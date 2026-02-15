Son cubanos, viven en Miami y cuentan el calvario que viven a diario sus familiares en la isla: “Extrema dificultad”

La falta de combustible y la emergencia energética en Cuba paralizaron los servicios básicos, redujeron el transporte y afectaron el abastecimiento de alimentos y medicinas. Desde Miami, Florida, cubanos describen el impacto diario que enfrentan sus familiares en la isla y advierten que la situación depende en gran parte de la ayuda enviada desde el exterior.

Qué pasa en Cuba, según el relato de los cubanos que viven en Miami

Varios familiares que permanecen en Cuba les informan a aquellos que se establecieron en Miami sobre interrupciones eléctricas que se extienden durante gran parte del día. En algunas zonas del oriente del país latino, el servicio se limita a una o dos horas diarias. La falta de energía repercute en la conservación de alimentos, el funcionamiento de equipos médicos y la actividad laboral.

“La situación es muy difícil, casi imposible de sobrevivir en este momento. Es una situación superincómoda, no tienen combustible ni comida… dependen de lo que uno les pueda hacer llegar”, señaló Alberto Reyes, un cubano que vive desde hace años en el sur de la Florida, a CNN.

En una comparecencia ante la prensa, el jueves 5 de febrero, Miguel Díaz-Canel calificó el momento que se vive en la isla como “complejo”. El presidente cubano reconoce las preocupaciones en la población por todo lo que pasa.

“No hay estado fallido, lo que hay es un estado que ha tenido que enfrentar con mucha resistencia las máximas presiones, para asfixiarnos económicamente, de la principal potencia del mundo (EE.UU.)“, señaló el mandatario. Según su relato, las tensiones con EE.UU. por el suministro de petróleo generaron presión al sistema.

Enrique, quien salió de Cuba en 1996, afirmó que ya entonces existían dificultades, pero que actualmente observa un deterioro mayor. Según explicó, tiene a su núcleo familiar en el país norteamericano y eso le da tranquilidad.

Por otra parte, Teresa comenta que su familia sigue en Cuba y pasa una situación de “extrema dificultad”, pero que el apoyo económico que envía les permite afrontar gastos esenciales. “Tengo familia y lo sienten en carne propia. La situación es cada día más difícil; allí no hay quien viva”, aseguró.

El sistema eléctrico de Cuba enfrenta un colapso sin precedentes, con apagones de hasta 22 horas en varias provincias (AP Photo/Ramon Espinosa)

Crisis energética en Cuba: causas y alcance del desabastecimiento

El déficit de combustible es uno de los factores centrales de la actual crisis en Cuba. Las autoridades atribuyen los apagones a la falta de crudo y a fallas en centrales termoeléctricas que operan con limitaciones por mantenimiento insuficiente e inversión postergada durante años.

“El bloqueo energético y el bloqueo naval a Venezuela impidió que lleguen barcos venezolanos o de otros países con combustible hacia Cuba“, señaló Díaz-Canel. Esto se endureció más con la orden ejecutiva en días pasados del gobierno de EE.UU. y la manipulación a través de la amenaza de los aranceles a los países que suministran petróleo. Ese pretexto se ha convertido en un bloqueo energético a nuestro país“, explicó.

De acuerdo a lo retomado por CNN, Venezuela interrumpió sus despachos tras cambios políticos internos, mientras que México también detuvo exportaciones de petróleo hacia Cuba luego de que la administración de Donald Trump advirtiera sobre posibles aranceles.

“Tengo a mi mamá, mi abuelita y mi papá. “Si no es por nosotros, no pueden vivir”, contó Merlys Pérez a CNN. “Los apagones ahora más que nunca son terribles”, relató.

La crisis energética también afecta el suministro de combustible y paralizó industrias y eventos deportivos ADALBERTO ROQUE� - AFP�

Impacto en servicios esenciales y transporte

Los apagones afectan hospitales, centros educativos y actividades comerciales. Sin energía estable, los servicios médicos enfrentan restricciones en el uso de equipos, mientras que las escuelas adaptan horarios o reducen actividades presenciales.

El transporte público opera con limitaciones debido a la falta de combustible. En ciudades como La Habana, la circulación de vehículos disminuyó.

“Cuba necesita un cambio total, siguen con el engaño y la mentira”, dijo Alberto Reyes. “Trump tiene que poner punto final al comunismo que ha traído mucha miseria a la isla”, señaló.

Merlys Pérez aseguró que “sería maravilloso” que EE.UU. intervenga en la administración de Cuba. “Las conversaciones no van a resolver nada. Cualquier acción, aunque conlleve consecuencias, será mejor que el estado actual. Más de lo que estamos pasando no creo que pueda pasar”, agregó.

Air Canadá suspendió sus vuelos a Cuba Getty

Suspensión de vuelos a Cuba por falta de combustible

La crisis energética también impactó en el sector aéreo. Varias aerolíneas suspendieron sus operaciones hacia la isla ante la escasez de combustible de aviación en aeropuertos cubanos.

Air Canada anunció en un comunicado oficial la cancelación inmediata de sus servicios desde el 9 de febrero de 2026. La compañía informó que operaría vuelos sin pasajeros hacia el sur para repatriar a aproximadamente 3000 personas que ya se encontraban en destino . Además, detalló que abastecería sus aeronaves con combustible adicional y realizaría paradas técnicas cuando fuera necesario.

anunció en un comunicado oficial la cancelación inmediata de sus servicios desde el 9 de febrero de 2026. La compañía informó que operaría vuelos sin pasajeros hacia el sur para . Además, detalló que abastecería sus aeronaves con combustible adicional y realizaría paradas técnicas cuando fuera necesario. WestJet Group , que incluye a WestJet, Sunwing Vacations y otras divisiones, comunicó una reducción progresiva de sus operaciones en Cuba. La empresa ofreció a los pasajeros opciones de cambio de destino sin penalización o reembolso automático.

, que incluye a WestJet, Sunwing Vacations y otras divisiones, comunicó una reducción progresiva de sus operaciones en Cuba. La empresa ofreció a los pasajeros opciones de cambio de destino sin penalización o reembolso automático. Air Transat anunció en su sitio web una suspensión temporal de sus vuelos hasta el 30 de abril de 2026. La compañía explicó que los viajes de regreso entre el 11 y el 17 de febrero requerirían coordinación logística adicional debido a las limitaciones en el suministro de combustible.

Rusia también informó la interrupción temporal de sus vuelos y la evacuación de turistas ante la situación energética en la isla. En contraste, Iberia y Air Europa mantienen sus operaciones, aunque realizan escalas técnicas en República Dominicana para reabastecerse antes de cruzar el Atlántico, según lo retomado por CNN.

Aerolíneas mexicanas como Viva Aerobus y Aeroméxico continúan con sus viajes a Cuba y cargan combustible suficiente en México para cubrir el trayecto completo de ida y vuelta, sin depender del suministro local.