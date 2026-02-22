Noticias de Cuba: qué se sabe del “canal secreto” y el pacto confidencial entre Marco Rubio con el nieto de Raúl Castro

En medio de la mayor presión política y económica que Washington ejerció sobre La Habana en décadas, salió a la luz un canal de comunicación reservado que podría redefinir el futuro de la isla. Funcionarios estadounidenses mantienen conversaciones discretas con un integrante clave del círculo íntimo del poder cubano, un movimiento que deja entrever la posibilidad de un acuerdo aún indefinido.

Las conversaciones de Marco Rubio fuera de los canales oficiales

Según consignó Axios, el secretario de Estado Marco Rubio sostiene contactos secretos con Raul Guillermo Rodriguez Castro, nieto y asistente personal del exmandatario Raúl Castro. Las fuentes indicaron que estos intercambios evitan deliberadamente las estructuras formales del gobierno cubano, lo que evidencia que Washington considera al histórico dirigente como el verdadero centro de decisiones dentro del sistema político de la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene intercambios secretos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro (izquierda), nieto y asistente personal de Raúl Castro

Un alto funcionario de la administración estadounidense describió la naturaleza del vínculo con cautela: no lo definió como negociaciones, sino como “discusiones sobre el futuro”. Esa diferencia semántica señalaría que todavía no hay compromisos concretos, pero sí una evaluación mutua sobre posibles escenarios de transición.

De acuerdo con Axios, el equipo diplomático estadounidense percibe al nieto de Castro —conocido en ámbitos políticos como “Raulito” o “El Cangrejo”— como representante de una generación más joven y con mentalidad empresarial dentro de Cuba. En ese sector, consideran que el modelo revolucionario perdió legitimidad y crece la valoración de una eventual normalización con Estados Unidos.

El propio funcionario norteamericano citado explicó la postura general: “La posición del gobierno de EE.UU. es que el régimen tiene que desaparecer, pero cómo sería exactamente depende del presidente”. Esa definición muestra que el plan final todavía no está delineado y que el proceso continúa en fase exploratoria.

Mientras existen los diálogos, la isla se encuentra al borde de la crisis

El contexto en el que ocurren estas conversaciones resulta determinante. Tras décadas de sanciones estadounidenses y dificultades internas, la economía cubana atraviesa una situación crítica: fallas eléctricas, cirugías hospitalarias limitadas, escasez de alimentos y combustible, turismo en retroceso y acumulación de basura en las calles, señaló Axios.

La operación estadounidense del 3 de enero para capturar a Maduro resultó en la muerte de 32 funcionarios de inteligencia y militares cubanos, lo que sacudió profundamente a la dirigencia en La Habana JUAN BARRETO� - AFP�

La situación se agravó cuando Donald Trump ordenó el 3 de enero la captura y extradición del líder venezolano Nicolás Maduro, quien suministraba petróleo subsidiado a la isla. Días después, el 29 de enero, Washington también amenazó con sancionar a México, otro proveedor energético clave.

Según Axios, la operación contra Maduro sacudió a la dirigencia cubana: fuerzas estadounidenses no registraron bajas y murieron al menos 32 funcionarios de inteligencia y militares cubanos que custodiaban al mandatario venezolano. Sin embargo, la decisión de permitir que la vicepresidenta Delcy Rodríguez continuara con el gobierno fue interpretada en La Habana como una señal de que Washington estaría dispuesto a pactar con rivales políticos si facilita una transición.

Una fuente familiarizada con los contactos aseguró a Axios que en Estados Unidos “buscan la próxima Delcy en Cuba”, es decir, una figura interna capaz de garantizar cambios sin colapso institucional total.

¿Posible acuerdo sin caída total del régimen cubano?

Detrás de escena, asesores del gobierno estadounidense hablaron con varios actores influyentes, aunque consideran al nieto de Castro el más relevante, indicó Axios. Una fuente describió los encuentros como sorprendentemente cordiales, sin discusiones ideológicas sobre el pasado y enfocados en el futuro.

Fuentes cercanas a los contactos indican que Estados Unidos busca en Cuba una figura interna similar a Delcy Rodríguez en Venezuela, capaz de garantizar cambios políticos sin provocar un colapso institucional total J. Scott Applewhite - AP

Las conversaciones, agregó, fluyen con naturalidad debido a la herencia cultural compartida y acentos similares, comparables a los del sur de Florida. El vínculo, dijo, podría parecer “una charla entre vecinos de Miami”.

Analistas mencionados por Axios creen posible que Washington no busque un cambio absoluto del sistema, sino un arreglo gradual que mantenga a algunos funcionarios en sus cargos para evitar errores como la desestructuración estatal ocurrida tras la invasión a Irak en 2003.

Incluso algunos miembros de la familia Castro podrían permanecer en Cuba en lugar de exiliarse, escenario que generaría rechazo entre exiliados cubanos en Estados Unidos.