El pequeño pueblo a menos de dos horas de Orlando que se destaca como un destino ideal en Florida

En medio de las celebraciones por el Día de Acción de Gracias, donde muchas personas eligen viajar durante el fin de semana, San Agustín, en Florida, figura como una opción perfecta. La localidad, ubicada a casi dos horas en auto desde Orlando, ofrece una combinación cultural que asombra a los turistas que buscan tomarse un descanso.

San Agustín: el destino histórico a menos de dos horas de Orlando, ideal para un fin de semana

Según la descripción de Lonely Planet, San Agustín emana encanto y mantiene su integridad europea. Ofrece parques temáticos en miniatura, operadores turísticos en casi cada esquina y carruajes tirados por caballos que pasan frente a vecinos vestidos con trajes de época.

A poca distancia de Orlando, San Agustín ofrece experiencias "inolvidables" para sus visitantes Visit St Augustine

Se trata de uno de los asentamientos de origen europeo más antiguos de EE.UU., fundado por los españoles en 1565. Hoy, ya se consolidó como un importante centro turístico, con su Distrito Histórico Nacional de 144 manzanas.

Por otro lado, de acuerdo con Visit St Augustine, esta pequeña localidad se distingue de cualquier otra gracias a su paisaje e historia, que son “únicos”.

“Este casco antiguo tiene un aire pintoresco y un gran atractivo. Los visitantes lo descubren al pasear por sus calles adoquinadas y deleitarse con el sabor europeo de la ciudad, con edificios centenarios, carruajes tirados por caballos y patios escondidos”, describe el portal.

Eventos destacados en San Agustín, el pueblo que destaca como un destino ideal en Florida

Según Visit St Augustine, durante el fin de semana, San Agustín dispone de varios eventos destacados para que los turistas puedan aprovechar al máximo la experiencia en su visita.

Jueves 27 de noviembre: se encuentran la Noche de Luces de San Agustín, la cena de Acción de Gracias o los tours de noches de luces, que son recorridos por tierra, mar y aire.

se encuentran la Noche de Luces de San Agustín, la cena de Acción de Gracias o los tours de noches de luces, que son recorridos por tierra, mar y aire. Viernes 28 de noviemb re: se encuentran los conciertos navideños, iluminaciones de faros, Jaz Poetry Café o la experiencia navideña en Ancient City.

re: se encuentran los conciertos navideños, iluminaciones de faros, Jaz Poetry Café o la experiencia navideña en Ancient City. Sábado 29 de noviembre: se encuentran las excursiones vacacionales a la luz de las velas en Villa Zorayda o el Hootenanny de vacaciones.

San Agustín siempre suele acoger festivales, música en vivo y celebraciones culturales. Desde exposiciones de arte y teatro en vivo hasta eventos históricos y creaciones culinarias, estas propuestas representan la antigüedad de la ciudad.

Así se ve la noche de luces en San Agustín, Florida Visit St Augustine

Atracciones principales de San Agustín, el pueblo que destaca como un destino único en Florida

De acuerdo con Visit St Augustine, San Agustín también ofrece formas únicas de ver y sentir su cultura. Cuenta con monumentos históricos e interactivos o emocionantes aventuras al aire libre y recorridos que son “inolvidables”.

Para los amantes de la historia, hay fuertes militares y hoteles que se encargan de contarla de la mejor manera, donde el Castillo de San Marcos, la Fuente de la Juventud y el Fuerte Mose toman un gran protagonismo.

Quienes busquen actividades para toda la familia, tienen alternativas “infinitas”: pueden optar por el barco pirata, los museos interactivos, los campos de minigolf, el acuario o los kayaks por el Canal Intracostero.

San Agustín ofrece actividades para disfrutar en familia Visit St Augu

Por último, los apasionados por la cultura podrán acercarse a las colecciones de arte y fascinantes artefactos o figuras de cera contemporáneas que están distribuidas por la zona.