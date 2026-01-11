Se mudó a Miami y hay tres cosas que le encantan, pero no deja de extrañar algo de Virginia Occidental

Vivir en Miami implicó un cambio profundo para India Amós, quien abandonó Virginia Occidental para mudarse al sur de Florida. Según explicó, hay varias ventajas que encontró en su nueva vida en el Estado Soleado, aunque hay una cosa en particular que extraña de su rutina pasada.

De Virginia Occidental a Florida: por qué se mudó a Miami

Según relató Amós en su testimonio personal publicado en Business Insider, creció en Virginia Occidental y pasó su infancia en zonas de la región de los Apalaches. Luego de terminar la escuela, pasó a la etapa universitaria y estudió en Ohio, a unas dos horas de distancia de donde antes vivía. Fue durante esta etapa estudiantil en la que comenzó a viajar por Estados Unidos y por países de Europa y América Latina.

El clima apareció como uno de los factores centrales que influyeron en su permanencia en Miami Foto de indiaamoswrites.com

Al graduarse, postuló a empleos en distintos puntos de EE.UU. y aceptó el primero que recibió, ubicado en Miami. La periodista señaló que nunca había estado en Florida antes de mudarse y que, al llegar, encontró aspectos que le resultaron atractivos de su nuevo hogar.

El clima, una gran ventaja de Miami, aunque con algunos problemas

La joven afirmó que el clima fue uno de los factores decisivos. Según comentó, la mayoría de las semanas resulta agradable todo el año, no solo en verano, con temperaturas habituales entre 70°F y 90°F (21°C y 32°C). En tanto, definió los inviernos como “cortos, soleados y cálidos”.

En su testimonio, explicó que convive con depresión y señaló que esta condición “puede verse afectada por las estaciones”, por lo que valoró la posibilidad de disfrutar del sol durante todo el año.

Sin embargo, reconoció que el verano resulta muy caluroso y húmedo. Además, aclaró que la temporada de huracanes tiene un gran impacto. De todas maneras, sostuvo que aun así “prefiere este clima frente a lugares con inviernos más severos”.

La conectividad aérea y marítima se presentó como una ventaja clave Foto de indiaamoswrites.com

La diversidad cultural de Miami, otro punto fuerte de la ciudad

Como escritora de viajes, Amós indicó que no necesita desplazarse a otros puntos del planeta para conocer distintas comunidades, debido a la fuerte identidad migrante de Miami. En ese sentido, indicó que no solo hay una gran influencia cubana, sino que también se destacan poblaciones de Colombia, Venezuela y Argentina.

Además, señaló que Miami Beach cuenta con una de las mayores poblaciones judías fuera de Israel, junto con grupos de origen bahameño, jamaiquino y caribeño. Según expresó, la ciudad “está en constante crecimiento y cambio”, lo que le permite aprender sobre distintas culturas sin viajar lejos.

Otras ventajas de Miami: desde los viajes hasta los cruceros

Amós destacó la facilidad para viajar como uno de los beneficios de residir en Miami. En ese sentido, subrayó que hay dos aeropuertos principales cercanos: el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

Respecto del precio, aseguró que suele conseguir tarifas bajas: vuelos a Europa por menos de 400 dólares y trayectos dentro de Estados Unidos por menos de US$150.

Asimismo, indicó que la ciudad funciona como “la capital mundial de los cruceros”, con salidas frecuentes desde los puertos de Miami y Fort Lauderdale.

Las tarifas accesibles para vuelos y cruceros reforzaron su valoración de la ciudad Tripadvisor

Las cosas que extraña de Virginia Occidental

Aunque señaló que desarrolló un aprecio por la playa desde su mudanza, Amós afirmó que aún extraña las Montañas Apalaches y sostuvo que “no hay nada comparable” en Florida. En específico, precisó que se trata de la cordillera más antigua de EE.UU. y describió ese entorno como ideal para explorar.

Según explicó, su momento preferido para visitar Virginia Occidental ocurre a fines de la primavera o comienzos del verano, cuando “los árboles se encuentran en su máximo esplendor”.

Al comparar ese paisaje con Miami, expresó que, pese a la belleza de las palmeras, extraña “lo serena y pacífica” que puede resultar la naturaleza de su estado natal frente a una ciudad que a veces percibe como “muy concurrida y caótica”.