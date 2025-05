Así fue la redada masiva en Florida que duró nueve días y en la que arrestaron a varios migrantes indocumentados

El condado de Polk encabezó un megaoperativo histórica en Florida que se desarrolló durante nueve días y que expuso delitos vinculados a la trata de personas y a la inmigración ilegal. El sheriff Grady Judd confirmó que hubo 255 arrestos, entre los que se encuentran 36 inmigrantes indocumentados, un médico, militares, un exjugador de la NFL y un ejecutivo de la Cruz Roja.

Redada masiva del ICE junto al condado de Polk: detenciones récord de inmigrantes

Esta redada masiva, denominada Fool Around and Find Out, marcó un precedente en Florida: no solo por la cantidad de detenidos, sino también porque se trató de la primera colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Sheriff de Polk. Entre el 2 y el 11 de mayo, las autoridades detuvieron a 255 personas, la cifra más alta en una sola operación de este tipo en la historia del condado, según señaló Fox News.

Megaoperativo En Florida

“La industria de la prostitución en línea facilita la trata de personas y la victimización continua”, señaló Judd en conferencia de prensa. La operación permitió imputar 102 delitos graves y 284 delitos menores, además de confirmar 400 antecedentes penales previos entre los arrestados.

Inmigrantes indocumentados detenidos en el condado de Polk

El operativo dejó detenidos a 36 inmigrantes indocumentados provenientes de Venezuela, Cuba, Honduras, México, Haití, Colombia, Guatemala y Brasil, según se detalla en el comunicado oficial. De ese grupo, 26 no figuraban en los registros de las autoridades federales. Según Judd, esas personas habían ingresado a Estados Unidos sin ser detectadas por el gobierno.

Se registraron un total de 102 delitos graves y 284 menores durante el operativo encubierto en Polk Freepik

“De ellos, 26 ni siquiera estaban en el radar del gobierno federal”, enfatizó. Esta situación, según remarcó, deja en evidencia la dificultad para rastrear a quienes evaden los controles migratorios. Además, consideró que, en caso de haber impedido la entrada de esos inmigrantes ilegales, se habría evitado “un 15% de delitos” registrados durante el operativo.

Profesionales, militares y un exjugador de la NFL entre los acusados

Entre los 255 detenidos que dejó el megaoperativo se encuentran:

Un médico.

Un ejecutivo de la Cruz Roja Americana.

Militares en servicio activo y retirados.

El exjugador de la NFL llamado Adarius Taylor.

Taylor, quien jugó para los Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers y Cleveland Browns antes de retirarse en 2020, fue detenido tras dejar a su hijo pequeño, con problemas de salud, solo en un automóvil mientras buscaba servicios sexuales con una oficial encubierta.

Entre los detenidos se encontraba Adarius Taylor, exjugador de la NFL, acusado de buscar favores sexuales Captura de video Fox News

Crímenes y delitos previos de los arrestados en Folk

Los detectives imputaron un total de 386 cargos durante la investigación. Los delitos previos de los sospechosos sumaban:

400 delitos graves

519 delitos menores

Los antecedentes incluían homicidio premeditado, intento de homicidio, secuestro, robo, lesiones agravadas y agresión sexual, según informó la Oficina del Sheriff de Polk.

La advertencia del sheriff de Folk a migrantes indocumentados y criminales

El sheriff Judd reiteró su política de “tolerancia cero” ante la actividad criminal en su condado y prometió mantener estas operaciones. “Este no es el último. Habrá otro, y otro”, advirtió.

Además, instó al ICE a retirar regulaciones heredadas de la era Biden para reforzar los controles migratorios en la región: “Florida es el estado de vacaciones. Queremos asegurarnos de que sea un entorno seguro”.

Por último, sentenció: “Si crees que lo que pasa en Florida se queda en Florida, te equivocas”.