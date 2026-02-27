LA NACION
Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 27 de febrero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Pueden caer algunas lluvias por la noche en Miami
El condado de Lee sanciona a más de 2000 estudiantes por participar en protestas contra el ICE

El Distrito Escolar del condado de Lee sancionó a 2480 estudiantes por su participación en protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizadas en febrero. Las medidas incluyen desde simples advertencias hasta suspensiones y traslados a otras instituciones académicas.

Funcionarios de Florida combaten las huelgas estudiantiles contra el ICE
Según Florida’s Voice, estas acciones disciplinarias responden a faltas como ausencias injustificadas, interrupciones en el tiempo de clase e insubordinación. El distrito justifica esta respuesta basándose en su código de conducta sobre el abandono del campus y el seguimiento de directivas.

Clima en Florida: el pronóstico del 27 de febrero

En el sur de Florida, para este viernes 27 de febrero, el clima trae una jornada calurosa. Según AccuWeather, la temperatura alcanzará una máxima de 80°F (27°C), con posibles chubascos por la noche.

En cuanto al centro y el norte del Estado del Sol, la temperatura será similar, pero en este caso los chaparrones pueden convertirse en una tormenta eléctrica, principalmente en ciudades como Tampa o Tallahassee.

Se espera una jornada lluviosa en todo Florida
Noticias en vivo del sur de Florida

