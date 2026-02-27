¿Adiós al turismo? El fenómeno que invade Cuba en medio de la crisis y la escasez de combustible

En medio de la crisis que enfrenta Cuba por la escasez general y de combustible, La Habana y todos los centros turísticos de la isla se encuentran en un panorama complicado. Los datos de enero marcan una caída en el sector y un récord negativo en más de una década. Por la situación actual, el flujo de visitantes extranjeros proyecta incluso aún más bajas.

Turismo en Cuba cae en enero y marca su peor registro en más de una década

De acuerdo con EFE, el último informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) se difundió esta semana. Allí, los datos de enero marcaron una realidad negativa del turismo internacional.

El turismo en Cuba mostró una baja interanual en enero YAMIL LAGE� - AFP�

Según las estadísticas, en el primer mes de 2026 la isla recibió 184.833 viajeros internacionales. Eso representa una disminución del 5,9% en comparación con el mismo mes de 2025.

Esto representa un récord negativo de al menos 13 años, a excepción de las cifras influenciadas por la pandemia. Dentro del dato global, se destacan algunas caídas marcadas, como es el caso de los cubanos que viven en el exterior.

En enero, las visitas de los ciudadanos de la isla que viven en el extranjero cayeron un 40%, hasta los 12.574 viajeros. Por su parte, el número de turistas estadounidenses disminuyó un 50,1% y fue de 6997 personas.

También hubo bajas de mercados fuertes como México, Francia, España y Colombia. Estas cifras contrastan con el crecimiento interanual de los visitantes de Canadá, Rusia, Argentina y China. A pesar de estas subas, no revirtieron la caída global.

Aerolíneas de Rusia comunicaron que suspenderían vuelos a Cuba programados para las próximas semanas YAMIL LAGE� - AFP�

La caída del turismo en Cuba podría aumentar en los próximos meses

Junto con las cifras de enero, el panorama no parece positivo para el turismo en la isla. La caída de los números de visitantes podría influir también en los mercados que mostraron subas en el último informe.

Según la agencia, en el caso de Canadá y Rusia, aerolíneas de ambos países comunicaron en las últimas semanas que detendrían temporalmente los vuelos a Cuba por el problema de abastecimiento de combustible.

Además, otras naciones recomendaron a sus ciudadanos evitar los viajes a la isla o, en su defecto, extremar las precauciones, advertencias que pueden dañar aún más el turismo cubano. La cancelación de los viajes puede alcanzar a 1709 vuelos que estaban programados hasta abril.

Los cubanos buscan alternativas de transporte ante la falta de combustible en todo el país

En paralelo, la empresa NH Hotel Group comunicó el cierre de todos sus hoteles en Cuba y la cadena Meliá Hotels International detalló que algunas de sus sucursales no estarán operativas por tiempo indefinido.

La crisis del combustible, un problema que agudiza la crisis de Cuba

Las cifras del turismo podrían disminuir más en medio de la falta de abastecimiento de combustible y la crisis general que enfrenta la isla por el no envío del petróleo y la presión del gobierno de Donald Trump en EE.UU.

Sin embargo, se trata de una problemática que ya enfrentó Cuba durante los últimos años. Según los datos oficiales citados por EFE, en 2025 el número total de viajeros extranjeros fue de aproximadamente 1,8 millones, por debajo del objetivo de las autoridades de 2,6 millones.

El valor representa una caída sostenida con respecto a las cifras de 2024, 2,2 millones, y 2023, 2,4 millones.