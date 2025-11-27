Cómo funcionará el transporte de Miami este jueves 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias

Este jueves 27 de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, una fecha tradicional en la que millones de personas se desplazan para reunirse con sus familias. Por tratarse de un feriado federal, distintos servicios públicos realizan ajustes operativos, y el transporte del condado de Miami-Dade no será la excepción.

El horario especial del servicio de transporte de Miami-Dade durante el Thanksgiving

El Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade (DTPW, por sus siglas en inglés) implementará cambios temporales en la operación de sus cuatro principales sistemas. Estos ajustes responden a la naturaleza del feriado y buscan mantener la conectividad mientras se adaptan a la demanda típica de estos días especiales.

Las instalaciones administrativas del Departamento de Transporte y Obras Públicas permanecerán cerradas durante el 27 y 28 de noviembre Facebook Miami-Dade County Department of Transportation and Public Works

De acuerdo al comunicado oficial, las modificaciones se aplicarán específicamente para el día de la celebración, mientras que la jornada siguiente mostrará diferencias operativas y disponibilidad de servicios administrativos.

La agencia confirmó que sus operaciones principales funcionarán bajo un esquema dominical durante el Día de Acción de Gracias y se ajustarán sus frecuencias:

Metrobus

Metrorail

Metromover

MetroConnect

La decisión de implementar horarios dominicales responde a patrones históricos de demanda durante feriados federales, cuando el volumen de pasajeros disminuye significativamente respecto a días laborables regulares. Esta estrategia permite a la agencia optimizar recursos mientras mantiene la cobertura en rutas principales.

Para el 28 de noviembre, día posterior al feriado, el sistema retomará su funcionamiento habitual de días laborables y operarán con horarios y frecuencias estándar, lo que permitirá el retorno a la normalidad para quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos cotidianos.

Ajustes de operación en Miami para el 27 de noviembre

La entidad responsable del transporte público en Miami indicó que el viernes 28 de noviembre se retomará el calendario habitual correspondiente a los días laborales. Sin embargo, tanto ese día como el propio jueves 27, las oficinas del DTPW permanecerán cerradas. Esta medida incluye centros administrativos, dependencias de Servicio al Cliente y la oficina de Transporte Especial (STS).

A pesar del cierre físico, los usuarios de STS podrán continuar con la programación o cancelación de los traslados a través del número usual de reservas. Para quienes prefieran realizar gestiones por vía digital, siguen disponibles opciones como la compra o recarga de la EASY Card mediante la tienda en línea, así como las aplicaciones compatibles con los pagos del sistema.

En el caso de personas que necesiten tramitar una nueva tarjeta Golden Passport EASY o reportar objetos extraviados, podrán hacerlo a través de las páginas respectivas, las cuales mantendrán su funcionamiento durante el feriado.

Los horarios de Metrobus en Miami-Dade varían los domingos, por lo que se aconseja consultar los horarios de las rutas individuales en línea para conocer los horarios específicos Facebook Miami-Dade County Department of Transportation and Public Works

El funcionamiento del Metrobus en Miami-Dade

El sistema de colectivos del condado enlaza zonas residenciales con centros comerciales, áreas recreativas, instalaciones médicas y centros educativos. Sus rutas alcanzan puntos estratégicos como:

Miami Beach

Key Biscayne

Sectores del oeste del condado

Homestead

Florida City

Áreas de The Middle Keys

Las tarifas pueden abonarse mediante EASY Card, EASY Ticket, la aplicación GO Miami-Dade Transit, pagos sin contacto y también en efectivo. Las autoridades recomiendan revisar la sección de tarifas para conocer las alternativas vigentes y los costos correspondientes, que van desde los US$0,95 hasta los US$2,65. También cuenta con opciones gratuitas.

Metrorail mantendrá su conexión con el aeropuerto y enlaces regionales durante el Día de Acción de Gracias

La red de Metrorail está compuesta por una vía doble de 40 kilómetros que conecta el Aeropuerto Internacional de Miami con distintas localidades del condado. El recorrido incluye zonas como:

Kendall

South Miami

Coral Gables

El centro de la ciudad

Área del Civic Center

Hialeah

Medley

Además, el sistema ofrece enlaces hacia los condados vecinos de Broward y Palm Beach. Estas conexiones están ubicadas en la estación Historic Overtown/Lyric Theatre, donde los pasajeros pueden transferirse a Brightline; la estación del aeropuerto en la Línea Naranja; y la estación Tri-Rail en la Línea Verde.

En los trenes y estaciones hay espacios habilitados para bicicletas disponibles en puntos específicos. Para pagar el servicio se aceptan métodos sin contacto, la EASY Card, el EASY Ticket y efectivo en las máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones.

Los domingos, el Metrorail de Miami-Dade opera con un servicio de 20 minutos en vía única y de 15 minutos en vía alternativa; el Metromover opera de 5.30 hs a 22 hs, los siete días de la semana Facebook Miami-Dade County Department of Transportation and Public Works

Metromover continuará con su servicio gratuito

El Metromover seguirá con sus operaciones de manera regular bajo el horario de domingo. Este sistema elevado, que no requiere pago de tarifa, cubre las áreas de:

Downtown

Omni

Brickell

Y conecta puntos de interés como:

El Kaseya Center

Bayside Marketplace

Miami Dade College

La Junta Escolar del condado

La red está compuesta por 21 estaciones organizadas en tres circuitos: Omni Loop, Inner Loop y Brickell Loop. Con el objetivo de mejorar la experiencia de desplazamiento, el DTPW mantiene en marcha procesos de modernización para optimizar la calidad del servicio y las conexiones.

MetroConnect y su ampliación en el condado

El programa de viajes a demanda MetroConnect, anteriormente conocido como GO Connect, renovó su identidad visual y amplió gradualmente sus zonas de operación. El servicio funciona por aplicación móvil y permite desplazamientos dentro de áreas definidas del condado.

Actualmente, cubre sectores como:

North Dade

Civic Center

Westchester

Kendall

Dadeland

Cutler Bay

South Dade

Waterford

Los usuarios pueden solicitar viajes desde sus dispositivos al utilizar la plataforma de Via.