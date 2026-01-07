Avanza Kristi Noem en Texas: anunció un nuevo sistema para detener migrantes en la frontera con un “mecanismo trinquete”

En una conferencia de prensa que protagonizó en Texas, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció un nuevo sistema para controlar la entrada de migrantes indocumentados en la frontera. Según detalló, el financiamiento de su construcción se encuentra en la One Big Beautiful Bill Act que impulsó Donald Trump en 2025. Además, se refirió al operativo del ICE en Minnesota.

Kristi Noem anunció un nuevo sistema de seguridad en la frontera desde Texas

La funcionaria lideró una conferencia de prensa en Brownsville, Texas. Junto a agentes policiales locales, agradeció el trabajo de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para proteger el territorio estadounidense.

En ese sentido, durante su presentación repasó algunas cifras migratorias del gobierno de Joe Biden y destacó ciertos cambios que se impulsaron en la administración Trump. Luego de la introducción, Noem reveló nuevas medidas.

Concretamente, se refirió a la construcción de una “barrera acuática” en la frontera estadounidense para disuadir y evitar la entrada de migrantes indocumentados a EE.UU. Los detalles que mencionó la funcionaria fueron:

Colocación de boyas a lo largo de 500 millas (804 kilómetros) de la frontera.

(804 kilómetros) de la frontera. Las boyas tendrán entre 4 y 5 pies de diámetro (entre 1,20 y 1,50 metros) y hasta 15 pies (4,5 metros) de largo .

(entre 1,20 y 1,50 metros) y (4,5 metros) . Se fabricarán en Texas y Noem destacó que su forma favorecerá la flotación y el control.

y Noem destacó que su forma favorecerá la flotación y el control. Según la funcionaria, estas boyas contarán con lo que definió como un "mecanismo de trinquete“, que las hará girar hacia atrás si alguien intenta escalarlas.

Además de disuadir a extranjeros para que no entren a EE.UU. de manera ilegal, Noem consideró que estas boyas también salvarán la vida de muchos otros migrantes.

Kristi Noem anunció la colocación de un nuevo sistema de boyas en la frontera de Texas Mark Schiefelbein - AP

Según su visión, que presentó en conferencia de prensa, al convencerlos de evitar el cruce acuático se reducirá la segunda causa más frecuente de muerte en la frontera después del agotamiento por calor.

Un agente del ICE mató a una mujer en una redada: qué dijo Kristi Noem

Además de anunciar un nuevo sistema en la frontera, la secretaria de Seguridad Nacional también se refirió a un grave hecho ocurrido en Minneapolis.

Según comentó, durante el operativo agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quedaron atrapados en la nieve.

El relato de Noem indica que una mujer intentó embestirlos con su vehículo. En respuesta, otro oficial le disparó, provocándole la muerte.

El video del DHS sobre el despliegue de agentes en Minnesota

El operativo del DHS en Minnesota que ordenó Noem es el más grande hasta la fecha

Sobre el operativo del que habló Noem, en redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), detalló que se trata del despliegue de 2000 agentes en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul.

De acuerdo con AP, ya durante las primeras horas del martes residentes de la zona de Twin Cities vieron una elevada cantidad de agentes federales. Estos se dividieron tanto afuera de apartamentos y comercios como en paradas de tráfico.

Tras el primer día de la operación, Noem aseguró en X que el DHS detuvo a más de 1500 personas.