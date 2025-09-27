Atacó a una empleada de Home Depot en Florida porque la escuchó hablar en español

Una mujer estadounidense atacó a una empleada cubana de un Home Depot en Miami, Florida, tras escucharla hablar en español. La clienta le dijo a los gritos que usará el idioma local, la llamó inmigrante ilegal y aseguró que iba a buscar que la despidieran. “Si no puedes hablar inglés, no puedes trabajar aquí“, manifestó.

Una estadounidense atacó a una empleada de Home Depot en Florida

El pasado 16 de septiembre se desató un incidente en un Home Depot, ubicado en 12700 SW 88th St, Miami. Una clienta —que se identificó a sí misma como estadounidense— persiguió a una empleada en la tienda, identificada como María, y la agredió por hablar en español. Otros trabajadores interfirieron para defenderla.

Una clienta estadounidense agredió a una empleada cubana por hablar español y pidió que la despidan Captura video Cuba

Las imágenes, que compartió Cuba Herald, fueron grabadas por la propia migrante que comenzó a retroceder a medida que la mujer empezaba a gritarle. “Estados Unidos, no Cuba, es Estados Unidos. Si no puedes hablar inglés, no puedes trabajar aquí”, le repetía una y otra vez la estadounidense a la migrante.

Y continuó: “Cuando aprendas a hablar inglés, entonces ahí puedes trabajar aquí. Vamos a cuidar Home Depot”. “Debes hablar el lenguaje de este país”, le señaló.

Durante el video se puede ver como la cubana retrocede a medida que la mujer se acerca gritándole y le dice a un compañero que solicite ayuda. Luego se meten en la discusión otros dos empleados, a los que la norteamericana también increpa a los gritos antes de alejarse. “¿Por qué no la sacan de la tienda?“, le preguntó María a otro empleado.

Dos compañeros de trabajo defendieron a la cubana y también fueron agredidos

En medio de la discusión, otra trabajadora de la tienda que hablaba español, intentó defender a María y también fue atacada. “Debes hablar el lenguaje de este país y si no lo lamento, vuélvete al país de donde viniste", le lanzó la mujer.

La joven migrante le respondió en inglés que sabía hablar su idioma. Además, le aclaró que su compañera cubana sí hablaba inglés, ante lo que la clienta respondió: “No, no habla ni una palabra de inglés, pregúntale”.

Otros dos empleados migrantes se metieron en el incidente y defendieron a su compañera Wilfredo Lee - AP

“Yo soy estadounidense, hablo una lengua inglesa americana, este es mi país, no es de tu incumbencia lo que estoy hablando con ella”, volvió a insistir, mientras intentaba acercarse a María.

Además, le remarcó que los trabajadores debían hablar inglés para comunicarse con los clientes y luego la insultó.

La estadounidense quería que echaran a la migrante del Home Depot

El trabajador intentó alejar a la clienta de la zona donde se encontraba la cubana y, mientras retrocedían, la estadounidense aseguró que intentaría hacer que despidieran a María del Home Depot por hablar español.

La clienta le aseguró a otro empleado que iba a intentar que Home Depot despidiera a la empleada cubana Captura video Cuba

“Voy a dar lo mejor de mí para conseguir que la echen, este es mi país. No el suyo”, le manifestó al empleado.

Y le señaló al hombre, en referencia a la comunidad migrante que vive en el país norteamericano: “Estados Unidos está cansada, los estadounidenses estamos cansados de ustedes”.