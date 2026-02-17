¿Adiós Greg Abbott? Actualizaciones recientes de las encuestas para la gobernación de Texas este 2026

Un análisis publicado por The New York Times muestra un escenario competitivo rumbo a las elecciones para gobernador en Texas. El actual mandatario, Greg Abbott, encabeza la intención de voto, pero distintos sondeos muestran una contienda abierta frente a la demócrata Gina Hinojosa, quien lidera su interna partidaria.

Abbott lidera la intención de voto, pero con diferencias variables según cada sondeo

El informe de The New York Times reúne encuestas realizadas entre enero y febrero por distintas instituciones académicas y consultoras.

En todas ellas, Abbott supera el umbral cercano a la mitad de los votos, aunque sin una ventaja decisiva sobre su principal rival demócrata.

De acuerdo con varias encuestas, la intención al voto de los ciudadanos anticipa una carrera por la gobernación de Texas competitiva Pexels

Un relevamiento de Emerson College realizado entre el 10 y el 12 de enero de 2026 asigna a Abbott el 50% de la intención de voto frente al 42% de Hinojosa. Esta medición ubica al mandatario con una ventaja superior a los ocho puntos.

Otra encuesta, elaborada por la Hobby School de la Universidad de Houston entre el 20 y el 31 de enero, sitúa al gobernador en torno al 49% en el escenario de elección general, un nivel similar al observado en otros estudios.

De acuerdo a lo retomado por The New York Times, el sondeo más ajustado corresponde a la consultora GBAO, que entre el 26 de enero y el 3 de febrero registra un 46% para Abbott y un 43% para Hinojosa. La distancia de tres puntos indica una contienda potencialmente competitiva si se consolida ese escenario.

En conjunto, los datos disponibles no muestran una caída significativa del apoyo al actual gobernador, aunque sí evidencian que la oposición demócrata podría reducir la brecha .

. Este panorama aparece en un contexto donde el estado, históricamente dominado por el Partido Republicano, muestra signos de mayor competencia electoral.

Varios sondeos realizados entre enero y febrero de 2026 muestran a Abbott liderando frente a la principal contendiente demócrata, Gina Hinojosa Facebook Greg Abbott

Gina Hinojosa domina la primaria demócrata

Dentro del Partido Demócrata, Gina Hinojosa aparece como la aspirante con mayores probabilidades de obtener la candidatura. Los distintos sondeos la ubican claramente por delante de otros competidores.

Según las mediciones citadas, su apoyo oscila entre el 37% y el 41% entre los votantes demócratas. Ninguno de sus rivales alcanza cifras cercanas.

Gina Hinojosa criticó al ICE y dijo que los republicanos pierden apoyo en Texas

Entre los demás postulantes, figuran Andrew White, Chris Bell y Bobby Cole, con porcentajes que van aproximadamente del 3% al 7%. Estas cifras sugieren una interna con un liderazgo definido.

De confirmarse esta tendencia en las primarias de marzo, Hinojosa sería la contendiente directa de Abbott en la elección general de noviembre.

Aunque se ubica por debajo del actual gobernador, Hinojosa lidera las encuestas dentro de su partido Facebook Rep. Gina Hinojosa - Facebook Rep. Gina Hinojosa

Cuántos mandatos puede tener un gobernador en Texas y cuáles son los requisitos

La normativa constitucional de Texas no establece un tope en la cantidad de mandatos que puede ejercer un gobernador. Cada período dura cuatro años y puede renovarse indefinidamente mediante elecciones.

Abbott asumió el cargo por primera vez en enero de 2015. Posteriormente, fue reelegido en 2018 y en 2022, por lo que en 2026 buscaría un cuarto mandato consecutivo.

Para postularse, la legislación estatal exige tener:

Al menos 30 años

Ciudadanía estadounidense

Residencia en Texas durante los cinco años previos a la elección

Cuándo son las próximas elecciones para gobernador en Texas

El calendario electoral de Texas se divide en varias etapas:

Elección primaria : se llevará a cabo el 3 de marzo de 2026 . En esta etapa, los partidos políticos (como el Republicano y el Demócrata) seleccionan a sus candidatos oficiales para cada cargo.

: se llevará a cabo el . En esta etapa, los partidos políticos (como el Republicano y el Demócrata) seleccionan a sus candidatos oficiales para cada cargo. Segunda vuelta de primarias (Primary Runoff) : está programada para el 26 de mayo de 2026 . Esta elección ocurre si ningún candidato en la primaria obtiene la mayoría necesaria de los votos.

: está programada para el . Esta elección ocurre si ningún candidato en la primaria obtiene la mayoría necesaria de los votos. Elección General: tendrá lugar el 3 de noviembre de 2026. En esta fecha, los ciudadanos eligen entre los candidatos nominados por los partidos y candidatos independientes para ocupar los puestos públicos.

Además del cargo de gobernador, en el mismo proceso se renovarán otras posiciones clave. Entre ellas se encuentran el vicegobernador, el procurador general, el contralor, el comisionado de agricultura y un escaño en el Senado de EE.UU.