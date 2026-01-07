Luego de Texas y California: DeSantis confirma el plan para cambiar el mapa electoral de Florida en 2026

Así como sucedió en Texas y California el año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que se llevará a cabo un tratamiento de un nuevo mapa electoral en 2026. El propósito de la medida, según sus declaraciones, consiste en “reflejar con precisión” la voluntad de la población.

Nuevo mapa electoral en Florida: detalles del plan de DeSantis

En una conferencia de prensa realizada este miércoles 7 de enero, el gobernador republicano confirmó la decisión de convocar a sesiones especiales para elaborar un nuevo mapa electoral en Florida.

Estas se llevarán a cabo a fines de abril después de la reunión legislativa ordinaria, lo que según DeSantis permitirá a la Legislatura “centrarse primero en las cuestiones acuciantes que enfrentan los habitantes”.

El gobernador DeSantis convocará a sesiones especiales en Florida entre el 20 y el 24 de abril X: @GovRonDeSantis

El objetivo oficial de la medida es que los mapas electorales “reflejen con precisión la población” del estado. “Todos los residentes de la Florida merecen ser representados justa y constitucionalmente”, escribió en su cuenta de X.

En concreto, las sesiones se llevarían a cabo en la semana del 20 al 24 de abril. Este período coincide con la fecha en la que se realizarán los procesos de inscripción de candidatos para las elecciones federales.

Al anunciar la medida, DeSantis señaló que la ley estatal exige que los procesos de inscripción de candidatos federales se retrasen hasta junio si se definen nuevos distritos.

Las discusiones sobre el tratamiento de un nuevo mapa electoral en Florida

Anteriormente, el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Daniel Pérez, indicó que quería que su cámara estudie la elaboración de nuevos mapas del Congreso durante la sesión regular.

Este período comenzará el martes 13 de enero de 2026 y se extenderá por 60 días, por lo que finalizaría en los últimos días de marzo, según la Legislatura.

Por su parte, DeSantis adujo que es necesario que el estado obtenga orientación de la Corte Suprema de Estados Unidos antes de diseñar el nuevo mapa.

El presidente de la cámara y Ron DeSantis mostraron posturas opuestas sobre la fecha del rediseño del mapa electoral en Florida Facebook Governor Ron DeSantis

La decisión del gobernador republicano parte de las expectativas de que el tribunal dicte sentencia a finales de este año en un caso sobre el derecho al voto. El fallo podría prohibir a los estados considerar la composición racial de la población votante al trazar nuevos distritos.

Según Político, DeSantis argumentó previamente que un fallo del tribunal requeriría que Florida trazará un nuevo mapa que alteraría los escaños en el sur. Actualmente, estos tienen una mayoría de votantes negros e hispanos.

En una entrevista en diciembre, Pérez indicó que esperar para avanzar con el rediseño sería “irresponsable”, lo que contrasta notablemente con la postura del gobernador. “No vamos a esperar hasta la primavera, vamos a avanzar ahora”, afirmó entonces.

Pese a estas declaraciones, DeSantis remarcó en la conferencia de prensa de este miércoles que las sesiones especiales se celebrarán entre el 20 y el 24 de abril.

El mapa electoral de DeSantis en Florida

La distribución que se emplea en la actualidad en relación con los distritos electorales fue impuesta por DeSantis en 2022. El diseño otorgó a los conservadores una ventaja de 20 a 8 en la delegación estatal.

A pesar de que beneficia al Partido Republicano, el gobernador abogó por un nuevo reparto después de que otros estados como Texas y California implementaran sus propios rediseños.

Algunos partidarios aseguraron que la entidad podría obtener tres y cinco escaños republicanos adicionales en la Cámara de Representantes antes de las elecciones intermedias de 2026 con un nuevo mapa.

Con el tratamiento de un nuevo mapa electoral en Florida, DeSantis podría ganar tres y cinco escaños republicanos adicionales Freepik

Pese a las intenciones de DeSantis, es posible que tengan lugar impugnaciones legales.

En 2010, el estado votó para establecer una prohibición para delimitar distritos legislativos y congresionales con base en ventajas partidistas. De este modo rige una de las normas más estrictas del país.

Para avanzar con el rediseño, Pérez y otros miembros de la Cámara de Representantes crearon un comité de redistribución de circunscripciones el año pasado. Hasta enero de 2026, ya celebraron dos reuniones preliminares.

Durante estos encuentros discutieron el proceso y los dictámenes legales que podrían justificar la redistribución de distritos.