Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 13 de enero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado; se registra un nuevo frente frío
Clima en Florida: el pronóstico del martes 13 de enero
Florida experimenta una nueva ola de frío tras el avance de un frente que llegó el domingo 11 de enero. Según AccuWeather y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el norte y el centro del estado registran temperaturas por debajo del promedio y riesgo de tormentas fuertes o severas, luego de varios días con calor inusual.
En esas regiones, los valores bajaron de los 80°F (27°C) a los 50°F (10°C), con mínimas que rozan el punto de congelación en ciudades como Pensacola y Tallahassee. Esta tendencia fría se mantendría al menos hasta el 15 de enero, mientras que hacia el fin de semana del 17 y 18 las temperaturas podrían acercarse a los promedios, aunque no se descarta el ingreso de un nuevo frente frío y la posibilidad de heladas nocturnas.
En el sur del estado, el impacto será menor. Miami tuvo este lunes 12 de enero un día mayormente nublado, con algunas lluvias aisladas, máximas de 77°F (25°C) y mínimas de 70°F (20°C). La inestabilidad persistirá hasta mediados de semana, antes de un leve descenso térmico hacia el próximo fin de semana.
