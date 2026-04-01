Buenas noticias para los argentinos en Florida: el consulado tramita DNI y pasaportes el 8 y 9 de abril en Tampa

Los argentinos que residen en Florida pronto podrán tramitar su Documento de Identidad Nacional (DNI) y pasaportes en el Consulado General y Centro de Promoción de Miami. El organismo realizará jornadas en Tampa para ayudar a las personas con sus trámites el 8 y 9 de abril. Los peticionarios deben solicitar un turno y llevar la documentación correspondiente.

El consulado argentino tramitará DNI y pasaportes el 8 y 9 de abril en Florida

El Consulado Argentino en Miami realizará una nueva itinerancia consular en la ciudad de Tampa, con el objetivo de ofrecer asistencia a quienes necesiten renovar sus DNI y pasaportes. El evento se celebrará el 8 y 9 de abril en 5118 N 56th St, Suite 200 Tampa, FL 33610.

Los argentinos que necesiten renovar el pasaporte podrán acudir a la itinerancia en Tampa, pero deben solicitar una cita con el consulado martinkralicek - Shutterstock

Durante estas jornadas, las personas podrán avanzar con sus trámites. Los funcionarios atenderán en dos horarios distintos:

Turno mañana : de 8.30 a 13 hs.

: de 8.30 a 13 hs. Turno tarde: de 14 a 16 hs.

Antes de acudir al evento, los interesados deben solicitar primero una cita con el consulado. Para este fin, es necesario que envíen un correo electrónico a itinerancias_cmiam@mrecic.gov.ar y coloquen como asunto “TAMPA”. En el mensaje, deberán incluir su número de documento, nombre, apellido y trámite solicitado (renovación del DNI, pasaporte o ambos).

Según comunicó el Consulado en sus redes sociales, los turnos son individuales (una persona por cada uno) y hay cupos limitados, por lo que es importante anotarse cuanto antes.

Qué deben llevar los argentinos para renovar su pasaporte y DNI el 8 y 9 de abril

La página web oficial del consulado señala que para renovar el DNI las personas deben cumplir con ciertos requisitos:

Contar con cita previa.

Presentar el DNI del titular del trámite, en caso de tenerlo.

Llevar la denuncia correspondiente, si la tuviera, en caso de sustracción/extravío del documento.

Revisar si se trata de actualización de 14 años en el caso de un menor, para lo que deberá portar partida de Nacimiento del titular, en original.

En el caso de los menores de 18 años, ambos progenitores o la persona que ejerza la responsabilidad parental deberá estar presente. Estas personas tendrán que llevar su correspondiente identificación (DNI en caso de argentinos, y pasaporte en caso de extranjeros). Se recomienda portar partida de nacimiento autenticada o digitalizada del menor, ya que podría ser necesario incluirla en el legajo.

Tanto para la renovación del DNI por robo, extravío o deterioro como para los casos de adición del apellido del cónyuge, el costo es de 15 dólares.

La última jornada que realizó el Consulado Argentino para tramitar pasaportes y DNI en Florida

Para quienes necesiten tramitar el pasaporte, las condiciones son las siguientes:

Tener cita previa para el proceso.

Llevar el último DNI del titular del trámite, con la correspondiente actualización de los 14 años, en original y con domicilio en esta jurisdicción (Florida, Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses, Bahamas).

Portar el pasaporte anterior, si lo tuviese.

El pasaporte tiene un costo de US$165, que puede ser abonado mediante tarjeta de crédito, débito o la billetera virtual de Apple Pay.

Cómo saber si el pasaporte y el DNI argentinos están listos para retirar en Florida

En general, la demora para recibir los documentos es no menor a 45 días, aunque pueden estar listos antes. En su página web, el Consulado Argentino en Miami dispone de una herramienta para verificar en qué estado se encuentra el trámite.

Los argentinos pueden verificar si su pasaporte o DNI llegó a la oficina del consulado con una herramienta en línea Shutterstock

Realizado el proceso, el peticionario puede revisar a partir de los 30 días en el sitio web del Consulado si su documento arribó a las oficinas. Para ello, debe contar con el ID de trámite.

Anunciado el arribo, la persona puede presentarse en el Consulado General en días hábiles de 8.30 a 13.30 hs. y de 14.30 a 15.30 hs. sin turno.