Cuándo asume Bryan Calvo como nuevo alcalde de Hialeah en Florida

Tras su victoria en las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2025, Bryan Calvo se prepara para iniciar su mandato al frente del gobierno local de Hialeah. La ceremonia de juramento y toma de posesión está prevista para enero de 2026, tras el periodo de transición a cargo de la administración interina.

Cuál es la fecha en la que asume Bryan Calvo, el nuevo alcalde de Hialeah

Los residentes de la ciudad de Hialeah, ubicada en el condado de Miami-Dade, definieron quién encabezará la administración municipal durante los próximos cuatro años. El candidato republicano Bryan Calvo, de 27 años, obtuvo el primer lugar con el 52,93% de los votos emitidos, lo que le permitió asegurar el cargo sin necesidad de una segunda vuelta.

Bryan Calvo se convierte en el alcalde más joven de Hialeah tras la victoria electoral en Florida Instagram @bryancalvoesq

El abogado, con estudios en Harvard y experiencia en el Concejo Municipal de Hialeah, dará juramento e ingresará al cargo el 12 de enero de 2026. Hasta ese momento, la alcaldesa interina Jackie García-Roves, quien asumió temporalmente luego de la renuncia de Esteban Bovo Jr., continuará con sus funciones, en el marco de un periodo de transición que se extenderá por alrededor de dos meses.

Elecciones en Hialeah: cuántos votos consiguió Bryan Calvo

De acuerdo con los datos oficiales, el proceso electoral de Hialeah convocó a una población registrada de más de 90 mil sufragistas, de los cuales solo participaron cerca del 19,44%. Con un total de 17.531 boletas válidas, Calvo obtuvo 9227 votos.

Por otro lado, Jesús Tundidor se quedó con el segundo lugar con el 20,68%, mientras que García-Roves alcanzó alrededor del 19%.

Una vez que asuma, Calvo quedará al frente de la administración de un municipio con más de 233 mil habitantes. Según datos del censo, el 92,9% de la población se identifica como hispanohablante, lo que evidencia su gran comunidad migrante.

El abogado graduado de Harvard asumirá el gobierno municipal tras su juramento el 12 de enero Facebook Bryan Calvo Esq

Cuáles son las propuestas de Bryan Calvo como alcalde

Durante su campaña, Calvo centró su propuesta en temas vinculados a la administración de servicios públicos y al costo de vida en la ciudad. Entre los puntos centrales, planteó:

La eliminación del impuesto a la propiedad para residentes mayores de 65 años.

para residentes mayores de 65 años. Revisar tarifas del suministro de agua.

del suministro de agua. Reducir gastos relacionados con las estructuras de compensación municipal.

El candidato sostuvo que el sistema de agua en la ciudad requiere una modernización que permita mejorar la eficiencia del servicio. Asimismo, mencionó la necesidad de revisar los planes de jubilación para el personal del municipio, con el objetivo de ajustar el gasto estructural. Estas definiciones formaron parte de los compromisos que aseguró cumplir durante su gestión.

En diálogo con los medios locales tras los festejos de su victoria electoral, comentó: “Hemos visto políticas que son generadas por intereses especiales, donde la gente vierte toneladas de dinero en una campaña solo para elegir a una determinada persona. Mi campaña fue diferente, llamé a miles de puertas. Una vez más, lo hice a través del trabajo duro”.

En una entrevista con CBS Miami, luego de darse a conocer los resultados, el alcalde electo le dedicó su triunfo a su padre, quien falleció en las semanas previas. “Este es un momento muy especial. Esta campaña está dedicada a él y a hacer un buen trabajo por los residentes”, expresó.

Durante su campaña electoral, Calvo abordó la problemática del servicio de agua y señaló que algunos residentes enfrentan tarifas consideradas entre las más elevadas del condado Instagram @bryancalvoesq

La trayectoria de Bryan Calvo antes de su llegada a la alcaldía de Hialeah

Calvo obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard y completó estudios de derecho en la Universidad Internacional de Florida. Antes de competir por la alcaldía, formó parte del Concejo Municipal de Hialeah, electo en 2021, donde fue el funcionario más joven del condado de Miami-Dade en ese momento.

Durante su paso por el Concejo, intervino en iniciativas relacionadas con servicios públicos y normas administrativas. Entre ellas, impulsó medidas para modificar ajustes en tarifas y apoyó ordenanzas que establecieron plazos mínimos de aviso en casos de incrementos de alquiler. Estas acciones fueron discutidas en sesiones legislativas locales y adoptadas posteriormente a nivel del condado.

Su formación profesional también incluyó una experiencia en el Programa de Pasantías de la Casa Blanca en 2018, en el marco del primer mandato de Donald Trump. Durante ese tiempo, participó en reuniones y actividades de coordinación entre organismos de distintos niveles.