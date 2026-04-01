Ron DeSantis celebró un fallo contra la contratación de migrantes y pidió “poner fin a estos visados”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, intervino en el debate sobre la contratación de trabajadores migrantes tras conocerse un veredicto judicial en el sector tecnológico de Estados Unidos. A través de una publicación en X, vinculó el caso con el uso de visas laborales, a las que señaló como una vía que, según planteó, permite a las empresas priorizar “mano de obra extranjera”.

¿Qué dijo DeSantis sobre el fallo y la contratación de trabajadores extranjeros?

En su cuenta oficial, DeSantis cuestionó las prácticas de algunas compañías en el mercado laboral.

Allí, afirmó: “Los extremos a los que llegan algunas de estas empresas para discriminar a los estadounidenses en favor de mano de obra extranjera barata son verdaderamente perturbadores”.

El gobernador sostuvo que algunas empresas priorizan “mano de obra extranjera” en perjuicio de trabajadores estadounidenses Ron de Santis

Luego, destacó el resultado judicial y señaló que le “alegra ver algo de rendición de cuentas”.

En el mismo mensaje, propuso una medida directa sobre el sistema migratorio laboral. Sostuvo que “lo más fácil de hacer es simplemente poner fin a los visados que proporcionan la vía para discriminar en primer lugar”.

El gobernador propuso eliminar los visados laborales que, según afirmó, facilitan prácticas discriminatorias Freepick

El fallo judicial que motivó la reacción de De Santis

Al publicar su mensaje en X, DeSantis compartió un mensaje de U.S. Tech Workers sobre un juicio federal en Manhattan.

Allí, se informaba que un jurado otorgó 8,4 millones de dólares a Jean-Claude Franchitti, profesor de la Universidad de Nueva York y exempleado de Cognizant Technology Solutions. El demandante sostuvo que fue despedido por cuestionar prácticas de contratación.

Según el caso, Franchitti denunció un supuesto sesgo sistemático a favor de trabajadores de la India dentro de la empresa, en el marco de un modelo basado en “mano de obra barata”.

El exempleado indicó que perdió su puesto en 2016, tras una década en la compañía con sede en Nueva Jersey. Su salario anual era de US$350 mil. El jurado estableció la compensación sobre dos componentes:

US$4,2 millones en salarios atrasados

US$4,2 millones en daños punitivos

El tribunal no le otorgó la compensación solicitada por ingresos futuros ni por angustia emocional.

Uno de los desafíos de la querella fue sostener el planteo ante la escasez de comunicaciones escritas de Franchitti sobre sus reclamos.

Sus abogados explicaron que el exempleado optó por expresar sus preocupaciones de forma verbal porque sabía que estaba en una “línea muy fina” y buscaba resolver la situación de manera diplomática.

El abogado Daniel Kotchen informó que su cliente recibió el fallo de forma positiva. Y sostuvo que “el jurado envió un mensaje contundente de que violar los derechos de los empleados no será tolerado”.

Antecedentes de DeSantis contra las visas

Esta no es la primera vez que el gobernador republicano de Florida se pronuncia contra los visados.

A principios de marzo, Florida avanzó con una moratoria sobre el uso de visas H-1B en las universidades públicas del estado, una iniciativa respaldada por DeSantis.

La medida, impulsada por la Junta de Gobernadores del sistema universitario, ordenaba no utilizar ese programa para nuevas contrataciones hasta el 5 de enero de 2027, mientras se analizan sus costos y los niveles salariales asociados.

A su vez, a fines de 2025, el gobernador también se pronunció contra la lotería de visas de diversidad y sostuvo que siempre “ha estado a favor de abolirla”, al calificar ese programa como “una farsa”.

En esa misma línea, cuestionó el uso de distintos esquemas migratorios en el ámbito laboral y educativo.