Una aerolínea de EE.UU. lanza un pase de vuelos ilimitados por US$299, pero tiene una importante advertencia
La oferta permite a los pasajeros reservar vuelos nacionales e internacionales; sin embargo, deben tenerse en cuenta restricciones en las reservas y las políticas de uso
Frontier Airlines lanzó su pase anual GoWild! de vuelos ilimitados por 299 dólares, una oferta por tiempo limitado que permite a los pasajeros reservar trayectos nacionales e internacionales ilimitados durante 20 meses. Sin embargo, la promoción incluye algunas limitaciones en cuanto a reservas y condiciones de uso.
Pase GoWild! de Frontier Airlines: vuelos por US$299 en EE.UU. y Latinoamérica
La aerolínea informó que el pase GoWild! puede adquirirse con este precio especial hasta el viernes 5 de septiembre. Según Frontier, equivale a “menos de lo que un pasajero paga por un boleto doméstico en otras aerolíneas de EE.UU.”, ya que su tarifa regular es de US$599.
El pase 2026-2027 ofrece el periodo de vuelos más extenso desde el lanzamiento de la iniciativa por parte de Frontier en 2022. Según la aerolínea, antes solo habría sido válido para viajes con inicio a partir de mayo de 2026. Además, cubre más de 100 destinos en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, entre los que se encuentra Puerto Rico.
“Esta es nuestra oferta GoWild! más emocionante hasta ahora. Nunca habíamos ofrecido un ‘Pase Anual GoWild! Todo lo que puedas volar’ con tanto tiempo de viaje incluido. Nuestros clientes ahora pueden disfrutar de casi dos años de pasajes ilimitados GoWild! con Frontier Airlines”, dijo Bobby Schroeter, el director comercial de Frontier Airlines en un comunicado el martes.
Restricciones y blackout dates del pase GoWild! de Frontier Airlines
Una de las limitaciones de la aerolínea es que los vuelos se pueden reservar y confirmar un día antes de la salida para viajes nacionales, y a partir de 10 días antes de la salida para viajes internacionales. No obstante, por un cargo extra, es posible asegurar los boletos de forma anticipada.
Además, los viajes están sujetos a periodos de blackout, lo que significa que los titulares del pase no pueden reservar vuelos ilimitados durante los momentos de mayor demanda, como Navidad, Año Nuevo y Día de Acción de Gracias.
Estas fechas incluyen:
2025:
- Enero: los días 1, 4-5, 16-17 y 20.
- Febrero: 13-14 y 17.
- Marzo: 14-16, 21-23, 28-30.
- Abril: 4-6, 11-13, 18-21.
- Mayo: 22-23 y 26.
- Junio: 22, 26-29.
- Julio: 3-7.
- Agosto: 28-29.
- Septiembre: 1
- Octubre: 9-10, 12-13.
- Noviembre: 25, 26, 29-30.
- Diciembre: 1, 20-23, 26-31.
2026:
- Enero: 1, 3-4, 15-16 y 19.
- Febrero: 12-13 y 16.
- Marzo: 13-15, 20-22, 27-29.
- Abril: 3-6, 10-12.
- Mayo: 21-22 y 25.
- Junio: 25-28.
- Julio: 2-6.
- Septiembre: 3-4 y 7.
- Octubre: 8-9, 11-12.
- Noviembre: 24-25, 28-30.
- Diciembre: 19-24, 26-31.
2027:
- Enero: 1-3, 14-15 y 18.
- Febrero: 11-12 y 15.
- Marzo: 12-14, 19-21, 26-29.
- Abril: 2-4
Por último, los pasajes no incluyen servicios adicionales, como equipaje o selección de asiento, aunque es posible personalizar el viaje por separado. Al momento de la reserva, se aplican impuestos y cargos, lo que implica una tarifa de US$0,01 por cada segmento reservado. Además, tanto los vuelos como la ubicación en cabina están sujetos a disponibilidad, por lo que no se garantiza la reserva del último asiento.
Paso a paso: cómo reservar vuelos con el pase GoWild! de Frontier Airlines
El proceso para reservar vuelos con el pase es el siguiente:
- Iniciar sesión con el número de cuenta Frontier Miles y un Pase GoWild! válido en FlyFrontier.com o en la app móvil de la aerolínea.
- Se mostrarán tres opciones diferentes para cada vuelo: Standard, Discount Den y el precio GoWild!
- El pase será válido para reservar un día antes de la salida para trayectos nacionales y a partir de 10 días antes de la salida para vuelos internacionales. Para cada pasaje, se pagará US$0,01 en tarifa aérea, más los impuestos, tarifas y cargos aplicables al momento de la reserva.
- Se pueden reservar una cantidad ilimitada de vuelos por el tiempo que el boleto sea válido.
