DeSantis invirtió más de US$8 millones para ampliar las oportunidades laborales en Florida: en qué consisten

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la inversión de más de ocho millones de dólares en tres iniciativas contenidas en el Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo. Según el republicano, están enfocadas en mejorar la infraestructura y la capacitación de la fuerza laboral. Este apoyo se suma a otra medida sobre educación especializada anunciada a fines de enero.

Las tres iniciativas para ayudar al empleo que anunció DeSantis en Florida

La medida se explicó en un comunicado oficial que publicó el gobierno republicano. Allí, la administración DeSantis detalló los programas que recibirán los fondos y cuánto le corresponde a cada uno.

Entre otras cosas, la inversión de Florida favorecerá la capacitación en informática ViDI Studio - Shutterstock

La inversión de más de US$8 millones se distribuirá a los siguientes programas:

Palm Beach State College: recibirá US$4,9 millones para desarrollar un programa de capacitación en informática y tecnologías cuánticas emergentes . El enfoque de la iniciativa es priorizar la defensa nacional y ciberseguridad.

recibirá para desarrollar un programa de capacitación en . El enfoque de la iniciativa es priorizar la defensa nacional y ciberseguridad. Aeropuerto Internacional de Melbourne Orlando: se destinarán US$2,5 millones para ampliar su plataforma de mantenimiento y reparación . Se espera que las obras generen 500 nuevos empleos con salarios anuales de entre US$75.000 y US$85.000.

se destinarán para . Se espera que las obras generen con salarios anuales de entre US$75.000 y US$85.000. Broward College: obtendrá US$908.000 para expandir su programa acelerado de mantenimiento de aviación. Florida asegura que esta iniciativa prepara a los estudiantes para certificaciones industriales y una rápida inserción laboral.

En el comunicado, DeSantis resaltó la importancia que tiene la inversión para ayudar a satisfacer las demandas de áreas estratégicas en el Estado del Sol.

"Respaldarán las necesidades regionales y estatales de alta demanda, incluidas las de desarrollo de talento en comunidades que apoyan industrias de alto impacto alineadas con muchos de los mayores pilares de inversión de Florida“, expresó.

DeSantis destacó la importancia de la inversión para el desarrollo en áreas sensibles de Florida Chris O'Meara - AP

En esa misma línea, destacó la importancia de los condados de Brevard y Palm Beach en áreas vitales como las de “aeroespacial y aviación, militar y de defensa, ciberseguridad y servicios financieros”.

Qué es el Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo de Florida

Las tres medidas se englobaron en el llamado Job Growth Grant Fund. De acuerdo con el sitio web oficial, “es un programa de desarrollo económico diseñado para promover la infraestructura pública y la capacitación laboral”.

Según indica la iniciativa, el estado recibe propuestas que son filtradas por las autoridades. Luego, DeSantis hace la selección final sobre las iniciativas que apoyará según las necesidades estratégicas de Florida.

Ron DeSantis criticó los subsidios hacia las empresas de IA

En cada año fiscal desde que comenzó, el Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo otorgó financiamiento a alrededor de 20 programas.

La otra inversión de DeSantis para ayudar a formar profesionales en Florida

En la misma línea que el mencionado fondo, a fines de enero el gobernador del Estado del Sol anunció la inversión para el programa “Vinculando la Industria con la Educación en Enfermería” (LINE, por sus siglas en inglés).

Con una disposición general de más de US$20 millones, US$14,5 millones serán destinados a colegios estatales e instituciones postsecundarias privadas. Por su parte, US$6 millones irán a universidades estatales.

De acuerdo con lo que compartió DeSantis en una publicación en X, los fondos destinados a las universidades tienen como objetivo el apoyo a becas y la contratación de profesorado adicional en las instituciones.