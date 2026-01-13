Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 13 de enero

Florida experimenta una nueva ola de frío tras el avance de un frente que llegó el domingo 11 de enero. Según AccuWeather y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el norte y el centro del estado registran temperaturas por debajo del promedio y riesgo de tormentas fuertes o severas, luego de varios días con calor inusual.

En esas regiones, los valores bajaron de los 80°F (27°C) a los 50°F (10°C), con mínimas que rozan el punto de congelación en ciudades como Pensacola y Tallahassee. Esta tendencia fría se mantendría al menos hasta el 15 de enero, mientras que hacia el fin de semana del 17 y 18 las temperaturas podrían acercarse a los promedios, aunque no se descarta el ingreso de un nuevo frente frío y la posibilidad de heladas nocturnas.

Florida se prepara para una nueva ola de frío tras el avance de un frente que llegó el domingo 11 de enero Luis Santana - Tampa Bay Times