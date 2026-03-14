Para viajeros de Miami: la ley que entra en vigor en Cuba y que controlaría objetos del equipaje que llegan de EE.UU.

Por una nueva ley aduanera de Cuba, viajeros de Miami y de otros destinos internacionales que lleguen a la isla con ciertos artículos podrían tener problemas con las autoridades. De esa manera, los productos que se consideren de “propaganda contraria al Estado” están sujetos a sanciones. La norma comienza a regir en abril, tres meses después de la publicación del boletín oficial.

La nueva ley aduanera de Cuba impone sanciones por artículos de “propaganda”

Las nuevas normas aduaneras en la isla se incluyen en el Decreto Ley 108, Ley de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial del 21 de enero del 2026. En el documento, se establecen cuáles son los términos y alcances.

La nueva Ley de Aduanas de Cuba prohíbe los objetos de propaganda en el equipaje

Dentro de la normativa se abarcan distintos puntos, que toman desde los regímenes aduaneros hasta otras cuestiones relacionadas con las autoridades y la organización del ente cubano.

En lo que respecta a viajeros internacionales, especialmente quienes viajan desde Florida, hay un punto importante a tener en cuenta: la lista de artículos prohibidos. Aquí se incluyen los objetos “cuya entrada o salida del país atenta contra la seguridad nacional, la salud, la moral o el orden interior“.

Según se indica en el texto oficial, estas son las mercancías prohibidas:

Drogas y estupefacientes.

Materiales explosivos y radiactivos.

Armas.

Propaganda contraria al interés del Estado.

Literatura y objetos obscenos.

Objetos que conlleven riesgo sanitario o daño ambiental.

Con respecto al ítem de propaganda, Cuba no da especificaciones sobre qué está englobado bajo el término. "Cualquier artículo o documento cuyo contenido atente contra la sociedad, la seguridad del Estado, la defensa y el orden interior“, es la definición para este ítem.

Cuba impone nuevas normas aduaneras a partir de la ley Dolores Ochoa - AP

En cuanto a la literatura y objetos obscenos, se prohíbe la pornografía y artículos “que atenten contra los intereses de la nación”.

Cuba también prohíbe transportar encomiendas con su nueva ley de aduanas

Además de los mencionados artículos prohibidos, las autoridades cubanas también prohíben la importación de paquetes que estén destinadas a terceras personas dentro de la isla y que no formen parte del equipaje del viajero. Esto también aplica para mercancía que “infrinja derechos de propiedad intelectual”.

Las sanciones para quienes sean encontrados en falta son variadas y dependen de distintos factores. Sin embargo, de manera general, el grado se divide en infracciones “muy graves”, “graves” y “menos graves”.

A partir de que se determinan las condiciones de lo ocurrido, las autoridades aduaneras aplican alguna de las sanciones establecidas. En el caso de los artículos prohibidos, Cuba dispone el decomiso y multas por hasta el triple del valor de la mercancía.

Cubanos cocinan con carbón y leña ante la crisis eléctrica y de petróleo en la isla

Cuándo entra en vigor la ley aduanera de Cuba, mientras continúa la tensión con EE.UU.

La norma que regula a la importación de artículos entrará en vigor el 21 de abril, cuando se cumplirán 90 días desde la publicación en la Gaceta Oficial.

De cualquier manera, todo se da en un marco de presión del gobierno de Donald Trump. Incluso, no se descartó la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses realicen una intervención en Cuba.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en un gran problema, como saben. No tienen dinero. No tienen nada en este momento”, dijo Trump en una entrevista a Fox News a fines de febrero. En ese sentido, no descartó una “toma de control amistosa”, que podría modificar las normas aduaneras.