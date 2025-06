El polémico consejo de Ron DeSantis por las protestas contra el ICE: “No lo toleramos”

En medio del incremento de protestas contra las redadas migratorias en diferentes puntos de Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se refirió a posibles escenarios en su estado y reiteró su compromiso con una línea estricta en materia de seguridad y orden público. En una entrevista concedida el miércoles 11 de junio al programa The Rubin Report, el republicano respaldó las acciones de aplicación de la ley y emitió un comentario que provocó polémica.

DeSantis reafirma política de “tolerancia cero” ante protestas y defiende derecho a actuar en “defensa propia”

El gobernador comparó lo que ocurre en Florida con la situación actual en estados como California e Illinois, donde las manifestaciones se han intensificado contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Particularmente, se refirió a recientes incidentes en Los Ángeles como ejemplos de cómo, según su visión, la falta de medidas firmes habría propiciado el desorden.

El polémico consejo de Ron DeSantis por las protestas contra el ICE

“La gente puede ejercer sus derechos de la Primera Enmienda para protestar y manifestarse de forma pacífica”, dijo DeSantis. “Sin embargo, en el minuto en que cruces esa línea, te enfrentarás a un serio rechazo y serás responsabilizado”, aseguró.

El mandatario estatal aseguró que Florida tiene una intolerancia a la violencia. “No toleramos los disturbios, no toleramos el desorden civil, no toleramos los saqueos y no toleramos los ataques a las fuerzas del orden”, dijo.

Durante la entrevista, DeSantis también comentó que un floridano tiene derecho a la defensa propia si cree que su vida está en peligro durante una manifestación. “Si un conductor está en una de esas calles y una turba rodea su vehículo y lo amenaza, tiene derecho a huir por su seguridad. Si el conductor se va y golpea a una de estas personas, es culpa de ellos por invadir su espacio”, argumentó.

Estas afirmaciones surgieron luego de que el conductor de un vehículo en Chicago atropellara a varios manifestantes, lo que resultó con una mujer de 66 años herida. Aunque el caso aún se encuentra bajo investigación, el presentador Dave Rubin del programa The Rubin Report utilizó ese incidente como ejemplo para ilustrar el tipo de situación que, según el gobernador de Florida, debe ser abordada con firmeza.

Ron DeSantis comentó que, en un contexto de manifestaciones, si un conductor se va y golpea a una que obstruye la calle, es culpa de esa persona por invadir su espacio Joe Burbank - Orlando Sentinel

Política estatal frente a manifestaciones y disturbios

DeSantis recordó que Florida aprobó en 2021 una ley conocida como HB1, que establece ciertas categorías penales y sanciones más duras para quienes participen en disturbios o interrumpan el libre tránsito. Entre otras cosas, esta ley contempla que las personas arrestadas en el marco de un disturbio no sean liberadas hasta su comparecencia judicial y eleva las penas para delitos cometidos durante protestas, lo que incluye agresión, vandalismo y alteración del orden público.

La norma también especifica que es ilegal obstruir voluntariamente el tránsito o participar en asambleas que deriven en daños a la propiedad o lesiones a terceros. En situaciones donde una persona comete estos actos durante un disturbio, los cargos pueden ser reclasificados como delitos graves.

Comparaciones con otros estados y enfoque federal

Durante la entrevista, el gobernador también criticó lo que describió como una política permisiva en otras jurisdicciones. Dijo que estados como California, al permitir ciertos actos en el marco de protestas, envían señales equivocadas sobre el respeto a las leyes.

“A diferencia de otros lugares donde se recibe un simple aviso y se vuelve a la calle, en Florida, quienes causen disturbios terminarán dentro de una celda y serán responsabilizados. Se hará todo lo que esté dentro de nuestra autoridad para llevar a la gente ante la justicia”, expresó.

Además, DeSantis reafirmó el rechazo de Florida a ser considerado un “estado santuario” y destacó que, bajo su mandato, se han fortalecido los vínculos con el ICE a través de acuerdos como el programa 287(g), que permite a las agencias locales colaborar en la detención de personas en situación migratoria irregular.

Se planean más protestas en todo Estados Unidos para el 14 de junio BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cooperación con ICE y respuesta a protestas migratorias

La entrevista se da en un contexto en el que el ICE incrementó sus operativos, especialmente en zonas de trabajo y espacios públicos. En Florida, una redada en Tallahassee resultó en la detención de varios trabajadores en una obra de construcción. Estas acciones generaron protestas tanto en el Estado del Sol como en otros puntos claves de EE.UU.

Frente a la posibilidad de que las manifestaciones se extiendan por el estado, DeSantis aseguró que las fuerzas de seguridad están preparadas. Citó como ejemplo la rápida intervención en Miami, donde, según dijo, manifestantes fueron desalojados de las calles en menos de 15 minutos por parte de la policía y patrullas estatales. “Interrumpir las carreteras afecta la calidad de vida de las personas, incluyendo el acceso a la atención médica o la recogida de niños”, agregó.