Prepárese antes de salir: el sistema de tormentas que impacta en Florida este fin de semana

Un sistema dinámico de baja presión marcará el pulso del tiempo en Estados Unidos este viernes 13 de febrero y durante el fin de semana, con lluvias generalizadas en Florida y otros estados del sur y sudeste, nevadas en sectores del oeste y dos episodios invernales en el noreste. Mientras tanto, amplias regiones del centro del país norteamericano experimentarán temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año.

Lluvias y tormentas afectarán Florida y el sur de EE.UU.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un patrón atmosférico amplificado y progresivo dominará el período comprendido entre la mañana del viernes y el domingo.

En niveles medios de la atmósfera, una profunda vaguada avanzará desde las Llanuras hacia el Medio Oeste entre el viernes y el sábado, lo que reforzará al mismo tiempo una dorsal sobre el oeste.

El NWS ha emitido un Riesgo Marginal de tormentas fuertes para la región donde convergen Arkansas, Louisiana y Texas NWS

En superficie, se prevé el desarrollo de un sistema de baja presión sobre las Montañas Rocosas del sur y las Llanuras durante el viernes.

Este se desplazará hacia el este y noreste hasta alcanzar el valle inferior del Mississippi y el sudeste. El flujo del sur arrastrará abundante humedad procedente del Golfo de México, lo que favorecerá precipitaciones extensas desde las Llanuras del sur hasta el valle bajo del Mississippi y el sudeste.

El resultado será un episodio de lluvias generalizadas, con posibilidad de tormentas eléctricas incrustadas y bandas de precipitaciones intensas en zonas donde las células se desplacen repetidamente sobre los mismos sectores.

El NWS advirtió que partes de la región conocida como ArkLaTex —donde confluyen Arkansas, Luisiana y Texas— y el valle bajo del Mississippi se encuentran bajo un riesgo marginal de tormentas severas entre la tarde del viernes y el sábado, con potencial de ráfagas intensas y granizo aislado.

Además, áreas de las Llanuras del sur presentan un riesgo marginal de lluvias excesivas e inundaciones repentinas para el viernes. Para el sábado, el nivel de alerta aumenta a un riesgo leve en sectores de ArkLaTex y el Mid-South.

Según informó FOX Weather, se espera un acumulado generalizado de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros) de lluvia desde el viernes hasta el domingo, con montos localizados de dos a tres pulgadas (cinco a 7,6 centímetros) en partes de Oklahoma, Arkansas, Missouri, Mississippi, Alabama, Florida y Georgia.

FOX Weather detalló que aunque gran parte del Sur atraviesa condiciones anormalmente secas o de sequía, estas precipitaciones necesarias podrían incrementar el riesgo de inundaciones repentinas.o de sequía, .

Para el viernes, sectores de Oklahoma y Texas se encuentran bajo un nivel 1 de 4 de amenaza de inundación repentina, riesgo que se trasladará hacia Arkansas entre el sábado y la mañana del domingo, donde alcanza un nivel 2 de 4. El domingo, la amenaza se desplazará hacia el sudeste con un nivel 1 de 4.

Riesgo de tormentas fuertes en Texas y Oklahoma

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un panorama convectivo para el viernes que incluye un riesgo marginal de tormentas severas en partes de las Llanuras del sur. Según el informe, tormentas aisladas podrían producir granizo y ráfagas intensas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) señala que el granizo de gran tamaño será la principal preocupación en las Llanuras del sur durante la madrugada del sábado SPC

La perturbación en niveles altos, que se desplaza desde la península de Baja California hacia el noreste, favorecerá el ingreso de aire más húmedo desde el Golfo. El SPC subrayó que el granizo de gran tamaño será la principal preocupación, junto con ráfagas intensas.

No obstante, la inestabilidad no sería particularmente destacada, lo que limitaría la magnitud general del evento severo.

Para el sábado, FOX Weather anticipó que las tormentas más intensas podrían organizarse en línea y avanzar durante la tarde sobre áreas metropolitanas como Dallas, Houston y San Antonio, con el viento dañino como amenaza predominante.

Dos sistemas traerán nieve a Nueva York y el noreste

Mientras el sur enfrenta lluvias y tormentas, el noreste se prepara para dos episodios de nieve durante el fin de semana. Según AccuWeather, la primera perturbación —de tipo clipper— descenderá desde Ontario entre la noche del viernes y el sábado, acompañada por un pulso de aire frío.

Este sistema tenderá a generar franjas irregulares de nieve persistente más que una banda uniforme. Los meteorólogos de AccuWeather delinearon una zona donde podrían acumularse hasta un par de pulgadas (cinco centímetros) de este tipo de precipitaciones, especialmente desde las cercanías del lago Ontario, en el norte del estado de Nueva York, hasta el oeste de Massachusetts, el valle del Hudson y el noreste de Pensilvania.

Entre la noche del sábado y el domingo, una masa de aire seco y frío podría limitar el avance hacia el norte de un segundo sistema proveniente del sur, que aportará lluvias abundantes en otras regiones.

Sin embargo, este fenómeno podría llegar lo suficientemente al norte como para provocar una mezcla de lluvia y nieve en sectores de Virginia Occidental, Maryland, el norte de Virginia, el sur y centro de Pensilvania y Nueva Jersey.

Nevada en California y el noroeste del Pacífico este fin de semana

En paralelo, un frente asociado al golfo de Alaska avanzará hacia el noroeste del Pacífico, lo que aportará precipitaciones durante los próximos días. Las elevaciones más altas del Interior Oeste y del noroeste del Pacífico podrían recibir nevadas ligeras a moderadas entre la tarde del viernes y el sábado.

A medida que el frente se desplace hacia el sureste el domingo a lo largo de la costa oeste, aumentarán las probabilidades de nieve en zonas elevadas del norte de California. Las condiciones en el interior del oeste y el suroeste permanecerán mayormente secas y ligeramente por encima de los valores normales hasta el sábado.

Un frente vinculado al golfo de Alaska aportará nevadas moderadas en las elevaciones altas del Interior Oeste y el norte de California NWS

Temperaturas muy superiores a lo normal en el centro de Estados Unidos

Uno de los rasgos más destacados del período será el marcado contraste térmico. El NWS anticipó temperaturas entre 15 y 30°F por encima de lo habitual en amplias zonas del centro de Estados Unidos.

En las Llanuras centrales y meridionales, así como en partes del sudeste, las máximas oscilarán entre los 60°F (16°C) y 70°F (21°C), con sectores de Texas que alcanzarán incluso los 80°F (27°C) en valores bajos. En contraste, el noreste registrará marcas térmicas más acordes a la estación, con máximas entre los 30°F (−1°C) y 40°F (4°C).