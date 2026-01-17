Es cubana, vive en Miami y vigila la construcción de su casa en La Habana a través de cámaras de seguridad

Una cubana radicada en Miami sorprendió al mostrar cómo logra vigilar la casa que construye en Cuba mediante cámaras de seguridad conectadas a distancia, una publicación que despertó de inmediato la curiosidad de otros usuarios del mismo país, quienes comenzaron a preguntar cómo funcionaba el mecanismo.

El sistema para ver su casa en Cuba desde Miami

El registro reúne imágenes tomadas durante las primeras horas de la mañana por varias cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores de la propiedad. En su descripción, la mujer (identificada como Adianetttt, por su usuario), escribió: “Qué lindo se amanece en Cubita, señores”.

Las imágenes difundidas corresponden a registros tomados por la mañana desde distintos puntos de la propiedad

En el intercambio con sus seguidores de la red social, explicó que el sistema funciona al enlazar las cámaras a un router y asociarlas luego al wifi. En otro mensaje, precisó que el monitoreo se realiza mediante una aplicación que utiliza a distancia desde Miami.

¿Cómo hace con los cortes de luz en Cuba?

Varias preguntas apuntaron a la curiosidad de saber cómo hacía la cubana para permanecer conectada con las interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

Ante esto, ella explicó que utiliza un equipo de respaldo y que tiene un generador solar que está conectado a los aparatos. “Cuando se va la corriente, las cámaras se quedan grabando y puedes ver la grabación cuando llega la corriente”, puntualizó. No obstante, también reconoció que sin energía no funciona el wifi, y por eso no se puede acceder a las imágenes.

Sobre el internet, compró una línea nueva. A la pregunta sobre dónde adquirieron el equipo de vigilancia, indicó que todo lo consiguió en Cuba.

Una cubana radicada en Miami generó curiosidad al mostrar cómo monitorea a distancia la casa que construye en Cuba Titktok adianetttt

El internet, un servicio “económicamente inviable” en Cuba

El acceso a internet en Cuba es un proceso de expansión gradual, pero está condicionado por limitaciones tecnológicas y también por factores económicos.

De acuerdo con un informe publicado por una empresa de conectividad cubana, durante décadas, la conectividad estuvo restringida a ámbitos institucionales y no formó parte de la vida cotidiana de la mayoría de la población.

En los años noventa y comienzos de 2000, el acceso se limitaba a una intranet nacional disponible en universidades y organismos estatales, sin conexión plena a la red global.

Señaló que el equipo de vigilancia fue adquirido en Cuba y que debieron contratar una línea de internet nueva Titktok adianetttt

Según la misma fuente, a mediados de 2000, solo un grupo reducido de profesionales pudo acceder a internet desde sus hogares, mediante conexiones telefónicas de baja velocidad. Esta situación se mantuvo prácticamente sin cambios hasta comienzos de la década de 2010, cuando la cantidad de usuarios con acceso seguía siendo marginal en relación con la población total del país.

El informe señala que un cambio significativo comenzó en 2014, cuando la empresa estatal ETECSA inició el despliegue de puntos públicos de wifi, lo que permitió a más personas conectarse mediante cuentas prepago.

Posteriormente, se incorporó el servicio Nauta Hogar, que habilitó conexiones fijas en algunas viviendas, aunque sujetas a disponibilidad técnica y permisos específicos. Más adelante, la introducción de redes móviles 3G en 2018 y 4G en 2020 amplió las posibilidades de acceso desde teléfonos celulares.