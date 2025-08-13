Cómo activar o desactivar la ubicación de Instagram en Florida: por qué aparecer en los mapas podría ser peligroso

Instagram lanzó recientemente la función Map en Estados Unidos. Se trata de una opción que le permite a los usuarios compartir en un mapa su ubicación con sus seguidores en tiempo real. Si bien existe la posibilidad de desactivarla en simples pasos, los legisladores advierten sobre los peligros que implica para la privacidad y seguridad, especialmente de los niños, al revelar los sitios que se frecuentan habitualmente.

Map en Florida: cómo activar o desactivar la ubicación de Instagram

Meta presentó la nueva función de Instagram el pasado miércoles 6 de agosto para Florida y el resto de Estados Unidos, aunque la herramienta ya se encontraba disponible en otras partes del mundo. Ahora, los usuarios pueden ver las ubicaciones de sus amigos o creadores que siguen y compartir las suyas en un mapa, accesible a través de la pestaña “Mensajes”.

La función de Instagram Map permite visualizar en un mapa la ubicación de los contactos del app y compartir la propia con los seguidores X: @instagram

Activar Map es muy simple: se debe permitir a la aplicación acceder a la ubicación del dispositivo y tener encendida esa herramienta en el celular. En la pestaña de Mensajes, el mapa mostrará el lugar en el que se encuentran los usuarios en tiempo real y, además, aquellas publicaciones en las que se haya etiquetado una locación, a pesar de que la persona ya no se encuentre allí.

De acuerdo con la información compartida por Instagram, la ubicación de aquellos usuarios que deciden compartir en tiempo real se actualiza cada vez que el usuario abre la app. Y desaparece después de las 24 horas si no se vuelve a abrir la plataforma.

Se supone que la función no se activa a menos que las personas decidan compartirla, aunque muchos han reportado haber aparecido en Map sin haber activado la opción.

En ese caso, siempre es importante conocer cómo desactivarla y solo lleva algunos pasos:

Abrir la aplicación de Instagram. Todavía no está disponible en la versión de escritorio.

Tocar el ícono de flecha en la parte superior derecha para abrir Mensajes.

en la parte superior derecha para abrir Mensajes. Ir a la función Maps en la parte superior de la bandeja de entrada

en la parte superior de la bandeja de entrada Cliquear el ícono del engranaje en la parte superior derecha para abrir Configuración

en la parte superior derecha para abrir Configuración Elegir tus preferencias para compartir la ubicación, se puede personalizar con qué amigos o seguidores se quiere compartir, se pueden excluir personas específicas con las que no se desea compartirla.

con qué amigos o seguidores se quiere compartir, se pueden excluir personas específicas con las que no se desea compartirla. Tocar “Actualizar” para que se guarden los cambios.

Los usuarios pueden personalizar qué seguidores desean que vean su ubicación en tiempo real o elegir no compartirla Threads: @mosseri

Los usuarios que tienen desactivada la función pueden, de todas formas, mirar el mapa y ver las publicaciones de las personas que hayan compartido su ubicación con ellos.

Para conocer el estado de la propia configuración, Instagram ofrece ciertas indicaciones al abrir Map:

Una flecha azul: la persona se encuentra compartiendo su locación con su público seleccionado.

la persona se encuentra compartiendo su locación con su público seleccionado. Un punto rojo: no comparte su ubicación.

no comparte su ubicación. Un triángulo naranja: debe activar los permisos en el dispositivo para compartirla.

Los legisladores le exigen a Mark Zuckerberg que elimine la función de Instagram

Los senadores estadounidenses Marsha Blackburn (republicana de Tennessee) y Richard Blumenthal (demócrata de Connecticut) le escribieron una carta el viernes pasado al multimillonario fundador de Facebook y dueño de Meta, Mark Zuckerberg, para exigirle que elimine la función de Map.

“Esta adición nos preocupa especialmente en lo que respecta a los niños y adolescentes que usan Instagram”, sostuvieron los senadores y, según informó New York Post, apuntaron: “Como saben, los niños a menudo aceptan solicitudes de seguimiento de personas que no conocen personalmente”.

Los legisladores advierten sobre el peligro de que jóvenes menos de edad compartan dónde están o los sitios que frecuentan en la aplicación Threads: @mosseri

En ese sentido, remarcaron: “Las plataformas de Meta han sido diseñadas deliberadamente para priorizar las ganancias por sobre la protección de sus usuarios más vulnerables, nuestros niños”.

Si bien los padres con supervisión en las cuentas de sus hijos son notificados si los menores comienzan a usar la función, Blumenthal y Blackburn argumentaron que los controles parentales de la plataforma son confusos y los consideraron insuficientes.

“Permitir que los niños compartan su ubicación en tiempo real y mostrar dónde toman fotos a desconocidos, muchos de los cuales pueden ser pedófilos y traficantes, solo aumentará los peligros que enfrentan en línea debido a su inacción”, acusaron los legisladores.

Desde Meta salieron a aclarar que la función es opcional. “El Map de Instagram está desactivado por defecto y tu ubicación en tiempo real nunca se comparte a menos que lo actives”, recordó un portavoz de la empresa.