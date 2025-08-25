Cuándo abre y dónde queda la nueva oficina de pasaportes en Orlando

En 2024, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) informó seis instalaciones adicionales en todo el país para ampliar su red de pasaportes. A un año del anuncio, ya se dio a conocer cuándo abrirá y dónde quedará la nueva oficina en Orlando, Florida.

Pasaportes en Orlando: fecha de apertura y ubicación de la nueva oficina

La información fue proporcionada por el congresista Maxwell Alejandro Frost, quien señaló que el DOS firmó un contrato de arrendamiento para establecer la nueva oficina al norte del Aeropuerto Internacional de Orlando, en el 5520 de Gatlin Avenue. La fecha límite de finalización prevista para la apertura es el verano de 2027.

En la actualidad, la Agencia de Pasaportes de Miami es la única oficina en Florida que opera, y lo hace únicamente con cita previa, lo dificulta el trámite para muchos floridanos, quienes deben hacer un viaje de ida y vuelta de más de ocho horas.

En ese contexto, Frost indicó: “Durante años, los floridanos han compartido lo frustrante y costoso que es viajar a Miami para obtener servicios urgentes de pasaportes (...) la ubicación de la oficina de pasaportes de Orlando nos acerca un paso más a que finalmente estos servicios sean accesibles para nuestra comunidad”

Agregó que, a partir de 2027, la nueva ubicación ahorrará a las familias tiempo, estrés y el costo del viaje a Miami.

Apoyo para los solicitantes de pasaporte en el área

En un comunicado, el congresista Frost explica que ha trabajado desde que asumió el cargo, en 2023, para que el DOS aprobara la instalación de una nueva oficina de pasaportes. En ese camino, se autorizó que la agencia de Miami ofreciera citas los fines de semana para las familias trabajadoras.

Los Pop-Up Passport Days son eventos de aceptación de pasaportes que se realizan fuera de las oficinas Representative Maxwell Alejandro Frost

Además, en colaboración con el Departamento de Estado, la oficina del congresista también ha organizado “Pop-Up Passport Days”, un evento anual de aceptación de pasaportes que ha ayudado a cientos de habitantes de Florida Central a solicitar o renovar su documento.

Expansión de oficinas de pasaportes en Estados Unidos

En junio de 2024, el DOS anunció medidas para establecer seis nuevas agencias de pasaportes. Estas oficinas están programadas para abrirse en: Salt Lake City, Utah; Kansas City, Misuri; Charlotte, Carolina del Norte; San Antonio, Texas; y Cincinnati, Ohio, además de la de Orlando.

Las nuevas instalaciones “reflejan nuestro compromiso de brindar un servicio rápido a más estadounidenses, más cerca de sus hogares”, señaló la agencia federal.

Luego del anuncio, el congresista Frost comentó: “Esto marca un antes y un después en la región de Orlando, que alberga uno de los aeropuertos con mayor tráfico del mundo”.

El pasaporte de EE.UU. es aceptado como identificación para fines federales Freepik

Las seis instalaciones adicionales ampliarán la red de pasaportes a 35 agencias y centros de pasaportes y más de 7400 centros públicos de aceptación de pasaportes en todo el país. Al igual que en las actuales, brindarán servicio a viajeros con necesidades urgentes.

“Quienes no requieran servicios urgentes de pasaportes pueden solicitarlos en uno de nuestros 7400 centros de aceptación de pasaportes, que incluyen oficinas de correos y otras instalaciones gubernamentales locales. Más del 99% de los estadounidenses ya viven a menos de 40 kilómetros de un centro de aceptación”, precisó el DOS.