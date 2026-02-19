Alerta roja en Florida por niveles de polen: las ciudades con el rango máximo esta semana

El aumento de temperaturas y condiciones atmosféricas favorables a la polinización elevó la concentración de partículas en el aire en gran parte del estado de Florida. Varias ciudades registran valores altos y muy altos, lo que puede generar síntomas respiratorios en personas sensibles.

Ciudades con niveles altos y muy altos de polen en Florida

El meteorólogo del suroeste de Florida, Matt Devitt, alertó en las redes sociales que la concentración de polen se incrementó en numerosas zonas. Este aumento coincide con una etapa del año en la que la vegetación libera grandes cantidades de partículas reproductivas, lo que prolonga la temporada de alergias en comparación con otras regiones.

Alerta por niveles de polen elevados en Florida X @MattDevittWX

“¡Atención! Los niveles de polen siguen en aumento en Florida, con niveles altos e incluso muy altos", dijo Devitt. “Si has estado estornudando y congestionando últimamente, esa es la razón. ¡Agarra esos pañuelos!“, señaló.

Según su reporte, algunas ciudades alcanzan rangos moderados, altos y niveles considerados muy altos:

Nivel de polen moderado: en Tallahassee los registros muestran una concentración intermedia. Aunque inferiores a los máximos, estos valores pueden afectar a personas con sensibilidad alérgica.

los registros muestran una concentración intermedia. Aunque inferiores a los máximos, estos valores pueden afectar a personas con sensibilidad alérgica. Nivel de polen alto: los centros urbanos con estos valores incluyen Pensacola, Jacksonville, Gainesville, Daytona Beach, Tampa, North Port, Miami y Key West .

. Nivel de polen muy alto: en Orlando, Fort Pierce y West Palm Beach se registran los más elevados de la semana. En estas zonas, la concentración puede generar molestias respiratorias y oculares.

Las variaciones regionales dependen de factores como la vegetación predominante, la humedad y la circulación del aire.

Las ciudades que registran los niveles más altos de polen en Florida X @MattDevittWX

Por qué aumenta el polen en Florida

De acuerdo con el centro de Atención avanzada para alergias y asma del sur de Tampa, el clima cálido del estado permite que las plantas liberen partículas durante gran parte del año. A diferencia de regiones con inviernos más fríos, el ciclo de polinización es prolongado.

Cada estación aporta distintos emisores:

Primavera : el polen proviene predominantemente de las flores de los árboles.

: el polen proviene predominantemente de las flores de los árboles. Verano : esto aumentan en los pastos.

: esto aumentan en los pastos. Otoño: las malezas se convierten en la principal fuente emisora.

Entre las especies que generan mayores concentraciones se encuentran robles, pinos, cedro, cipreses y diversas gramíneas.

Las condiciones meteorológicas influyen directamente en la cantidad de polen en suspensión. El calor y el viento facilitan su dispersión a largas distancias. Las brisas costeras pueden transportar partículas hacia zonas urbanas y mantenerlas en el aire durante más tiempo.

La lluvia suele reducir temporalmente los niveles al depositar este polvo fino en el suelo, aunque también favorece el crecimiento vegetal y puede generar nuevos aumentos tras periodos secos.

Diferencias regionales dentro del estado:

El norte de Florida presenta temporadas más definidas, con picos concentrados en ciertos meses .

. En el centro, los periodos de polinización suelen superponerse, lo que genera niveles elevados durante lapsos más extensos .

. En el sur, las temperaturas estables favorecen concentraciones relativamente constantes durante todo el año.

Los niveles no permanecen iguales durante la jornada. Muchas plantas liberan sus partículas en las primeras horas del día. Por ese motivo, las concentraciones suelen ser mayores por la mañana y el mediodía.

Las condiciones atmosféricas de la tarde y la noche pueden reducir la presencia de alérgenos en suspensión.

Los árboles, pastos y malezas son los principales emisores de partículas, los cuales provocan síntomas como congestión y estornudos Foto de Alex Jones en Unsplash

¿Qué síntomas puede provocar el polen?

Las reacciones alérgicas se producen cuando el sistema inmunológico identifica el polen como un agente extraño. Esto desencadena la liberación de histamina, que se produce naturalmente por células del sistema inmune para combatir alérgenos.

Los síntomas más frecuentes, según Pollen.com y el centro de Atención avanzada para alergias y asma, incluyen:

Estornudos repetidos

Congestión nasal

Secreción acuosa

Irritación ocular

Picazón

Lagrimeo

Tos

Molestias en la garganta

Aunque algunas manifestaciones se parecen a las de un resfriado, existen características distintivas:

Las alergias pueden durar semanas o meses

Un resfriado suele resolverse en pocos días

La picazón en ojos, nariz o garganta es más habitual en cuadros alérgicos y poco frecuente en infecciones virales

Los especialistas sugieren mantener ventanas cerradas en días con altos conteos de polen para evitar que las partículas ingresen a los hogares. El uso de purificadores de aire con filtros HEPA puede ayudar a disminuir la concentración en interiores.

También recomiendan limpiar con frecuencia y aspirar alfombras y superficies donde el polvo pueda depositarse.

Toda alergia es solucionable'

Tras actividades al aire libre, es aconsejable ducharse y cambiarse de ropa para eliminar las partículas adheridas al cuerpo y al cabello. Bañarse antes de dormir reduce la transferencia de polen a la ropa de cama.