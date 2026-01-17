Denunció las malas condiciones de Alligator Alcatraz tras ser detenido por el ICE, pero desistió y aceptó la deportación

Un migrante que permanecía recluido en el centro de detención de Florida conocido como Alligator Alcatraz denunció las malas condiciones del lugar. Sin embargo, meses después retiró la demanda que había presentado y aceptó salir de Estados Unidos. El extranjero fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Migrante detenido en el Alligator Alcatraz denunció a Florida, pero retiró la demanda y se irá de EE.UU.

El denunciante solo se identificó como M.A. En agosto de 2025, representado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), presentó una demanda contra el gobierno de Ron DeSantis.

El Alligator Alcatraz de Florida fue inaugurado por Ron DeSantis y enfrentó múltiples reclamos legales Chris O'Meara - AP

En aquel entonces, además de cuestionar la legalidad de las detenciones de los extranjeros que permanecían allí, mencionó algunas de las condiciones sanitarias que tiene el centro.

Sin embargo, meses después se conoció que abandonó el reclamo judicial y aceptó la expulsión del país norteamericano. Según Miami Herald, así lo dieron a conocer sus abogados.

“El peticionario ya no se encuentra detenido en Alligator Alcatraz, aceptó formalmente su deportación y pronto saldrá de EE.UU. Por consiguiente, decidió no continuar con esta acción", reza una moción que presentaron los letrados.

Según los datos que se presentaron sobre el denunciante, estaba en EE.UU. desde 2018 y se había casado con un ciudadano o ciudadana estadounidense. A pesar de eso, quedó detenido por el ICE y fue llevado a Alligator Alcatraz.

La demanda apuntaba contra las condiciones sanitarias y estructurales del Alligator Alcatraz de Florida Rebecca Blackwell� - AP�

Las condiciones de Alligator Alcatraz que denunció el migrante

De acuerdo con el texto de la demanda, el reclamo judicial fue por distintos problemas sanitarios y de estructura que tiene el centro:

Ubicación hostil . La construcción en una pista de aterrizaje rodeada por los pantanos de la Reserva Nacional Big Cypress pone a los detenidos en riesgo de tener encuentros con vida silvestre peligrosa.

. La construcción en una pista de aterrizaje rodeada por los pantanos de la Reserva Nacional Big Cypress pone a los detenidos en riesgo de tener encuentros con vida silvestre peligrosa. Estructuras temporales . Alligator Alcatraz consta de una serie de grandes carpas, vulnerables al clima extremo. Por estas condiciones, los detenidos sufren de filtraciones e inundaciones constantes debido a las lluvias.

. Alligator Alcatraz consta de una serie de vulnerables al clima extremo. Por estas condiciones, los detenidos sufren de constantes debido a las lluvias. Problemas de saneamiento . En la demanda se mencionan casos en los que las aguas residuales de las estructuras temporales se desbordaron .

. En la demanda se mencionan casos en los que las de las estructuras temporales . Acceso restringido al agua potable solo durante las horas de la comida . Además, los detenidos solo pueden ducharse una vez cada varios días .

. Además, los detenidos solo pueden . Propagación de enfermedades respiratorias dentro del centro, lo que provocó que numerosos detenidos requieran atención de emergencia y traslados en ambulancia. En el caso de M.A., fue hospitalizado dos veces.

dentro del centro, lo que provocó que numerosos detenidos requieran atención de emergencia y traslados en ambulancia. En el caso de M.A., fue hospitalizado dos veces. Exposición a plagas de mosquitos. Se forman nubes de estos insectos dentro de las carpas que son imposibles de evitar, incluso con repelente.

El migrante detenido había demandado a Florida por las condiciones del Alligator Alcatraz Rebecca Blackwell - AP

La demanda cuestionó a Alligator Alcatraz y la autoridad migratoria de Florida

Además de reclamar por las condiciones del centro de detención, la base de la presentación judicial que hizo el migrante apuntaba contra la legalidad de las medidas que tomó el Estado del Sol.

El argumento principal es que Florida y sus agencias carecen de autoridad estatutaria bajo la ley federal para detener a personas por violaciones de inmigración civil. La demanda sostenía que la legislación no permite que los estados operen sus propios centros de detención independientes.

Además, se denunció que los detenidos permanecían durante semanas sin cargos formales de deportación. Sumado a eso, no aparecían en el sistema de localización de detenidos del ICE y se les restringía el acceso a asesoría legal.