License plates: la ley SB 246 firmada por Ron DeSantis en Florida que entra en vigor el 1° de octubre

El jueves 1° de octubre de 2026 comienza a regir en Florida la ley SB 246 firmada por el gobernador Ron DeSantis. Bajo el nombre de Specialty License Plates, introduce nuevos diseños sobre los que se podrán solicitar placas especiales. Los fondos recaudados por estas ediciones irán destinados a distintas iniciativas.

Cómo comprar las nuevas placas especiales en Florida desde el 1° de octubre y qué costos tienen

Las normas sobre placas especiales ya están activas desde hace años en el Estado del Sol. A partir de los distintos diseños que los conductores pueden colocar en sus autos, no solo apoyan a una causa o entidad, sino que también aportan dinero para iniciativas relacionadas.

Florida tiene distintos diseños de placas especiales ya aprobados Flhsmv

En ese sentido, Florida debe aprobar cuáles son los diseños especiales que se comercializan. Recientemente, la SB 246, que obtuvo la firma de DeSantis y se convirtió en ley, introdujo nuevos diseños que se podrán comprar desde el 1° de octubre.

Dado que es la fecha de entrada en vigor del proyecto, marca el inicio de la preventa de estos diseños vía preventa. De acuerdo con el sitio web del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), el trámite se realiza localmente.

A partir del 1° de octubre, los interesados deberán realizar la compra mediante la oficina de recaudación de impuestos de su condado. En esos casos, al costo estándar del registro se le suma una tasa extra por el diseño especial.

Cuáles son los nuevos diseños para placas especiales que habilitó Florida con la SB 246

Según establece el texto de la ley, se habilitaron ocho nuevos diseños, incluido uno de Ultimate Fighting Championship que llevará la inscripción “UFC Lives Here” en la parte inferior. Estas son las placas especiales aprobadas y el destino de los fondos en cada caso:

UFC : el dinero recaudado se destinará a la UFC Foundation en iniciativas que incluyen hospitales infantiles, apoyo a servicios de emergencia, militares y programas de mentoría juvenil.

: el dinero recaudado se destinará a la UFC Foundation en iniciativas que incluyen hospitales infantiles, apoyo a servicios de emergencia, militares y programas de mentoría juvenil. Miami Northwestern Alumni Association : los ingresos irán al financiamiento de programas académicos, atléticos y becas.

: los ingresos irán al financiamiento de programas académicos, atléticos y becas. Christopher Columbus High School : los fondos servirán como apoyo para programas académicos y atléticos, además de becas para sus alumnos.

: los fondos servirán como apoyo para programas académicos y atléticos, además de becas para sus alumnos. Miami Dade College : los ingresos por placas especiales se destinarán a financiar becas para estudiantes.

: los ingresos por placas especiales se destinarán a financiar becas para estudiantes. St. Petersburg College : el dinero que se recaude será dividido entre becas y otras iniciativas para estudiantes.

: el dinero que se recaude será dividido entre becas y otras iniciativas para estudiantes. United States Naval Academy : los ingresos irán a subvenciones a organizaciones benéficas que asisten a veteranos y sus familias.

: los ingresos irán a subvenciones a organizaciones benéficas que asisten a veteranos y sus familias. United States Military Academy : el dinero estará destinado a la Línea de Ayuda Legal para Veteranos de Florida .

: el dinero estará destinado a la . Florida Film Legacy: la recaudación irá a Feature Florida Partnerships, Inc.

Una de las entidades que se sumó a las placas especiales de Florida gracias a la ley SB 246 firmada por DeSantis fue la UFC AP / UFC

Requisitos y sanciones de la SB 246: cuándo Florida puede desautorizar placas especiales

Además de habilitar los diseños, la normativa también incluyó una serie de requisitos para las organizaciones involucradas. La ley establece que no se pueden usar los fondos recaudados para actividades comerciales o con fines de lucro.

Sumado a esto, cada entidad deberá proporcionar al estado de Florida una proyección financiera a cinco años dentro de los 60 días posteriores al 1° de octubre, cuando entrará en vigor la ley. Si alguna no lo hace, el diseño correspondiente será desautorizado.