Una aerolínea de EE.UU. lanza un pase de vuelos ilimitados por US$299, pero tiene una importante advertencia

Frontier Airlines lanzó su pase anual GoWild! de vuelos ilimitados por 299 dólares, una oferta por tiempo limitado que permite a los pasajeros reservar trayectos nacionales e internacionales ilimitados durante 20 meses. Sin embargo, la promoción incluye algunas limitaciones en cuanto a reservas y condiciones de uso.

Pase GoWild! de Frontier Airlines: vuelos por US$299 en EE.UU. y Latinoamérica

La aerolínea informó que el pase GoWild! puede adquirirse con este precio especial hasta el viernes 5 de septiembre. Según Frontier, equivale a “menos de lo que un pasajero paga por un boleto doméstico en otras aerolíneas de EE.UU.”, ya que su tarifa regular es de US$599.

Frontier Airlines informó que el pase GoWild! puede adquirirse a US$299 hasta el viernes 5 de septiembre Facebook: Frontier Airlines

El pase 2026-2027 ofrece el periodo de vuelos más extenso desde el lanzamiento de la iniciativa por parte de Frontier en 2022. Según la aerolínea, antes solo habría sido válido para viajes con inicio a partir de mayo de 2026. Además, cubre más de 100 destinos en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, entre los que se encuentra Puerto Rico.

“Esta es nuestra oferta GoWild! más emocionante hasta ahora. Nunca habíamos ofrecido un ‘Pase Anual GoWild! Todo lo que puedas volar’ con tanto tiempo de viaje incluido. Nuestros clientes ahora pueden disfrutar de casi dos años de pasajes ilimitados GoWild! con Frontier Airlines”, dijo Bobby Schroeter, el director comercial de Frontier Airlines en un comunicado el martes.

Restricciones y blackout dates del pase GoWild! de Frontier Airlines

Una de las limitaciones de la aerolínea es que los vuelos se pueden reservar y confirmar un día antes de la salida para viajes nacionales, y a partir de 10 días antes de la salida para viajes internacionales. No obstante, por un cargo extra, es posible asegurar los boletos de forma anticipada.

El pase GoWild! cubre más de 100 destinos en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, entre los que se encuentra Puerto Rico Frontier Airlines

Además, los viajes están sujetos a periodos de blackout, lo que significa que los titulares del pase no pueden reservar vuelos ilimitados durante los momentos de mayor demanda, como Navidad, Año Nuevo y Día de Acción de Gracias.

Estas fechas incluyen:

2025:

Enero: los días 1, 4-5, 16-17 y 20.

Febrero: 13-14 y 17.

Marzo: 14-16, 21-23, 28-30.

Abril: 4-6, 11-13, 18-21.

Mayo: 22-23 y 26.

Junio: 22, 26-29.

Julio: 3-7.

Agosto: 28-29.

Septiembre: 1

Octubre: 9-10, 12-13.

Noviembre: 25, 26, 29-30.

Diciembre: 1, 20-23, 26-31.

2026:

Enero: 1, 3-4, 15-16 y 19.

Febrero: 12-13 y 16.

Marzo: 13-15, 20-22, 27-29.

Abril: 3-6, 10-12.

Mayo: 21-22 y 25.

Junio: 25-28.

Julio: 2-6.

Septiembre: 3-4 y 7.

Octubre: 8-9, 11-12.

Noviembre: 24-25, 28-30.

Diciembre: 19-24, 26-31.

2027:

Enero: 1-3, 14-15 y 18.

Febrero: 11-12 y 15.

Marzo: 12-14, 19-21, 26-29.

Abril: 2-4

Los viajes con el pase GoWild! están restringidos en ciertas fechas, lo que impide que los titulares del pase puedan reservar vuelos ilimitados durante los períodos de mayor demanda Reuters

Por último, los pasajes no incluyen servicios adicionales, como equipaje o selección de asiento, aunque es posible personalizar el viaje por separado. Al momento de la reserva, se aplican impuestos y cargos, lo que implica una tarifa de US$0,01 por cada segmento reservado. Además, tanto los vuelos como la ubicación en cabina están sujetos a disponibilidad, por lo que no se garantiza la reserva del último asiento.

Paso a paso: cómo reservar vuelos con el pase GoWild! de Frontier Airlines

El proceso para reservar vuelos con el pase es el siguiente: