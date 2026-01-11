Cisnes, lagos y mansiones históricas: así es Lake Eola Heights, la joya oculta en el corazón de Orlando

Aunque los parques temáticos como Disney World son uno de los atractivos principales de Orlando, Florida, no son los únicos, ya que existe un barrio lleno de lagos y naturaleza que merece ser visitado por turistas. Es uno de los vecindarios más idílicos de la ciudad, un plan perfecto para caminatas en sus senderos pintorescos.

El barrio más bonito de Orlando para los amantes de la naturaleza

Lake Eola Heights cautiva a locales y extranjeros y está ubicado cerca del distrito comercial central en el centro de la ciudad. Algunos de los atractivos, además de estar rodeado de naturaleza, incluyen las casas construidas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de acuerdo con Islands.

Lake Eola Heights cuenta con anfiteatro cerca del lago en el que se realizan diversos eventos culturales (Facebook/Lake Eola Park)

Las pintorescas propiedades cuentan con un paisaje hermoso, lleno de árboles formidables y su parque Lake Eola es una de las zonas verdes más famosas de la ciudad y se calcula que recibe a más de dos millones de visitantes cada año.

Este parque urbano cuenta con un sendero pavimentado que rodea el lago homónimo en un circuito de casi una milla (1.4 kilómetros) con vistas al horizonte de Orlando.

Algunas de las actividades que se pueden practicar combinan recreación, urbanismo y naturaleza y son:

Disfrutar de la belleza arquitectónica y conocer su historia con un recorrido guiado a pie.

Recorrer su sendero circular y apreciar la fauna silvestre, especialmente a los cisnes.

Admirar las obras de arte público que se encuentran en todo el parque.

Asistir a un concierto y otros eventos culturales en el Anfiteatro Walt Disney ubicado a la orilla del lago, según Expedia.

Visitar el mercado de granjeros los domingos.

Hacer un picnic y disfrutar del paisaje.

El sendero que rodea al parque Lake Eola permite apreciar la arquitectura, flora y fauna del barrio (Facebook/Lake Eola Park)

Cómo llegar a Lake Eola Heights y al parque Lake Eola

Existen diferentes medios de transporte para llegar a Lake Eola Heights en Orlando, ya que tiene estaciones de tren cercanas y paradas de autobús convenientemente distribuidas, de acuerdo con Moovi App.

En autobús, se puede llegar en las siguientes rutas:

Desde Mystic Dunes A Hilton Vacation Club, 55 minutos de trayecto.

Desde Metro West, 55 minutos de trayecto.

Desde Orange Technical College - Mid Florida Campus, Oak Ridge, poco más de una hora de trayecto.

Desde Fiesta Americana Vacation Club, 55 minutos de trayecto.

Desde Orlando Amphitheater, 40 minutos de trayecto.

Desde The Mall at Millenia, aproximadamente una hora y diez minutos de trayecto.

Desde Valencia College: Winter Park Campus, Winter Park, 35 minutos de trayecto.

El parque Lake Eola es ideal para pasear en familia y con las mascotas (Facebook/Lake Eola Park)

Las paradas de autobús más cercanas son E Colonial Dr & N Thornton Avenue, E Robinson St & N Rosalind Avenue, y N Magnolia Ave & E Amelia St, para llegar a pie.

Por otro lado, los visitantes que viajen en tren pueden tomar la ruta desde Valencia College a Winter Park Campus, Winter Park, con un trayecto aproximado de 42 minutos. Las paradas de tren más cercanas para llegar a pie son Church Street y Orlando Health.

Otras atracciones ocultas que visitar en Orlando

Los visitantes de Orlando calificaron los mejores lugares nombrados como "joyas ocultas" de la ciudad y, de acuerdo con Trip Advisor, estos son: