Nueva ayuda de hasta US$8000 en ciudades de mayoría latina de Miami-Dade para mejoras en las viviendas: cómo aplicar

Un distrito de Miami-Dade, que abarca diversas ciudades que cuentan con gran parte de la población latina, anunció un programa para mejoras en las viviendas, con financiamiento de hasta 8000 dólares. ¿De qué trata y cómo aplicar a la ayuda?

De qué trata el programa de ayuda a la vivienda: qué ciudades de Florida se incluyen

La iniciativa aceptará solicitudes hasta septiembre y fue lanzada por el comisionado Juan Carlos Bermúdez, del distrito 12 del condado del Estado del Sol. Se trata del Programa de Embellecimiento de Viviendas y recibe financiación del Departamento de Acción Comunitaria y Servicios Humanos de la región (CASHD, por sus siglas en inglés).

El programa cuenta con subvenciones de hasta 8000 dólares por hogar Freepik

El programa, según detalló el organismo, está diseñado “para apoyar a los propietarios de viviendas de bajos ingresos del distrito 12″, quienes pueden optar a subvenciones para realizar trabajos de pintura exterior y paisajismo si cumplen con los requisitos establecidos.

El distrito 12 de Miami-Dade se extiende en un área oeste que incluye la ciudad de Doral, una parte de Hialeah, Hialeah Gardens, Medley, Sweetwater y una zona del condado no incorporado.

El programa de embellecimiento de viviendas en Miami-Dade cierra el plazo en septiembre Instagram/commishjcbermudez

“El orgullo vecinal empieza en casa”, señaló Bermúdez en el comunicado oficial emitido el lunes 25 de agosto. El programa cuenta con subvenciones de hasta US$8000 por unidad unifamiliar.

Y agregó los beneficios de esta iniciativa: “Al ayudar a los residentes a mejorar el exterior de sus propiedades, no solo mejoramos su atractivo exterior, sino que invertimos en la calidad de vida de las familias y fortalecemos el carácter de nuestras comunidades”.

Cuáles son los requisitos para acceder al programa de viviendas en Miami-Dade

Para ser elegible para esta iniciativa en el condado de Florida, los solicitantes deben cumplir una serie de criterios establecidos por el organismo. Estos son:

Ser propietario y ocupante de la vivienda en la que se requiere la mejora.

No contar con otras propiedades de inversión a su nombre.

Cumplir con los límites de ingresos actualizados. Por ejemplo, en un hogar de dos personas está establecido en US$72.650, mientras que para una unidad de cuatro miembros el límite es de US$90.800.

Los interesados deben adjuntar la documentación requerida en la solicitud para completar el proceso antes del viernes 5 de septiembre de 2025 a las 15 horas (hora local).

Cómo aplicar a la asistencia de mejoras en el hogar de Miami-Dade

Para presentar una aplicación al Programa de Embellecimiento de Viviendas en el distrito 12, los peticionarios pueden dirigirse de forma presencial a la Oficina del Comisionado Juan Carlos Bermúdez, ubicada en el 8333 de NW 53 Street, Ste 102, en Doral. La recepción está disponible de lunes a viernes de 10 hs a 15 hs.

El comunicado de Juan Carlos Bermúdez sobre el distrito 12 de Miami-Dade Instagram/commishjcbermudez

“Los hogares que cumplan con los requisitos de ingresos pueden recibir hasta US$8000 en asistencia a través de este programa de préstamo condonable para cubrir el costo de mejoras en el hogar”, explicó el funcionario en una publicación en su perfil de Instagram.

“Juntos podemos hacer que nuestros vecindarios luzcan mejor que nunca”, añadió. A su vez, proporcionó una línea de teléfono para las personas que deseen recibir más información sobre la aplicación: 305-599-100.