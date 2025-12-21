El nuevo sistema del Aeropuerto de Miami para verificar la identidad de los pasajeros en cinco segundos

Un nuevo sistema de verificación de identidad automatizada llega al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés). Este método con tecnología biométrica, dispuesto en los puntos de control, optimiza el tiempo de revisión a solo unos segundos.

El nuevo sistema del Aeropuerto de Miami que agiliza el paso de los viajeros

El MIA ha comenzado a implementar las puertas de pase automatizado Clear eGates en los controles de seguridad. La nueva medida permitirá utilizar un escaneo facial más rápido para verificar su identidad, lo que, según los funcionarios, acelerará el proceso de verificación, refiere Telemundo.

Las puertas electrónicas automatizadas (eGates) están diseñadas para brindar una solución segura que agilice la experiencia del pasajero

Estas puertas electrónicas de la empresa Clear están diseñadas para realizar verificación biométrica en tiempo real, al cotejar la imagen facial del viajero con su documento de identidad y tarjeta de embarque. Este proceso toma alrededor de cinco segundos o menos, según la compañía.

“¡EGates están oficialmente en vivo en @iflymia! Como centro importante para los viajeros estadounidenses, Florida juega un papel crítico en los viajes aéreos y con el lanzamiento en Miami, junto con las recientes expansiones, está transformando el futuro de los viajes en todo el estado", escribió la empresa en redes sociales.

El proceso requiere de:

Que el viajero escaneé su boleto de abordar.

Se coloca frente a la puerta electrónica.

Se confirma su identidad con reconocimiento facial antes de pasar al área de inspección.

La compañía Clear dio a conocer que las eGates ya están en el Aeropuerto Internacional de Miami

Este sistema está disponible únicamente para pasajeros inscritos en TSA PreCheck que además sean miembros de Clear Plus, un servicio privado con membresía anual. Las filas regulares de seguridad continúan en operaciones de la manera tradicional, informaron las autoridades del aeropuerto.

Qué pasa con las funciones de la TSA con el nuevo sistema en el MIA

La compañía dio a conocer en un comunicado, cuando se lanzó el programa piloto de las eGates, que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) mantiene el control operativo completo al activar el acceso a las puertas, realizar las verificaciones y aplicar los requisitos de seguridad gubernamentales.

Por su parte, Clear transmite solo datos limitados (foto en vivo, tarjeta de embarque, fotografía de identificación utilizada para el registro e información de identidad) y destaca que no tiene acceso a listas de vigilancia, no puede anular las decisiones de la TSA sobre las puertas ni las manualmente.

El sistema de puertas electrónicas biométricas se lanzó en agosto de este 2025 para ayudar a modernizar los aeropuertos de Estados Unidos antes de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así es la nueva detección biométrica en el Aeropuerto de Newark

A partir de agosto, las eGates se comenzaron a utilizar en aeropuertos de Atlanta, Washington, Seattle, Nueva Jersey y Clear sigue en expansión en toda su red nacional.

MIA y la temporada de Navidad: aumento en los viajes

La implementación de este sistema llega a unos días de que el Aeropuerto Internacional de Miami viva una nueva temporada de Navidad y Año Nuevo, época en la que se incrementan los viajes locales y fuera de Estados Unidos.

El año pasado, dieron a conocer que esperaban más de 3 millones de pasajeros durante el período, lo que representaba un aumento del 1% con respecto a la temporada récord del 2023 y un promedio diario de más de 178 mil viajeros.

En la temporada de Navidad y Año Nuevo incrementa el número de viajeros en el MIA y otros aeropuertos

Debido al aumento proyectado en el tráfico, el MIA ofrece consejos para la temporada de viajes de invierno, como: