Cómo es el “cubonics”, el “idioma” de los cubanos en Miami
El dialecto nacido en Florida fusiona modismos isleños con la lengua anglosajona para consolidar la identidad cultural local; esta jerga ganó terreno en medios y artistas
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El “cubonics” surge en Miami, Florida, como una mezcla entre expresiones cubanas y el idioma inglés. Este fenómeno lingüístico representa una variante del “spanglish” y refleja la identidad de la población hispana local, ya que la herencia de la isla está muy presente en la cultura miamense.
Evolución del “cubonics” y su impacto en la identidad de Miami
Bill Cruz, autor de una guía de bolsillo de 22 páginas sobre los cubanoamericanos, describió este fenómeno en Tampa Bay Times como un dialecto de “pastel de carne y mojo”.
El lenguaje combina términos anglosajones con estructuras gramaticales y fonéticas propias del español cubano. Además, se popularizó a través de locutores de radio, raperos y personalidades de la televisión, que utilizan estas expresiones con frecuencia.
Características del “cubonics” en Miami
El “cubonics” incluye fusiones de ambos idiomas para crear vocabulario nuevo. De acuerdo con Tampa Bay Times, un ejemplo claro ocurre cuando el nombre de un establecimiento se adapta bajo títulos tradicionales cubanos.
Los verbos suelen derivar del inglés, pero mantienen la conjugación clásica del sistema español. Términos como “taipear” sustituyen a palabras originales como mecanografiar y se usan incluso en términos profesionales.
En 2013, según publicó Miami New Times, el fundador de la banda de funk afrocubano Palo! dio varios ejemplos de este lenguaje en la vida cotidiana, ya que también está inmortalizado a través de su música.
El propio nombre de la banda surgió de una confusión. Un cubano no podía pronunciar el nombre de Roitstein, “Steve”, y lo llamó “Estick”. Al ser “palo” la traducción de stick al español, el músico decidió adoptar ese nombre para su proyecto. Entre otros ejemplos que mencionó destacan:
- Colí, que es the college: en lugar de usar “universidad”, es común que las personas se apropien del término en inglés dándole su propio acento
- Da sol (That’s all): significa “eso es todo”
- Cora Geibo, se usa para referirse a Coral Gables. También están “Coco No Grow” para Coconut Grove y “Tirate al Mar” para referirse a Miracle Mile
- Lató para laptop. En esta categoría también entran “copiúti” (computer), “guasápeninmeng” (what’s happening, man?), “guarejao” (warehouse) y “jonlé” (homeless)
Florida concentra la mayor población de origen cubano en el país
La población cubana en Estados Unidos alcanza los 2,4 millones de personas, según datos de 2021 publicados por el Pew Research Center. En ese marco, Florida aparece como el estado principal para este grupo, con el 64% de la concentración total. Sobre sus características demográficas se sabe:
- El ingreso personal medio de los cubanos supera al del promedio de los hispanos estadounidenses. Mientras el latino general percibe US$30.000 anuales, el cubano registra una media de US$35.000.
- La tasa de propiedad de vivienda en hogares cubanos se sitúa en un 56%. Este porcentaje supera la cifra general de los hogares hispanos en la nación.
- El 30% de los cubanos mayores de 25 años posee al menos una licenciatura. Además, según el análisis, los nacidos en territorio estadounidense muestran una mayor probabilidad de obtener títulos superiores frente a los extranjeros.
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