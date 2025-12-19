Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis lanzó una ayuda millonaria para pequeñas ciudades azotadas por tormentas

Florida anunció un nuevo paquete de financiamiento público destinado a reforzar la infraestructura en distintas regiones del estado para hacerle frente a los fenómenos climáticos destructivos. El gobernador Ron DeSantis confirmó la entrega de 311 millones de dólares en subvenciones para un total de 37 comunidades, muchas de ellas pequeñas ciudades y condados rurales.

Subvenciones millonarias para afrontar los destrozos por tormentas en Florida

Según el comunicado oficial, los fondos buscan cubrir necesidades consideradas prioritarias, como la modernización de sistemas de agua potable y alcantarillado, mejoras en carreteras, refuerzo de instalaciones públicas y ampliación de recursos para emergencias. La medida se apoya en programas estatales y federales diseñados para la recuperación tras desastres naturales.

De acuerdo con el gobernador, los recursos estarán orientados principalmente a ciudades pequeñas y condados rurales Chris O'Meara - AP

“Me enorgullece anunciar la concesión de subvenciones por US$$311 millones para mejorar la infraestructura en 37 comunidades afectadas por las fuertes tormentas de 2023 y 2024: los huracanes Idalia, Debby, Helene, Milton y los tornados del norte de Florida”, dijo DeSantis.

En esa misma línea, continuó: “Estos proyectos de infraestructura contribuirán a que el estado sea más próspero, más resiliente y esté mejor preparado para afrontar cualquier tormenta que se nos presente”.

La iniciativa se canaliza principalmente a través del Programa de Reparación de Infraestructura del Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) y del Fondo de Infraestructura Rural (RIF, por sus siglas en inglés), dos herramientas utilizadas por el estado para asistir a comunidades con menor capacidad financiera.

Una parte central del financiamiento proviene del programa CDBG-DR, orientado a localidades que sufrieron impactos por huracanes y tornados registrados en los últimos dos años. De acuerdo con el anuncio, 32 de las subvenciones estarán dirigidas específicamente a condados rurales y ciudades pequeñas.

El financiamiento tiene como objetivo mejorar las concisiones en las zonas que enfrentaron daños tras eventos climáticos severos ocurridos entre 2023 y 2024 Mike Stewart - AP

Qué lugares de Florida recibirán las subvenciones otorgadas por Ron DeSantis

Los proyectos financiados, que incluirán obras viales, ampliaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, mejoras en sistemas de alcantarillado sanitario y construcción de instalaciones para refugios de emergencia, serán dirigidos a jurisdicciones como:

Condado de Bradford : recibirá recursos de aproximadamente US$5.951.403 para reforzar carreteras y mejorar canales laterales.

: recibirá recursos de aproximadamente US$5.951.403 para reforzar carreteras y mejorar canales laterales. Condado de Citrus : se destinarán US$16.435.400 para reemplazar su sistema de alcantarillado afectado por la infiltración de aguas pluviales a causa de las tormentas de 2023 y 2024.

: se destinarán US$16.435.400 para reemplazar su sistema de alcantarillado afectado por la infiltración de aguas pluviales a causa de las tormentas de 2023 y 2024. Condado de Columbia : utilizará US$4 millones para mejorar refugios comunitarios destinados a emergencias.

: utilizará US$4 millones para mejorar refugios comunitarios destinados a emergencias. Condado de DeSoto : US$8 millones para construir e instalar pozos y un sistema de bombeo para conectar la planta de tratamiento de aguas residuales a los pozos de eliminación.

: US$8 millones para construir e instalar pozos y un sistema de bombeo para conectar la planta de tratamiento de aguas residuales a los pozos de eliminación. Condado de Hardee : US$1,9 millones para eliminar restos vegetales del sistema de vías navegables del río Peace.

: US$1,9 millones para eliminar restos vegetales del sistema de vías navegables del río Peace. Condado de Okeechobee : se enviarán US$2.720.000 para rehabilitar, preservar y fortalecer cinco puentes críticos propiedad del condado.

: se enviarán US$2.720.000 para rehabilitar, preservar y fortalecer cinco puentes críticos propiedad del condado. Condado de Suwannee : tendrá disponibles US$38.044.115 a la construcción de un refugio regional para personas con necesidades especiales, diseñado para operar durante situaciones de emergencia climática.

: tendrá disponibles US$38.044.115 a la construcción de un refugio regional para personas con necesidades especiales, diseñado para operar durante situaciones de emergencia climática. Condado de Union : recibirá US$1.401.750 para la construcción de una torre de comunicaciones de seguridad pública.

: recibirá US$1.401.750 para la construcción de una torre de comunicaciones de seguridad pública. Ciudad de Arcadia : contará con US$14.233.044 para ampliar su canal principal de drenaje y con US$8.514.000 para expandir su planta de tratamiento de aguas residuales.

: contará con US$14.233.044 para ampliar su canal principal de drenaje y con US$8.514.000 para expandir su planta de tratamiento de aguas residuales. Ciudad de Live Oak : edificará un tanque de almacenamiento de agua con la subvención de US$3.895.500.

: edificará un tanque de almacenamiento de agua con la subvención de US$3.895.500. Ciudad de Macclenny : recibirá US$7.028.700 para modernizar su planta de tratamiento mediante la actualización de equipos y software.

: recibirá US$7.028.700 para modernizar su planta de tratamiento mediante la actualización de equipos y software. Ciudad de Palatka : tendrá disponibles US$4.932.396 para reforzar la capacidad de sus sistemas de aguas residuales.

: tendrá disponibles US$4.932.396 para reforzar la capacidad de sus sistemas de aguas residuales. Ciudad de Wauchula : se destinará US$2.386.500 a reforzar la capacidad de sus sistemas de aguas residuales y mitigar riesgos de inundación.

: se destinará US$2.386.500 a reforzar la capacidad de sus sistemas de aguas residuales y mitigar riesgos de inundación. Ciudad de Jacksonville : US$20 millones para redirigir todos los flujos de aguas residuales a la Autoridad Eléctrica de Jacksonville.

: US$20 millones para redirigir todos los flujos de aguas residuales a la Autoridad Eléctrica de Jacksonville. Ciudad de Glen St. Mary : US$1.339.500 para fortalecer el sistema de recolección de aguas residuales mediante la instalación de generadores de reserva permanentes.

: US$1.339.500 para fortalecer el sistema de recolección de aguas residuales mediante la instalación de generadores de reserva permanentes. Ciudad de St. Lucie Village : contará con US$12.124.812 para construir un sistema de suministro de agua potable centralizado y resistente para uso público de la ciudad.

: contará con US$12.124.812 para construir un sistema de suministro de agua potable centralizado y resistente para uso público de la ciudad. Pueblo de Indiantown: recibirá dos subvenciones, una de US$9,3 millones para construir una nueva planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y otra de US$7,9 millones para reemplazar casi cuatro mil metros lineales de la tubería principal de transmisión de agua.

El plan de financiamiento también contempla proyectos de alcance regional. Uno de los más relevantes es el de la cuenca del río Peace, que recibirá US$70 millones para reparar infraestructura hídrica en el condado de Polk. El objetivo es reducir riesgos de inundación, mejorar la calidad del agua y restaurar hábitats naturales.

Además, se asignaron fondos a instituciones educativas y de transporte. Santa Fe College tendrá recursos por US$5 millones para reparar instalaciones dañadas, mientras que el Aeropuerto Regional de Sebring destinará US$3.044.630 para financiar la renovación de su sistema de drenaje pluvial y obras asociadas a su centro logístico.

Estos proyectos buscan modernizar los servicios públicos, desarrollar plantas de fabricación listas para construir o mejorar los servicios esenciales frente a eventos climáticos adversos Pexels

Aportes adicionales y zonas altamente afectadas

Además de los fondos anunciados, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) asignó US$50 millones adicionales para condados y municipios ubicados en las áreas más afectadas por tormentas recientes. Esta ayuda complementa los programas estatales y está dirigida a localidades con mayores niveles de daño y necesidad.

Algunas comunidades recibirán recursos tanto por el impacto del huracán Ian como por las tormentas de 2023 y 2024. Entre ellas se encuentran Avon Park, que evaluará y reconstruirá su sistema de alcantarillado sanitario con una subvención de US$22.248.529, e Immokalee, donde se modernizará la planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar su capacidad operativa con el presupuesto otorgado de US$10.823.000.

La ciudad de Dundee también fue incluida en este esquema combinado, con fondos de US$6.008.781 destinados al sistema de alcantarillado y de US$10.257.429 dirigidos a la reparación y fortalecimiento del suministro de agua potable.

De manera complementaria, el RIF financiará proyectos enfocados en el desarrollo económico y la creación de empleo en áreas rurales. Para el año fiscal 2025-2026, la Legislatura de Florida asignó US$22 millones a este programa, que incluye un componente específico para la región del Panhandle.