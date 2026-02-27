Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 27 de febrero

El Distrito Escolar del condado de Lee sancionó a 2480 estudiantes por su participación en protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizadas en febrero. Las medidas incluyen desde simples advertencias hasta suspensiones y traslados a otras instituciones académicas.

Funcionarios de Florida combaten las huelgas estudiantiles contra el ICE Facebook Oscar Reyes

Según Florida’s Voice, estas acciones disciplinarias responden a faltas como ausencias injustificadas, interrupciones en el tiempo de clase e insubordinación. El distrito justifica esta respuesta basándose en su código de conducta sobre el abandono del campus y el seguimiento de directivas.