Cuánta nieve ha caído en Florida en las últimas horas y qué se espera del clima congelante de esta semana

El noroeste de Florida registró en las últimas horas un episodio inusual de nieve asociado al ingreso de una masa de aire ártico. Aunque las acumulaciones fueron limitadas y de corta duración, varias localidades del Panhandle reportaron valores medibles. Tras el paso del sistema, el Estado Soleado se mantiene bajo advertencias por heladas y temperaturas bajas que continuarán durante el inicio de esta semana.

Cuánta nieve cayó en el Panhandle de Florida

Si bien la nieve en Florida no es inédita, su ocurrencia es muy poco frecuente. Este nuevo episodio adquiere relevancia adicional porque podría consolidar un registro poco común: la presencia medible en dos inviernos consecutivos en el noroeste del Estado Soleado, tras los eventos documentados en 2025.

A diferencia del evento del 2025, en esta oportunidad una nevada leve provocó una caída apenas medible que fue notoria sobre las superficies (imagen ilustrativa)

Durante las primeras horas del domingo 18 de enero de 2026, distintas localidades del Panhandle comenzaron a reportar nieve visible en superficies expuestas. En Marianna, la transición desde lluvia a aguanieve se produjo de manera gradual antes de que comenzaran a observarse copos sólidos. Según los primeros reportes de Fox Weather, la acumulación era incipiente.

En Pensacola, el fenómeno logró asentarse levemente en áreas abiertas y producir una acumulación superficial, aunque limitada. De acuerdo con los reportes meteorológicos, en el Aeropuerto Internacional de Pensacola se registró una medición oficial cercana a una décima de pulgada, lo que equivale aproximadamente a 0,25 centímetros.

Otros sectores del noroeste del estado mostraron registros algo mayores. En Laurel Hill, dentro del condado de Okaloosa, se informó una acumulación aproximada de dos pulgadas (cinco centímetros). En Tallahassee, las estimaciones rondaron las tres décimas de pulgada (0.76 centímetros), una cifra modesta, pero suficiente para clasificar el evento como nieve medible.

Cuánto duraron las nevadas en Florida

A pesar de la atención generada por el evento, la nevada tuvo una duración corta. En la mayoría de las localidades afectadas, los copos persistieron entre una y tres horas antes de disiparse. Para el mediodía del domingo, las precipitaciones prácticamente habían desaparecido en todo el estado.

Uno de los factores clave que limitó una acumulación más significativa fue la temperatura del suelo. Durante el día previo, los valores térmicos habían alcanzado niveles relativamente templados, lo que impidió que la nieve se mantuviera por períodos prolongados. Al entrar en contacto con superficies más cálidas, gran parte de la precipitación sólida se derritió rápidamente.

Durante la mañana del domingo 18 de enero de 2026, se registraron nevadas inusuales y breves en diversas localidades del norte y noroeste de Florida (imagen ilustrativa) MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pese a su brevedad, el episodio es considerado relevante desde el punto de vista climatológico. La posibilidad de registrar copos en dos inviernos consecutivos en el Panhandle representa una rareza en los registros históricos del estado.

Qué se espera del clima congelante durante esta semana en Florida

Tras el paso del sistema que produjo la nevada, Florida permanece bajo la influencia de una masa de aire ártico que mantendrá condiciones frías durante los primeros días de esta semana. Las advertencias por heladas continúan vigentes en amplias zonas del estado, desde el norte hasta sectores del centro y algunas áreas del sur.

Las noches del lunes y martes se perfilan como las más frías del período. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en el interior y el Panhandle, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 20°F (-6,6°C), mientras que en el sur de Florida se esperan valores en los 30°F (-1°C), especialmente al oeste del lago Okeechobee.

Tras las precipitaciones del domingo, para este lunes, las máximas se sitúan entre 49°F y 55°F (9°C y 12°C) NWS

La sensación térmica será otro factor a considerar. Aunque los vientos no serán intensos, su persistencia desde el norte podría llevar los valores percibidos a un rango de entre 20°F y 25°F (-6,6°C y -3,8°C), con registros puntuales aún más bajos en algunas localidades.

Además, los servicios meteorológicos destacan un aumento del riesgo de incendios forestales, debido a la combinación de aire frío y extremadamente seco, con niveles de humedad relativa que podrían descender hasta el 25%.

Cuándo comienzan a subir las temperaturas en Florida

A partir del miércoles 21 de enero, los pronósticos indican un cambio gradual en el patrón atmosférico. El flujo de aire comenzará a rotar hacia el este y noreste, lo que permitirá el ingreso de masas de aire más templadas desde el Atlántico. Este giro favorecerá una recuperación progresiva de las temperaturas diurnas.

Para el miércoles y el jueves, se espera que las máximas alcancen valores en torno a los 60°F y 70°F (15,5°C y 21°C) en gran parte del centro y sur del estado. En paralelo, la humedad comenzará a aumentar y el cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado.