Adiós al sueño americano: la nueva regla que limitaría a los migrantes para acceder a programas de viviendas en EE.UU.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) anunció un cambio en los requisitos de acceso a los programas de vivienda. La administración de Donald Trump advirtió que realizará un proceso más exhaustivo de la verificación de la situación legal de los migrantes que soliciten beneficios federales.

El aviso de la administración de Trump sobre programas de vivienda y migrantes

El gobierno de EE.UU. presentó un aviso ante el Registro Federal el miércoles 26 de noviembre, con una nueva interpretación de los criterios de verificación de inmigración en los programas de subvenciones de vivienda. Con nuevas directrices, quedarían excluidos del acceso a los beneficios federales ciertos extranjeros.

El HUD anunció la medida sobre la verificación de inmigración en los programas hud.gov

En un comunicado, la administración de Trump detalló que emitirá una guía a los estados beneficiarios de programas de viviendas federales para utilizar el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE) en materia de elegibilidad.

La medida instó a que las iniciativas se rijan bajo los criterios de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales (PRWORA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1996.

Qué migrantes en EE.UU. quedarán excluidos de los programas de viviendas

La ley citada indica que los extranjeros que no cumplan con los requisitos de inmigración no serán elegibles para percibir beneficios públicos federales. De esa forma, quedarían excluidos todos aquellos que no posean los estatus de:

Residentes permanentes legales, con green card.

Refugiados.

No ciudadanos con concesión de asilo.

Con solicitud de la suspensión de la deportación aprobada.

No ciudadanos con entrada condicional previa a 1980.

Cónyuges y niños que sufrieron maltrato.

Participantes cubanos y haitianos.

HUD aclaró que las nuevas directrices relacionadas con la verificación de beneficios proporcionados a través de los programas de asistencia de vivienda y subvenciones del gobierno federal se emitirán próximamente, según orientaciones derivadas del Departamento de Seguridad Nacional.

“Debido a la multitud de programas de HUD disponibles para decenas de millones de personas, continuaremos evaluando la manera en que se verificará el cumplimiento con la ley PRWORA”, señaló el organismo en el comunicado oficial.

Los efectos de la medida de Trump sobre el acceso a programas de vivienda de migrantes

La Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes advirtió que la norma del gobierno estadounidense impactaría en millones de migrantes que viven en ese país.

Asimismo, indicó que afectaría a programas como la Subvención Global para el Desarrollo Comunitario, el de Recuperación por Desastre y la Atención Continua; destinados a proporcionar un hogar a las familias que no lo poseen o que sufrieron ciertos tipos de violencia y abusos.

La coalición advirtió las posibles consecuencias de la medida de Trump en la población migrante pifcoalition.org

“Se espera que las consecuencias de esta determinación se extienda mucho más allá de los inmigrantes excluidos por la notificación“, precisó la entidad. Y añadió que ”las familias migrantes suelen incluir a ciudadanos estadounidenses, extranjeros indocumentados y residentes legales".

Para concluir, la directora de la coalición, Adriana Cadena, aseveró que “el pueblo estadounidense debe alzar la voz y decirle a la administración Trump que ya es suficiente“.