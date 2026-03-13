Cómo es la autopista que llevará el nombre de “Presidente Donald Trump” en Florida

La Legislatura de Florida avanzó con una iniciativa que cambiará el nombre de una extensa vía estatal. El proyecto contempla designar un largo tramo de carretera en el sur del estado con el nombre del presidente Donald Trump, una medida que forma parte de una ley más amplia que también incluye homenajes a otras personalidades y hechos históricos.

La autopista de más de 120 millas en Florida con el nombre de Trump

Según informó ABC 25, el Senado de Florida aprobó un proyecto de ley que establece que una extensa sección de la State Road 80 será conocida como “President Donald J. Trump Highway”. La medida forma parte del proyecto legislativo identificado como SB 628.

La vía que recibirá el nuevo nombre abarca aproximadamente 125 millas (201 km) de recorrido y conecta distintos puntos del sur de Florida. El trayecto comienza en Palm Beach County y continúa hacia el oeste hasta llegar a Fort Myers, una ciudad ubicada en la costa del Golfo de México.

De acuerdo con la información publicada por ABC 25, la carretera pasa por localidades como Tice, LaBelle, Clewiston, South Bay, Belle Glade y Wellington. Estas comunidades se encuentran distribuidas en distintos condados y forman parte del corredor que utiliza la State Road 80 para conectar el interior del estado con zonas costeras.

Una ruta vinculada con Mar-a-Lago: el cambio que ya se hizo en homenaje a Trump

Antes de esta ampliación legislativa, los legisladores de Florida ya habían aprobado un homenaje similar vinculado con el presidente. ABC 25 recordó que el 16 de enero se votó el cambio de nombre para un tramo de aproximadamente cuatro millas (seis kilómetros) de Southern Boulevard, la carretera que conecta el Aeropuerto Internacional de Palm Beach con Mar-a-Lago.

Ese tramo fue renombrado como “President Donald J. Trump Boulevard”, un gesto simbólico que también reflejaba el uso frecuente de esa vía por parte del presidente. Según el medio, la caravana presidencial suele desplazarse por ese recorrido cuando se dirige a la residencia ubicada en Palm Beach.

Un día después de la aprobación de esa medida, el 17 de enero, Trump participó en una ceremonia relacionada con la designación del nuevo nombre para esa sección del camino. El evento marcó uno de los primeros pasos dentro de un proceso legislativo que luego derivó en la propuesta de extender el reconocimiento a una autopista mucho más extensa.

Qué establece la ley y cuándo entrará en vigencia

El proyecto SB 628 forma parte de una legislación más amplia sobre designaciones honorarias para instalaciones de transporte. El objetivo de la ley es asignar nombres conmemorativos a carreteras, puentes y otros puntos de infraestructura en distintos condados de Florida.

El texto oficial del proyecto indican que el Departamento de Transporte del estado será el encargado de implementar la medida. En particular, la normativa establece que la agencia deberá colocar señalizaciones adecuadas en los tramos correspondientes para indicar las nuevas denominaciones de las vías.

Esto significa que, una vez que la ley entre en vigor, los conductores podrán ver carteles oficiales que identifiquen la carretera como “President Donald J. Trump Highway” a lo largo de su recorrido. De acuerdo con el proyecto, de aprobarse completamente, las designaciones incluidas entrarán en vigencia el 1° de julio de 2026.

Otras carreteras incluidas en la misma ley

Las enmiendas del proyecto SB 628 señalan que la designación de la autopista vinculada con Trump no es la única contemplada dentro de la legislación. La iniciativa incluye una serie de homenajes a diferentes figuras y acontecimientos en diversas partes de Florida.

Entre las designaciones previstas se encuentra el cambio de nombre de un tramo de College Avenue en Tallahassee, que será conocido como “President John Thrasher Memorial Boulevard”. La vía se ubica entre Copeland Street y South Monroe Street, dentro del condado de Leon.

Además, el proyecto incluye el reconocimiento a tres miembros del servicio militar que murieron durante un ataque terrorista ocurrido en 2019 en la Naval Air Station de Pensacola. En su honor, una sección de la State Road 295 en Escambia County será identificada como “Warrior Sacrifice Way”.

La normativa establece que ese tramo se extiende entre Duncan Road y Gulf Beach Highway. Al igual que en los otros casos, el Departamento de Transporte será responsable de instalar los marcadores correspondientes que indiquen la nueva designación.