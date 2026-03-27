Buenas noticias para los mexicanos en Florida: consulado en Orlando anuncia jornada de asesorías legales

El Consulado de México en Orlando lanzó una convocatoria para una nueva jornada de apoyo legal destinada a la comunidad migrante que reside en el centro de Florida. Bajo el lema “Consulado de puertas abiertas”, la institución busca acercar recursos jurídicos a quienes enfrentan dudas sobre su estatus migratorio o requieren asistencia en procesos administrativos.

Asesoría legal para mexicanos en Florida

Esta feria, que se realizará este sábado 28 de marzo, se presenta como una oportunidad para obtener información de primera mano en un ambiente seguro. Según compartió el Consulado de México en Orlando a través de su cuenta oficial en X, el evento es una colaboración multinacional.

Contará con la participación activa de los consulados de Brasil, España, Guatemala, República Dominicana y Haití.

La sede diplomática de México invita a una Feria de Servicios Legales gratuita X @ConsulMexOrl

De esta manera, se busca atender las necesidades legales de las comunidades extranjeras en la región. La jornada está diseñada para ofrecer orientación en diversas áreas del derecho que afectan directamente a la población inmigrante.

Los asistentes podrán realizar consultas con abogados especializados en leyes migratorias, una de las mayores demandas ante los cambios en las políticas estatales.

Además, se brindará información sobre derechos laborales, protección consular y trámites de documentación básica que suelen generar incertidumbre entre los recién llegados.

El lema de “puertas abiertas” pretende eliminar las barreras de miedo -a raíz de los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas- o desinformación que a menudo impiden que los ciudadanos se acerquen a sus representaciones diplomáticas.

Colaboración internacional en Florida

Al integrar a países como Guatemala y Haití, la feria amplía su alcance a comunidades que comparten obstáculos similares en Florida. La idea es que los recursos y las asesorías lleguen a un público mucho más diverso y necesitado de guía profesional.

Los migrantes podrán recibir apoyo jurídico gratuito Freepik

De acuerdo con su página web oficial, la Feria de Servicios Legales en Florida destaca por su carácter interconsular, un modelo de gestión que optimiza los recursos de las distintas delegaciones para ofrecer una atención más completa.

“Nuestros abogados ejercen en todos los tribunales estatales y federales del estado. Trabajamos en los problemas más urgentes y actuales que enfrentan los ciudadanos de bajos ingresos. Adoptamos un modelo de práctica legal basado en la asistencia jurídica comunitaria”, especifican.

Por otro lado, mencionaron los grupos y temáticas con las que trabajan a día de hoy:

Trabajadores con bajos salarios y personas que buscan empleo en situación de vulnerabilidad.

y personas que buscan empleo en situación de vulnerabilidad. Niños inmigrantes separados de sus familias

separados de sus familias Personas que necesitan acceso a la salud

Resolución de problemas legales que perjudican la salud

que perjudican la salud Sobrevivientes de violencia doméstica

Personas mayores vulnerables

Muchos ciudadanos mexicanos en EE.UU. necesitan recibir ayuda de abogados para resolver trámites migratorios Freepik

La presencia de España y República Dominicana, por ejemplo, fortalece la red de apoyo para los hispanohablantes, mientras que la inclusión de Brasil y Haití garantiza que las barreras idiomáticas no sean un impedimento para acceder a la justicia y la información.

Para quienes deseen asistir, es importante tener en cuenta la ubicación y la franja horaria en la que se brindará atención, ya que los cupos para las asesorías suelen ser limitados según el orden de llegada:

Fecha: sábado 28 de marzo de 2026.

sábado 28 de marzo de 2026. Horario: de 10.00 a.m. a 02.00 p.m.

de 10.00 a.m. a 02.00 p.m. Ubicación: 2550 Technology Dr., Orlando, FL, 32804.

2550 Technology Dr., Orlando, FL, 32804. Costo: entrada y asesorías totalmente gratuitas.

Además, se sugiere que los asistentes lleven consigo cualquier documentación relevante para que los abogados puedan ofrecer una opinión más precisa sobre cada caso particular.