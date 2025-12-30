Cómo estará el clima en Año Nuevo en Estados Unidos: el pronóstico estado por estado

El cierre de este 2025 y el inicio de 2026 llegarán con un escenario meteorológico muy distinto al que marcó gran parte de diciembre en Estados Unidos. En específico, pronóstico para Año Nuevo anticipa un mapa dividido: nieve y frío persistente en el norte y el este, y condiciones mucho más tranquilas en el centro y el sur.

Nieve y frío en el norte: del Medio oeste a Nueva Inglaterra

El patrón invernal seguirá firme en una amplia franja que va desde el Medio oeste superior hasta el noreste. Según los meteorólogos de AccuWeather, una tormenta que descenderá desde Canadá entre la noche de Año Nuevo y el 1° de enero de 2026 reforzará la presencia de aire ártico y provocará nuevas acumulaciones de nieve.

Los meteorólogos anticipan que la tradicional caída de la bola en Nueva York se producirá con temperaturas cercanas a los 0°C (32°F) Facebook Times Square, New York City

Este sistema mantendrá activo el riesgo de caminos resbaladizos y demoras en el transporte terrestre y aéreo, con especial atención en los estados del norte y del noreste.

La zona más expuesta se extenderá desde Dakota del Norte y Minnesota, así como la región de los Grandes Lagos, hasta llegar a Nueva Inglaterra, lo que incluye estados como Wisconsin, Michigan, Illinois, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

En términos de temperaturas, el aire polar sostendrá valores muy bajos durante los festejos. En buena parte del norte, los termómetros se moverán entre los 10°F y los 20°F (entre -12°C y -2°C).

En Nueva York, el pronóstico preliminar para la tradicional celebración en Times Square anticipó registros cercanos al punto de congelación, alrededor de 32°F (0°C), justo cuando caiga la bola para dar la bienvenida al nuevo año.

En cuanto a la nieve, los especialistas advirtieron que podrían registrarse acumulaciones de varios centímetros. En algunos sectores, rondarán las cuatro pulgadas (10 centímetros), como ya ocurrió recientemente en la ciudad de Nueva York tras una tormenta invernal potente.

Aunque la ubicación exacta de las mayores nevadas dependerá de la trayectoria final del sistema, AccuWeather señaló que el eje más activo podría concentrarse entre los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra, con precipitaciones que incluso se prolongarían hasta el propio Día de Año Nuevo.

Costa oeste: menos lluvias, pero con vigilancia

Luego de un diciembre marcado por ríos atmosféricos que dejaron lluvias abundantes y nieve en zonas elevadas, el oeste entrará en una etapa más estable hacia el final del año. AccuWeather explicó que un área de alta presión se expandirá sobre gran parte de la región, lo que reducirá la intensidad del patrón tormentoso que afectó a California, Oregon y Washington durante las fiestas navideñas.

A pesar de la mejora general, ciudades como San Francisco, Los Ángeles y San Diego podrían registrar lluvias durante la víspera de Año Nuevo debido a un sistema en el Pacífico APU GOMES� - AFP�

Sin embargo, el alivio no será total. Un sistema que girará en el Pacífico frente a México podría aportar nubosidad y algunas lluvias dispersas en el oeste de Oregon, California y el suroeste durante el 1° de enero. A diferencia de los eventos recientes, no se trataría de un río atmosférico significativo, por lo que los impactos serían mucho más limitados.

En el sur de California, la atención estará puesta en la posibilidad de un episodio de vientos tipo Santa Ana. AccuWeather indicó que estas condiciones serán monitoreadas de cerca, aunque aclaró que el riesgo de incendios forestales será bajo gracias a la humedad acumulada por las lluvias previas.

Lluvias y temperaturas más altas en el suroeste de EE.UU.

Hacia el suroeste, después de varios días secos, se espera que un sistema lleve lluvias a California durante la víspera de Año Nuevo, con una expansión de las precipitaciones hacia estados vecinos durante el 1° de enero.

Ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco podrían experimentar lluvias suficientes como para provocar retrasos en aeropuertos y calzadas resbaladizas.

Este episodio será más templado que los anteriores, por lo que los niveles de nieve en montaña se ubicarán a mayor altura, posiblemente por encima de varios pasos cordilleranos. Esto reducirá el impacto invernal en rutas elevadas, aunque no eliminará por completo los inconvenientes para quienes se desplacen por la región.

Clima agradable en el centro y sureste de EE.UU. para Año nuevo

Mientras el norte lidia con el invierno más riguroso, amplias zonas del centro y el sudeste disfrutarán de un panorama mucho más agradable. Grandes áreas de alta presión, tanto sobre las Montañas Rocosas como en el sureste, garantizarán tiempo seco y estable durante las celebraciones de Año Nuevo.

Para el inicio de 2026, Florida experimentará un ambiente fresco pero agradable, con temperaturas máximas de entre 14°C y 18°C

Aunque el calor récord que dominó la semana de Navidad ya quedó atrás, las temperaturas se mantendrán superiores a los promedios históricos en sectores de las Llanuras y las Rocosas. Estados como Texas, Kansas, Arkansas y Louisiana no experimentarán frío intenso.

En el sureste, incluido Florida, el ambiente será algo más fresco de lo habitual, pero lejos de condiciones invernales severas.