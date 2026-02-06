Más frío en Florida: qué pasa con el clima invernal y hasta cuándo se extenderá la temperatura que congela iguanas

El invierno boreal volverá a hacerse sentir con fuerza en Florida. El pasaje de frentes fríos y la instalación de masas de aire seco provocarán madrugadas gélidas, sensaciones térmicas aún más bajas y fenómenos asociados como heladas aisladas, advertencias por frío extremo y condiciones peligrosas en zonas costeras. En este contexto, se esperan temperaturas bajas que podrían volver a dejar miles de iguanas congeladas.

Clima en el sur de Florida: aire seco, madrugadas heladas y riesgo de escarcha

El sur de Florida, específicamente ciudades como Miami, atravesará un período marcado por la influencia persistente de una vaguada de gran escala que, aunque este viernes comienza a desplazarse mar adentro, mantendrá su impacto en el clima local.

Este viernes comenzó frío en el sur de Florida, aunque se espera un repunte leve durante la jornada NWS

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami, la entrada de aire frío desde el norte y noroeste, combinada con niveles de humedad excepcionalmente bajos, generará temperaturas mínimas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, gran parte del interior del sur de Florida registrará temperaturas en el rango de 35°F a 40°F (1,7°C a 4,4°C). En sectores costeros, tanto del Atlántico como del Golfo, los valores será algo más altos, aunque igualmente fríos para el promedio regional.

Con el avance del día y el fortalecimiento progresivo de un sistema de alta presión, se espera un ascenso térmico gradual. Sin embargo, las noches se mantendrán frescas. Para las últimas horas de este viernes y la madrugada del sábado, las mínimas previstas se ubican en los 40°F medios a altos (alrededor de 7°C a 9°C) en el interior y suroeste de Florida, mientras que en la costa este difícilmente bajen de los 50°F bajos (cerca de 10°C).

El mismo NWS de Miami anticipa que, aunque habrá un repunte térmico durante el fin de semana, un nuevo frente débil podría provocar otro descenso moderado de temperaturas hacia el domingo.

Clima en la costa oeste y el centro-sur de Florida: advertencias por congelamiento

La oficina del NWS en Tampa Bay–Ruskin describió un panorama similar, pero con impactos más severos en algunas zonas del interior. La combinación de alta presión sobre el Golfo de México y un frente frío que se extiende desde el Atlántico occidental generó condiciones despejadas, secas y muy frías durante la madrugada.

El clima en Tampa los próximos cinco días: madrugadas frescas y días más templados NWS

Durante la mañana del viernes y en adelante, el sol permitirá una recuperación parcial, con máximas que alcanzarán los 60°F bajos a medios (aproximadamente 16°C a 18°C) durante la tarde, pero el alivio será breve.

El pronóstico indica que hacia la noche del sábado y la mañana del domingo llegará otro pulso de aire frío, asociado al avance de un nuevo frente y al desplazamiento de un centro de alta presión de origen polar desde la región de los Grandes Lagos.

Este refuerzo invernal hará que las temperaturas vuelvan a caer hasta los 30°F y 40°F medios (1°C a 7°C) durante la madrugada del domingo. Luego, el patrón comenzará a modificarse. A partir del lunes, se iniciará un proceso de repunte térmico gradual.

Clima en el norte de Florida y Panhandle: frentes secos, viento fuerte y frío persistente

Más al norte, la oficina del NWS en Tallahassee advirtió que el pasaje de un frente frío seco reforzará las condiciones invernales, especialmente durante la noche y la madrugada del fin de semana. Este sistema no llevará lluvias, pero sí vientos intensos y un nuevo descenso de temperaturas.

Temperaturas esperadas en los próximos días en el norte de Florida NWS

En cuanto a las temperaturas, el norte de Florida experimentará noches frías sostenidas. Las mínimas se mantendrán mayormente en los 30°F (cerca de 0°C a 4°C) durante el fin de semana, con valores aún más bajos en zonas cercanas al sureste de Alabama y suroeste de Georgia durante la madrugada del domingo.

Recién hacia mediados de la próxima semana se consolidará un cambio de patrón, con mínimas nocturnas que subirán a los 50°F (10°C) y máximas diurnas que regresarán de forma generalizada a los 70°F (21°C).