)

La sucursal está especializada en la venta de jerseys clásicos de selecciones y todas las ligas grandes del mundo.

Los vendedores de Golaço Kits compartieron que esta es una tienda frecuentemente visitada por la comunidad de latinos que viven en Estados Unidos e incluso revelaron cuáles son las camisetas más vendidas, de acuerdo con Telemundo.

Aquellas que salen rápidamente del perchero son las de la Selección Nacional de México, de Argentina, de clubes como Boca y River, de Venezuela, Colombia, y Brasil, entre otras.

Dentro de la tienda existen más de dos millones de remeras, algunas de ellas firmadas por grandes figuras de la talla de Lionel Messi, así como diseños clásicos de generaciones pasadas.

Cuánto cuesta un jersey histórico en Golaço Kits

Existen diferentes precios de acuerdo con el equipo, el diseño de la camiseta y la edición. De acuerdo con el sitio web de Golaço Kits, comprar un jersey histórico en esta tienda puede costar:

Argentina: US$911

Bolivia: US$546

Brasil: US$820,49

Colombia: US$364,56

Ecuador: US$911,68

Paraguay: US$820,49

Uruguay: US546,93

México: US$273,38

Estados Unidos: US$455,75

Surinam: US$729,31

Canadá: US$455,75

La tienda de jerseys también vende camisetas especiales con los nombres de jugadores de la talla de Ronaldo o Messi (Instagram/@golacokits)

La tienda cuenta con un amplio catálogo que incluye camisetas de equipos de todo el mundo y se divide en regiones como Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África y Oceanía.

Asimismo, cuentan con jerseys especiales de jugadores como Messi, Sirigu, Lamine Yamal, David Beckham y Ronaldo, entre otras estrellas históricas del fútbol.

También tienen mercancía especial de eventos como Copa Mundial de la FIFA, Eurocopa de la UEFA, Liga de Campeones de la UEFA, Copa América, Copa Libertadores, Liga de Campeones de la CONCACAF, Copa Oro de la CONCACAF, Liga de Naciones de la CONCACAF, Copa Africana de Naciones, Juegos Olímpicos, y CPI 2017.

Todos los partidos del Mundial 2026 que se juegan en EE.UU.

Estados Unidos es una de las sedes del Mundial 2026 de la FIFA y albergará un total de 78 partidos, incluida la gran final, que se jugará en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

La Copa del Mundo 2026 se jugará con tres coanfitriones que serán Canadá, Estados Unidos y México (Archivo-FIFA) MANDEL NGAN AFP

Las sedes son:

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Boston (Gillette Stadium)

Dallas (AT&T Stadium)

Houston (NRG Stadium)

Kansas City (GEHA Field at Arrowhead Stadium)

Los Ángeles (SoFi Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Filadelfia (Lincoln Financial Field)

San Francisco Bay Area (Levi’s Stadium)

Seattle (Lumen Field)

Tanto el partido por el tercer puesto, como la final de la Copa del Mundo 2026, se jugarán en Estados Unidos.

El primero se llevará a cabo el sábado 18 de julio de 2026 en el Estadio Miami y la final de la FIFA en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, donde una de las selecciones participantes se alzará con el trofeo.