Atención conductores en Florida: adiós a la ley que buscaba cambiar la regla de calcomanías en las placas

El intento por modernizar el sistema de registro vehicular en Florida sufrió un revés clave en el tramo final del proceso legislativo. La propuesta no logró convertirse en ley y quedó sin efecto tras no avanzar en el Senado estatal.

El proyecto de ley que no logró cruzar la última barrera legislativa en Florida

El proyecto de ley que proponía eliminar la clásica calcomanía amarilla de las placas en Florida no obtuvo aprobación definitiva antes del cierre de la sesión legislativa.

La iniciativa expiró en el Senado estatal el viernes 13 de marzo por falta de tratamiento, pese a haber superado etapas previas con resultados favorables en otras instancias.

A pesar de haber obtenido un sólido respaldo en la Cámara de Representantes con 93 votos a favor frente a 17 en contra, la versión complementaria de la senadora Ana María Rodríguez no logró superar la fase de comités en el Senado Freepik

La propuesta había sido aprobada previamente en la Cámara de Representantes con un amplio respaldo bipartidista: 93 votos a favor frente a 17 en contra.

Sin embargo, su versión complementaria en el Senado, impulsada por la senadora Ana María Rodríguez, no logró avanzar más allá de los comités y nunca llegó al pleno para su votación final.

Según declaraciones del representante Tom Fabricio a Diario Las Américas, la propuesta tenía como objetivo central modernizar el sistema y reducir costos para los contribuyentes.

El legislador defendió la eliminación de la calcomanía al considerarla innecesaria en el contexto tecnológico actual.

Fabricio explicó que las fuerzas de seguridad ya cuentan con herramientas digitales, como lectores automáticos de matrículas y sistemas informáticos en patrullas, que permiten verificar el estado del registro vehicular de manera inmediata.

En ese sentido, sostuvo que la etiqueta física dejó de cumplir una función esencial en los controles de tránsito.

El proyecto contaba con el respaldo público del gobernador Ron DeSantis Montaje (Archivo)

“El proyecto cuenta con un increíble apoyo popular en la comunidad, además del respaldo del gobernador Ron DeSantis y de muchas partes del estado. De hecho, la Cámara de Representantes aprobó la propuesta tres veces a través de diferentes paquetes legislativos”, afirmó el legislador, al remarcar el consenso generado en torno a la iniciativa.

A pesar del fracaso en esta instancia, la eliminación de la calcomanía amarilla no parece estar completamente descartada.

Fabricio dejó en claro que mantiene el optimismo y que considera este proyecto como una prioridad dentro de su agenda política. El representante aseguró que, en caso de ser reelegido, volverá a presentar la propuesta en la próxima sesión legislativa.

Qué proponía la ley que quedó en el camino en el Senado de Florida

El texto del proyecto CS/HB 841 planteaba una transformación significativa en la forma en que se valida el registro de los vehículos.

Entre sus puntos centrales, establecía que la renovación del registro debía realizarse de manera electrónica, lo que iba a eliminar progresivamente la necesidad de emitir y colocar calcomanías físicas en las matrículas.

Actualmente, el sistema vigente contempla la entrega de una etiqueta adhesiva que se coloca en la esquina superior derecha de la placa, donde se indica el mes y el año de vencimiento del registro.

Esta forma parte del proceso tradicional y se renueva periódicamente, según el tipo de registro.

El núcleo de la iniciativa consistía en eliminar el elemento físico de validación de la esquina superior derecha de las placas Instagram @hollywood.jefe

La iniciativa proponía eliminar estas disposiciones relacionadas con los “validation stickers” y adaptar distintas secciones de la normativa estatal para alinearlas con un sistema completamente digital.

En este esquema, la verificación del estado del registro se realizaría exclusivamente mediante registros electrónicos, accesibles en tiempo real por las autoridades.

Además, el proyecto mantenía otros aspectos del sistema actual, como la vigencia de las placas por períodos prolongados —hasta 10 años en algunos casos— y la obligación de reemplazarlas al final de ese ciclo.

Sin embargo, el foco principal estaba puesto en prescindir del elemento físico de validación, considerado por sus impulsores como obsoleto.