Adiós DeSantis: el elogio de Byron Donalds a Donald Trump en plena campaña para la gobernación de Florida

Se acercan las elecciones por la gobernación de Florida y con ellas, las primeras campañas. Byron Donalds, el candidato republicano con mayor respaldo dentro de su partido hasta el momento, elogió al presidente Donald Trump en una de sus campañas publicitarias, luego que esté le expresara su apoyo de cara a los comicios.

Qupe dijo Byron Donalds sobre Donald Trump

Donalds mostró su agradecimiento al presidente a través de su cuenta de X. Allí presumió el apoyo de Trump a su candidatura. “Estoy orgullosamente respaldado por el presidente Trump”, escribió.

El republicano señaló que, de ser elegido como gobernador de Florida, “el estado seguiría libre”. Luego, compartió un video en el que destacó el respaldo de Trump a su campaña y el valor que otorgaría a su comunidad en caso de ganar los comicios del próximo 3 de noviembre.

“El presidente confía en Donalds. La izquierda lo odia. Es por ello que Florida lo necesita”, dice una voz en el video con imágenes donde Trump apoya al republicano.

El apoyo de Donald Trump a la campaña de Donalds

Trump mostró su apoyo a Donalds el 20 de febrero del año pasado. A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, lo calificó como un “gran y poderoso gobernador”.

El presidente aseguró que Donalds tenía una voz fuerte y que trabajaría en conjunto con él para impulsar su agenda económica y migratoria @realDonaldTrump/Truth Social.

"Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos. Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda", decía el presidente.

Luego agregó que en caso de que el republicano decidiera postularse para los comicios de noviembre en el Estado del Sol, tendría su “respaldo total y completo”. “¡CORRE, BYRON, CORRE!”, espetó.

Cinco días después del respaldo público, Byron confirmó su candidatura durante una entrevista en el programa Hannity de Fox News luego de “mucha oraciones y reflexiones”.

“Sean [Hannity], tenemos un estado maravilloso”, dijo Donalds. “Llegué a Florida a los 17 años, en un autobús Greyhound con solo un maletero lleno de ropa. Y durante el resto de mi tiempo en Florida, forjé una familia y construí una carrera. Así que creo que ahora es el momento de tomar el manto y liderar nuestro estado hacia el futuro”, dijo durante el programa.

Quién es Byron Donalds, el candidato apoyado por Trump en las elecciones de Florida

Byron Lowell Donalds nació el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York. Fue criado por su madre y durante su juventud tuvo problemas legales tras ser arrestado por posesión de marihuana y ser acusado de soborno.

Donalds se graduó en 2002 con una licenciatura en Finanzas y Marketing en la Universidad Estatal de Florida Instagram @byrondonalds

Poco después de estos incidentes, fue transferido a la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) y se graduó en 2002 con una licenciatura en Finanzas y Marketing. Su carrera lo derivó hacia el suroeste del estado, donde trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros, según consignó su biografía oficial.

En 2016, se adentró al entorno político luego de ser elegido para representar a los condados de Hendry y el este del condado de Collier en la Cámara de Representantes de Florida. Durante su tiempo en el capitolio se centró en asuntos referentes a la reforma de la justicia penal y en garantizar que cada niño tenga acceso a una educación de primer nivel.