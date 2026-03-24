La advertencia del consulado mexicano en Florida para que los migrantes renueven un documento clave

A un año para las elecciones en México que definirán cargos importantes, los migrantes deben contar con su documentación al día para ejercer su derecho al voto. En redes sociales, el consulado mexicano en Florida advirtió que las personas cuya credencial para sufragar desde el extranjero vence en 2026 deben realizar el trámite de renovación cuanto antes.

La advertencia del consulado mexicano en Florida para los migrantes que renuevan un documento

En 2027 habrá elecciones federales y locales en México para renovar el Congreso y varias gubernaturas, cámaras estatales y ayuntamientos. Como parte de la reforma judicial, también se elegirán representantes para cargos de magistrados y jueces de distrito.

El Consulado mexicano brinda atención a los connacionales con distintos trámites, pero es necesario llevar los documentos solicitados @ consulmexboise

Si bien todavía falta un año para este proceso, es importante que quienes quieran ejercer el sufragio desde otro país tengan sus documentos al día. Por este motivo, el consulado mexicano advirtió mediante un mensaje en X a los migrantes que residen en Miami que deben acudir a las oficinas para renovar su credencial.

De acuerdo con la entidad, si una persona tramitó su credencial para votar desde el extranjero en 2016, es necesario que la renueve cuanto antes. Estos documentos, emitidos fuera de México, tienen una duración de 10 años. Al vencer, ya no pueden ser utilizados para sufragar ni como identificación oficial.

Cómo renovar el documento clave en Florida, según el consulado mexicano

La credencial para votar consiste en una identificación oficial que avala la ciudadanía mexicana y que emplean millones de personas para ejercer su derecho al sufragio en México y en el extranjero.

En su sitio web oficial, el gobierno señala que los migrantes que residen en Miami pueden agendar una cita en línea o al llamar al 1-(424)-309-0009. Para este proceso, es importante seguir tres pasos esenciales:

Reunir los documentos necesarios : los peticionarios tienen que tener a mano el acta de nacimiento (se puede obtener en la página web), la identificación vigente con fotografía (pasaporte, licencia, etc.) y un comprobante de domicilio original reciente (como máximo tres meses de antigüedad).

: los peticionarios tienen que tener a mano el (se puede obtener en la página web), la (pasaporte, licencia, etc.) y un original reciente (como máximo tres meses de antigüedad). Hacer la cita en el consulado : programar en el sitio o llamar al número mencionado. Al presentar los documentos, al solicitante se le entregará un recibo con un número de folio que deben guardar para el trámite.

: programar en el sitio o llamar al número mencionado. Al presentar los documentos, al solicitante se le entregará un recibo con un número de folio que deben guardar para el trámite. Confirmar el trámite: los migrantes recibirán la credencial en su hogar en un periodo de tres a cinco semanas. Es importante que completen los datos que se solicitan en el sitio web para notificar la recepción.

Para solicitar el documento clave, los mexicanos en Florida deben reunir los papeles necesarios y agendar la cita

En caso de que la persona no cuente con acta de nacimiento, o esta se encuentre alterada, mutilada o no sea legible, podrá adquirir una nueva. Esto se hace mediante el sitio web oficial o en el módulo de Registro Civil del Consulado, siempre y cuando esté registrada en el sistema.

La página señala también que después de tres intentos de entrega, la credencial estará disponible hasta 30 días en la oficina más cercana al domicilio del peticionario. Si no la recoge en este plazo, se regresará a México y deberá acceder al Sistema de Consulta y solicitar que sea enviada nuevamente.

En Florida: la visita del Consulado sobre ruedas mexicano

La iniciativa del consulado móvil, que permite a las personas realizar trámites de su documentación en oficinas distintas a las tradicionales, estará presente en Florida a fines de marzo. La entidad informó a través de su cuenta en Instagram que los funcionarios brindarán asistencia durante el 28 y el 29 de este mes en Fort Myers.

Con esta modalidad, los residentes podrán avanzar con el servicio de documentación (pasaporte, matrícula consular y credencial de elector) y del registro civil (doble nacionalidad).

El consulado mexicano móvil estará en Florida a finales de marzo

Los horarios para el sábado 28 son de 8 a 17 hs, en tanto, el domingo el consulado brindará atención desde las 8 hasta las 12 hs. El servicio se llevará a cabo en New Image Tabernacle, 81 Pondella Rd, North Fort Myers, FL 33903.

Por último, el consulado remarcó que las citas son gratuitas e intransferibles. Los turnos que sean agendados por gestores pueden ser cancelados sin previo aviso, por lo que es aconsejable que cada persona realice el trámite por su cuenta.