Cuándo inicia la temporada de Spring Break 2026 en Miami y Fort Lauderdale

Spring Break 2026 marca el inicio de una temporada de alta demanda turística en todo Estados Unidos, con especial énfasis en Florida. Miles de estudiantes, familias y jóvenes viajeros se preparan para disfrutar de una pausa en el calendario académico, periodo que varía según el distrito escolar y la institución universitaria.

Cuándo comienza Spring Break 2026 en Miami y Fort Lauderdale

En Miami-Dade, el distrito escolar más grande de Florida, las vacaciones se concentran entre el 23 y el 27 de marzo. Esta jurisdicción, que abarca puntos estratégicos como Miami, Hialeah, Doral y Kendall, marca la pauta para la zona sur del estado.

En Miami-Dade, las vacaciones serán entre el 23 y el 27 de marzo Pixabay

Ciudades como Fort Lauderdale y gran parte del condado de Broward establecen el receso con una semana de antelación, del 16 al 20 de marzo. Tras este movimiento, las autoridades de Miami Beach implementan protocolos reforzados que incluyen:

Tarifas de estacionamiento de US$40 en garajes de South Beach para no residentes. Las tarifas pueden aumentar a US$100 a discreción del administrador municipal.

Prohibición de música amplificada en la playa sin permiso.

Tarifas de remolque de US$548 para no residentes.

Restricciones de acceso en algunas calles de la ciudad.

Así será Spring Break 2026 en el resto de Florida

La disparidad en los calendarios escolares provoca un flujo constante de visitantes durante todo marzo. En Tampa, Orlando y Jacksonville, los distritos escolares coinciden en su mayoría con el periodo del 16 al 20 de marzo, al igual que gran parte de los condados de Palm Beach, Orange y Hillsborough.

La Universidad de Florida (FIU) adelantó su calendario al periodo del 23 de febrero al 1 de marzo Instagram/@fiuinstagram

En la región conocida como Treasure Coast, el descanso escolar ocurre del 14 al 22 de marzo. Respecto al sector universitario, la Universidad Internacional de Florida, conocida como FIU, adelantó su calendario al periodo del 23 de febrero al 1° de marzo, mientras que el resto de los centros de educación superior, como la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central, fijan su pausa entre el 16 y el 21 de marzo.

Cómo se disfrutará del receso de Spring Break en el resto de Estados Unidos

El fenómeno de Spring Break despliega un impacto masivo a nivel nacional. Estados como Texas, Oklahoma y gran parte de la región oeste, incluyendo a Nevada y Nuevo México, comparten el receso del 16 al 20 de marzo.

No obstante, estados del noreste como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut programan su descanso para las últimas fechas del mes, entre el 30 de marzo y el 3 de abril. California, por su parte, extiende su receso hacia la primera semana de abril.

Con relación al turismo, Airlines for America (A4A) estima un movimiento de 171 millones de viajeros por vía aérea entre marzo y abril, lo cual representa un aumento del 4% respecto del año pasado.

Airlines for America (A4A) estima un movimiento de 171 millones de viajeros por vía aérea entre marzo y abril

Bajo esta premisa, se proyecta que las aerolíneas estadounidenses transportarán 2.8 millones de pasajeros al día entre el 1° de marzo y el 30 de abril. Para satisfacer esta demanda, las aerolíneas van a añadir un 2% más de vuelos y asientos.

Los aeropuertos de ciudades clave como San Antonio recomiendan llegar con tres horas de antelación en vuelos internacionales para evitar contratiempos por el volumen de pasajeros.

Qué es Spring Break y cómo se celebra

Spring Break es el nombre que reciben las vacaciones de primavera en Estados Unidos y suelen estar relacionadas con fiestas desenfrenadas. Sin embargo, esto ha cambiado por disposición de las autoridades en estados como Florida, de acuerdo con BBC News.

Los orígenes de Spring Break se remontan a 1934, cuando Sam Ingram, un entrenador de natación de la Universidad Colgate de Nueva York, decidió que su equipo necesitaba un calentamiento invernal y viajó con ellos al sur de Florida para entrenar en un entorno más favorable: el de la piscina del Casino Las Olas (ahora el Centro Acuático de Fort Lauderdale).

El entrenamiento fue todo un éxito. Al regresar al campus, los jóvenes destacaron el clima cálido y las playas en Florida, por lo que iniciaron un encuentro anual de natación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.