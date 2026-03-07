Justo antes de Spring Break: la ley por la que reclaman en Florida y que ha disminuido las ventas en Fort Lauderdale

Una ordenanza de Fort Lauderdale, Florida, que prohibió la venta de alcohol para consumo fuera de un lugar autorizado e impulsó otras medidas, impacta en los comercios. En el comienzo de la temporada de Spring Break, los negocios de la zona reportan bajas en las ventas y los comerciantes creen que la normativa puede estar relacionada.

Negocios de Fort Lauderdale perjudicados por la nueva ordenanza sobre la venta de alcohol

La medida se aprobó a comienzos de febrero y comenzó a regir desde entonces. En la previa del Spring Break, la ordenanza prohibió la compra de bebidas alcohólicas para el consumo en la vía pública.

La ordenanza de Fort Lauderdale prohibió el consumo de alcohol en la vía pública Shutterstock

En ese contexto, y en lo que suele ser un mes de alto volumen de ventas para los locales de la zona, comerciantes ya sintieron el impacto. De acuerdo con CBS News, la baja ya se hizo notar en la previa a los días de mayor movimiento.

Una trabajadora de Murphy’s and McSorley’s Beach Pub indicó que vio una “caída considerable con respecto a otros años”. La estimación es que el 30% de las ventas del local suelen provenir de la venta de alcohol para llevar, algo que ya no está permitido con la nueva ordenanza.

En lo que definió como un “inicio mucho más lento”, la empleada aseguró que es posible que los estudiantes que hacen turismo en Fort Lauderdale por el Spring Break tengan noción del cambio en las reglas.

La ordenanza de Fort Lauderdale habría afectado el turismo por el Spring Break Foto de Bash Visual en Unsplash

En esa misma línea, una estudiante de la Ball State University entrevistada por el medio manifestó que la normativa ya se observa en el ambiente de la ciudad. Según su visión, visitó la zona en años anteriores durante el período de vacaciones y cree que la cantidad de gente disminuyó notablemente.

La ordenanza de Fort Lauderdale que prohibió el consumo de alcohol en la vía pública

La ordenanza se hizo oficial a principios de febrero. Según indica el texto de las reglas, estas son las claves que afectan a los negocios y al turismo por Spring Break:

Es ilegal consumir alcohol en calles o zonas públicas.

o zonas públicas. Solamente se puede beber en establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas.

para la venta de bebidas alcohólicas. Ciertos locales pueden vender alcohol para llevar, pero debe estar sellado en paquetes . Además, el consumidor debe trasladarlo hasta una propiedad privada y no puede abrir ni consumirlo en el espacio público.

. Además, y no puede abrir ni consumirlo en el espacio público. Queda prohibido llevar contenedores abiertos que contengan bebidas alcohólicas en la vía pública.

Además de la actividad comercial, la norma de Fort Lauderdale contra el consumo de alcohol en espacio público podría haber afectado las costumbres de los visitantes y el turismo por el Spring Break.

Por qué Fort Lauderdale aprobó una ordenanza contra el consumo de alcohol en espacios públicos

El motivo que esgrimieron las autoridades cuando se aprobó la normativa fue la mejora de la seguridad pública, según NBC. En aquel entonces, el alcalde de la ciudad de Florida, Dean Trantalis, enumeró incidentes en el pasado.

Según su visión, se multiplicaron escenas de menores de edad bebiendo y de caos en las calles por el consumo de alcohol. La ordenanza tiene como objetivo luchar contra ese problema.