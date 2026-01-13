Cuál es el apodo que le puso Ron DeSantis a Jay Collins, el vicegobernador de Florida que quiere ocupar su cargo

En agosto de 2025, Ron DeSantis designó a Jay Collins como vicegobernador de Florida. Collins asumió el cargo en el tramo final de la gestión del republicano y en las últimas horas se lanzó como candidato a gobernador. Durante su presentación del año pasado, DeSantis le puso un apodo que llamó la atención: “El Chuck Norris de la política”.

El hecho ocurrió en agosto, cuando el gobernador debió nombrar a alguien nuevo en el puesto por la salida de Jeanette Núñez a la presidencia de la Universidad Internacional de Florida.

El gobernador Ron DeSantis nombró al senador Jay Collins como vicegobernador de Florida, para reemplazar a Jeanette Núñez Captura video x.com/GovRonDeSantis/

En ese contexto, eligió a Collins y lo presentó públicamente como vicegobernador de Florida. Durante esa situación, eligió un apodo distintivo para quien hasta entonces se desempeñaba como legislador.

DeSantis definió al vicegobernador como “el Chuck Norris de la política estatal“. En esa misma línea, destacó su trabajo en el ámbito legislativo y dijo que Collins es ”uno de los senadores más productivos de la Florida moderna“.

Durante su primer discurso, el vicegobernador tomó la impronta de su pasado militar para marcar el estilo de sus declaraciones." El campo de batalla puede cambiar, pero la misión sigue siendo la misma“, afirmó y aseguró que sería un líder “para todos los floridanos”.

La experiencia de Jay Collins, el vicegobernador y ahora candidato a gobernador de Florida

Collins tiene un amplio recorrido en el ámbito militar. Es un veterano de combate de las Fuerzas Especiales que prestó servicio al ejército de Estados Unidos durante más de dos décadas, según resume el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes.

Jay Collins construyó una carrera de más de dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos Instagram/@jaycollinsfl

Su biografía resume algunos momentos de su experiencia militar que llaman la atención y que construyen un perfil que explica el apodo de “Chuck Norris” que le puso DeSantis en su presentación.

Por ejemplo, en 2007 fue herido durante el despliegue en Afganistán y debió realizarse una cirugía a sí mismo en el campo de batalla. Finalmente, sus lesiones llevaron a la amputación de su pierna.

Luego de 23 años de servicio militar, cuando además de Afganistán sirvió en Irak y misiones en Sudamérica, se dedicó a trabajar en una organización sin fines de lucro. Concretamente, estaba encargado de la supervisión de la distribución de alimento a veteranos, socorristas y otras personas necesitadas.

Según la recopilación de Ballotpedia, entró al senado estatal de Florida por el Distrito 14 tras las elecciones de 2022. En ese puesto permaneció hasta agosto del 2025, cuando DeSantis lo nombró vicegobernador.

Jay Collins, veterano condecorado de las Fuerzas Especiales, es vicegobernador y candidato a gobernador de Florida x.com/JayCollinsFL

Jay Collins se lanza como candidato a gobernador de Florida

El vicegobernador participará en las elecciones primarias del Partido Republicano el 18 de agosto. Allí, deberá enfrentar a múltiples candidatos para intentar continuar su camino para ser gobernador. DeSantis no se podrá volver a presentar esta vez.

Uno de los más destacados es Byron Donalds. El congresista republicano obtuvo el apoyo de Donald Trump y es el candidato del presidente norteamericano para llegar al poder en el Estado del Sol.

Por su parte, otro nombre que resuena es el de James Fishback. El empresario se presentó como partidario de DeSantis y prometió seguir su línea si llega a ser mandatario.

Además, tomó algunos temas de agenda del gobernador para su campaña. Estos fueron la eliminación de las visas H-1B en Florida y la lucha contra las instalaciones de centros de datos de IA.