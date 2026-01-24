Cambios en MetroConnect de Miami: ajustes al servicio y las tarifas a partir del 1° de febrero de 2026

El Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade (DTPW, por sus siglas en inglés) anunció algunos cambios en el transporte MetroConnect. Los ajustes van desde los precios, hasta los días y horarios de servicio. Las nuevas medidas entran en vigor el 1° de febrero.

Qué dicen los cambios en MetroConnect de Miami

El servicio, que antes era gratuito, ahora operará solo de lunes a viernes, según el informe oficial. Estará disponible de 6.30 a 19 horas, mientras que no funcionará los fines de semana.

Quienes ya no puedan acceder a MetroConnect podrán tomar algunas rutas de autobús GoMiamiDade / Facebook

Las otras actualizaciones anunciadas son:

Se suspenderá el servicio en las zonas del Centro Cívico y el Distrito Comercial de Waterford .

y el . La tarifa estándar de MetroConnect será de $3,75 dólares por viaje , que se deberá pagar al momento de hacer la reserva a través de la aplicación móvil.

, que se deberá pagar al momento de hacer la reserva a través de la aplicación móvil. Se aplicará un descuento de US$1,50 a cualquier viaje de MetroConnect que comience o termine en un centro de transporte público elegible, con conexión a Metrorail, Metrobus y TransitWay.

Alternativas para el MetroConnect

Las autoridades locales informaron el retiro del servicio en el Centro Cívico; sin embargo, el área seguirá accesible con algunas rutas de autobús. Entre ellas se encuentran: 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 27, 32, 77, 95, 100, 101, 203, 207, 208, 211, 836 y 837 de Miami-Dade Transit.

Los visitantes y locales de Miami todavía podrán acceder a otros transportes de la ciudad Reseñas de Google

A su vez, los usuarios podrán utilizar los tranvías de Miami y las rutas de Broward County Transit. En el caso del Distrito Comercial de Waterford, el acceso continuará disponible a través de las rutas 7, 57 y 73 de Miami-Dade Transit.

¿Cómo reservar un viaje en el MetroConnect de Miami?

La reservación puede hacerse en la aplicación móvil MetroConnect y pagarla desde allí con cualquier tarjeta Visa, MasterCard, American Express o Discover. Es importante tener en cuenta que no se acepta efectivo y que el viaje solo se realizará si el pago se completa previamente.

Además, se debe reservar un trayecto solo cuando el pasajero esté listo para que pasen por él. No es posible hacer reservaciones con anticipación. “No es un servicio a pedido”, dice la página oficial.

Miami-Dade tiene vigente MetroConnect, su servicio gratuito de transporte tipo Uber que realiza 2000 viajes diarios miamidade.gov

Para identificar que el vehículo de MetroConnect llegó al punto de partida, se puede revisar el logotipo. Una vez que los pasajeros suban, ya no podrán hacer cambios en su destino. “Si aún no ha abordado, puede cancelar el viaje y volver a reservar con un nuevo destino”, señala la empresa.

Qué hacer si el MetroConnect se va sin el pasajero

Es posible que el pasajero llegue tarde a su encuentro y el conductor empiece el viaje sin él, por lo que hay algunas opciones para tomar en cuenta en esos casos. Los clientes pueden:

Volver a reservar directamente desde la aplicación.

Enviar un correo electrónico a support-miamidade@ridewithvia.com con la descripción del incidente.

Comunicarse directamente con el equipo de soporte en vivo desde la app. Allí el servicio de atención al cliente Via puede ayudar a reservar un viaje nuevo.

Llamar al 786-321-5842.