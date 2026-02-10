Buenas noticias para los latinos en Florida: hay período de gracia para rendir el examen de licencia en español

Al término de la primera semana de febrero entró en vigor en Florida una regla por la que solo se permite realizar los exámenes para la licencia de conducir en inglés. De esta manera, ya no se ofrecerán servicios de traducción. No obstante, las autoridades aclararon que la regulación contempla un período de gracia de 60 días, durante el que los solicitantes elegibles podrán hacer las pruebas en español.

Hasta cuándo habrá pruebas en español en Florida

Mediante un comunicado publicado en su sitio web, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) anunció desde el 6 de febrero que “todos los exámenes de conocimientos y habilidades para la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés“. La regulación oficial contempla un período de gracia durante el cual aún se ofrecerán las pruebas en español.

Durante 60 días, quienes programaron sus citas antes del 6 de febrero de 2026 podrán realizar el examen de conducir en español en Florida Flhsmv - Flhsmv

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, indicó en su página web que se aprobó un período de transición limitado de 60 días para los conductores que programaron sus citas antes del 6 de febrero de 2026.

Durante este plazo, que finaliza el 31 de marzo, los usuarios elegibles pueden completar su examen de conocimientos o práctico en inglés o español.

De acuerdo con Fernández, el objetivo de este período es “equilibrar la seguridad pública con la accesibilidad continua al servicio“. A su vez, brinda a los clientes tiempo adicional para prepararse para las pruebas en inglés según el nuevo estándar estatal.

Nuevas reglas en Florida: cómo afectarán al examen para la licencia de conducir

A finales de enero, el FLHSMV anunció la modificación que aplica a todas las clasificaciones de licencias de conducir, lo que incluye los exámenes orales.

Antes de esta medida, las pruebas de conocimientos para muchas de las licencias de conducir no comerciales se ofrecían en varios idiomas. Además, los exámenes para el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP) y la Licencia de Conducir Comercial (CDL) solo estaban disponibles en inglés y español.

A partir de la modificación que entró en vigor en Florida el 6 de febrero, se eliminará el uso de cualquier examen para la licencia de conducir impreso en idiomas distintos del inglés Miami-Dade County Office of the Tax Collector/Flhsmv

A partir de este cambio, ya no se permitirán los servicios de traducción para los exámenes de conocimientos o habilidades. También se eliminará el uso de cualquier examen impreso en idiomas distintos del inglés.

De acuerdo con el sitio oficial del FLHSMV, el solicitante extranjero, que debe ser un residente legal en el Estado del Sol, tiene que abonar una tarifa para obtener una licencia de conducir de clase E por primera vez (aplicación original) de US$48.

Qué preguntas realizarán en el examen de la licencia de conducir en Florida

Para estudiar para el examen de conocimientos, la agencia compartió un documento en línea que permite a los peticionarios acceder a un manual de estudio práctico.

La guía señala que para obtener un permiso Clase E (para licencia regular), las personas deben responder 50 preguntas de opción múltiple. Es necesario contestar correctamente al menos 40 de 50 para aprobar.

Para obtener la licencia de conducir en Florida, es necesario contestar correctamente al menos 40 de 50 preguntas Freepik

Las preguntas que menciona el manual tratan diversos temas:

Conducción segura y actitud al volante : incluye preguntas como ¿qué es necesario ajustar antes de arrancar el auto?; ¿por qué es peligroso conducir somnoliento o distraído?; o ¿qué hacer si otro conductor maneja agresivamente?

: incluye preguntas como ¿qué es necesario ajustar antes de arrancar el auto?; ¿por qué es peligroso conducir somnoliento o distraído?; o ¿qué hacer si otro conductor maneja agresivamente? Señales de tráfico e identificación de controles : el objetivo es reconocer letreros y saber qué significan, como señales de alto (STOP) y ceda el paso (YIELD) o de advertencia ante curvas o cruces.

: el objetivo es reconocer letreros y saber qué significan, como señales de alto (STOP) y ceda el paso (YIELD) o de advertencia ante curvas o cruces. Reglas de la carretera y prioridades : los solicitantes deben saber cómo comportarse en intersecciones, cruces peatonales, pasos con ciclistas y en giros e incorporaciones.

: los solicitantes deben saber cómo comportarse en intersecciones, cruces peatonales, pasos con ciclistas y en giros e incorporaciones. Vehículo y requisitos técnicos: evalúa que el conductor conozca las condiciones correctas del parabrisas y los espejos, la altura de parachoques según el tipo de automóvil y las señales para cargas que sobresalen.

Por el momento, como parte del período de gracia, los solicitantes elegibles podrán responder en español; en tanto, para el resto de peticionarios, todas las preguntas compartidas por el FLHSMV están en inglés. Las respuestas correctas se pueden encontrar en el sitio web oficial de la agencia.