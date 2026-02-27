Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 27 de febrero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
El condado de Lee sanciona a más de 2000 estudiantes por participar en protestas contra el ICE
El Distrito Escolar del condado de Lee sancionó a 2480 estudiantes por su participación en protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizadas en febrero. Las medidas incluyen desde simples advertencias hasta suspensiones y traslados a otras instituciones académicas.
Según Florida’s Voice, estas acciones disciplinarias responden a faltas como ausencias injustificadas, interrupciones en el tiempo de clase e insubordinación. El distrito justifica esta respuesta basándose en su código de conducta sobre el abandono del campus y el seguimiento de directivas.
Clima en Florida: el pronóstico del 27 de febrero
En el sur de Florida, para este viernes 27 de febrero, el clima trae una jornada calurosa. Según AccuWeather, la temperatura alcanzará una máxima de 80°F (27°C), con posibles chubascos por la noche.
En cuanto al centro y el norte del Estado del Sol, la temperatura será similar, pero en este caso los chaparrones pueden convertirse en una tormenta eléctrica, principalmente en ciudades como Tampa o Tallahassee.
Noticias en vivo del sur de Florida
- 1
El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina
- 2
Uno por uno. Así votó cada senador el proyecto para reformar la ley de glaciares
- 3
10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo
- 4
El Gobierno otorga un refuerzo extraordinario a la Ayuda Escolar de Anses 2026