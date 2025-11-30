Bono navideño en Florida: quiénes recibirán el pago extra de 1000 dólares en Hialeah

Con la llegada del fin del año 2025, una ciudad de Florida otorgará un bono navideño de 1000 dólares a ciertos habitantes, a modo de reconocimiento. La alcaldesa de Hialeah, Jacqueline García-Roves, resaltó el compromiso y la dedicación de los trabajadores del territorio. La medida generó controversia tras las elecciones locales.

A quiénes está destinado el pago de US$1000 por Navidad en Hialeah

Los trabajadores municipales de la ciudad de Florida recibirán un cheque extra de US$1000 como extra en la temporada festiva de este año 2025, según confirmaron las autoridades locales. Esa compensación se otorgará también a los empleados que se desempeñan a tiempo parcial.

Jacqueline García-Roves promovió la bonificación para los trabajadores este 2025 Facebook/Jackie Garcia-Roves

García-Roves anunció que esta bonificación se basa en el “reconocimiento al arduo trabajo, la dedicación y el compromiso” de los empleados, en un memorando del 18 de noviembre pasado, según remarcó El Nuevo Herald.

En tanto, la administración de Hialeah advirtió que ciertos funcionarios quedarían excluidos del bono navideño, así como los trabajadores contratistas del Concejo, el personal de limpieza y los empleados de seguridad subcontratados.

Ciertos funcionarios locales quedan excluidos del bono navideño en Hialeah Freepik - Freepik

Cuándo se emitirá el bono de Navidad para los trabajadores en Hialeah, Florida

Un total de 1492 trabajadores de la ciudad del Estado del Sol percibirán el plus que aprobó García-Roves y que, según señaló la administración local al medio citado, se originó de un presupuesto de fondos excedentes en la localidad.

Los pagos están previstos para diciembre de 2025, luego de que el Departamento de Finanzas de Hialeah procese las emisiones, que acumularán alrededor de US$1,5 millones.

Previamente, la ciudad ubicada en Florida trató de implementar una ayuda de US$200 a los propietarios de viviendas en el territorio, pero no obtuvo la luz verde del Concejo tras las elecciones de Hialeah del 4 de noviembre pasado, que dieron la victoria a Bryan Calvo.

Por qué el bono navideño en Hialeah generó controversia tras las elecciones

Tras la notificación de este plus en Hialeah, el exfiscal William Grodnick advirtió al medio mencionado que “la alcaldesa no tiene autoridad para otorgar una bonificación de esa magnitud sin la aprobación del Concejo". En tanto, indicó que la ciudad presenta un límite de gastos para la alcaldía de US$25.000.

Según Grodnick, las bonificaciones navideñas deberían integrarse en la negociación colectiva con los sindicatos. “¿No negociaron ni acudieron al Concejo? Es sospechoso", puntualizó.

Por su parte, la oficina de García-Roves alegó que esa limitación en la legislación de Hialeah no se aplica para los bonos navideños, debido a que no se implica a un proveedor.

Bryan Calvo, de 27 años, obtuvo la victoria en los comicios realizados el martes 4 de noviembre Facebook Bryan Calvo Esq

Tras los comicios celebrados en noviembre, Calvo se consagró alcalde electo de Hialeah y tomará posesión del cargo el 12 de enero de 2026. Con respecto a la iniciativa de la funcionaria actual, indicó que estaría a favor de las bonificaciones de US$1000 para esta Navidad.

“Los empleados municipales son muy trabajadores y merecen esta bonificación, especialmente durante las fiestas”, expresó Calvo, quien se consagró el alcalde electo más joven de la ciudad, al medio citado. Aunque precisó: “Sin embargo, las cosas deben hacerse correctamente y deben notarse, presupuestarse y rendirse cuentas adecuadamente”.